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 В Украине необходимо создать орган для координирования противоминной деятельности на Донбассе, - координатор проектов ОБСЕ в Украине Вилладсен

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик и координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен повторно отметили важность и неотложность проведения разминирования на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, это сделано по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"В свете призыва генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к поддержке более масштабной борьбы против коронавируса COVID-19 именно сейчас, как никогда ранее, подписанты Минских соглашений должны выполнить взятые на себя обязательства по изъятию существующих мин и воздержанию от установления новых, - заявил Чевик. - В прошлом году мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В 2019 году 10 из 48 гражданских жертв от мин и неразорвавшихся боеприпасов - это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. В этом году таких жертв уже 12 человек".

Посол Чевик приветствовал недавнее разминирование на участках разведения в Луганской и Донецкой областях, однако подчеркнул, что предстоит сделать больше. "Существует насущная необходимость в противоминной деятельности в местах сосредоточения граждан, в частности вблизи школ, больниц и контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения, - сказал он. - Мины и другие взрывоопасные предметы также угрожают безопасности наблюдателей Миссии и препятствуют выполнению мандата СММ, ограничивая их свободу передвижения".

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"Чрезвычайно важно создать орган по вопросам противоминной деятельности, который будет осуществлять координацию усилий всех участников процесса, как государственных, так и неправительственных. Более слаженные и эффективные меры реагирования помогут снизить риски для людей, исходящих от взрывоопасных предметов, - отметил координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен. - Мы готовы и в дальнейшем поддерживать Украину не только путем предоставления оборудования и проведения тренингов, но также в форме консультаций по вопросам формулирования политики, в частности по совершенствованию соответствующих законодательных актов с целью реализации такого межведомственного сотрудничества".

В течение прошлого года Офис координатора проектов ОБСЕ в Украине передал украинским властям металлоискатели и защитное снаряжение, провел тренинги по вопросам контроля качества гуманитарного разминирования, предоставил доступ к международному опыту, в частности в сфере преодоления угроз от самодельных устройств. Вместе с Женевским международным центром по вопросам гуманитарного разминирования Координатор проектов ОБСЕ в Украине способствовал внедрению цифровой базы данных противоминной деятельности IMSMA и повышению навыков ее использования.

Источник: https://censor.net.ua/n3186806
 
 
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та в Украине орган давно создали, им даже одна особа по роялю грюкает В Украине необходимо создать орган для координирования противоминной деятельности на Донбассе, - координатор проектов ОБСЕ в Украине Вилладсен - Цензор.НЕТ 3081
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Органов и членов всяких разных в Украине уже как у бродячей собаки блох...бюджет пилится со всех сторон...
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А по сути - ОБСЕ призывает узаконить ОРДЛО...
гниды
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Коронавирус помешал полной сдаче Украины под моксву. (присоединения Украины к ОРДЛО и снятия санкций с паРаши)

Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?

О присоединении Украины к ОРДЛО..
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Ага.Призначити директора з зарплатою в 500000 гр,і штук 5 замів з зарплатою в 400000 гр.Вони будуть сидіти в Києві а пацани з МНС за 10000 гр.,розміновувати.
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Слід для обсєшників зорганізувати футбольний матч дбірної Дири проти збірної Лири на мінному полі. А самих обсєшників посадити на лаву запасних гравців.
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