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 В ВСУ зарегистрирован 3 случай заболевания COVID-19

По состоянию на 17:00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 3 случай заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Медицинских сил ВСУ.

Это уже второй случай заболевания COVID-19, подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона.

"Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Подтвержден второй случай COVID-19 в ВСУ, заболевший - военнослужащий Киевского гарнизона

Военнослужащие, имевшие с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлены на самоизоляцию. В ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: https://censor.net.ua/n3186807
 
 
 Топ комментарии
 
только не на передовой! В блиндажах - это кранты.
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Пусть Господь убережет наших Защитников от этой заразы!
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Повідомте хтось на Банковій, що вони не тільки тупі, а й невиховані у своїй " київській кампанії ". Я розумію, що в них немає мети чи можливості виграти вибори в Києві, але це не означає, що " Київ " ви можна писати без м ' якого знаку. Це навіть не суржик. Це кайф!

У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9517
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только не на передовой! В блиндажах - это кранты.
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А тем временем мы вносим свой вклад в уничтожение асадо-путинских шакалов в Сирии. Турция купила новые украинские РЛС MARS-L и П-180У
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Повідомте хтось на Банковій, що вони не тільки тупі, а й невиховані у своїй " київській кампанії ". Я розумію, що в них немає мети чи можливості виграти вибори в Києві, але це не означає, що " Київ " ви можна писати без м ' якого знаку. Це навіть не суржик. Це кайф!

У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9517
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Під брендом тіщенко сам коля і смілянский на Головпошті пакували в коробки маски.Коля каже, що волонтери збирають для киян похилого віку та медиків маски, а він розсилає.Два волонтери,блін! Оце фото звідти.Капець!
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Пусть Господь убережет наших Защитников от этой заразы!
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Бог бережет всех людей в этом мире и иногда наказыват за их грехи.
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Сатана тоже не спит.
Гитлеры да Путины тоже как-то ведь появляются.
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