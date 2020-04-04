 Наемники РФ из противотанковых гранатометов обстреляли жилой сектор Верхнеторецкого, ранена женщина, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое, который значительно удален от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома", - говорится в сообщении.

Женщина оперативно доставлена в городскую больницу Торецка, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС.

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"Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и подтвердили преступную сущность установленного на захваченных территориях оккупационного режима", - говорится в сообщении.