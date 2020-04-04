 В ВСУ зарегистрирован 3 случай заболевания COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Медицинских сил ВСУ.

Это уже второй случай заболевания COVID-19, подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона.

"Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие, имевшие с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлены на самоизоляцию. В ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.