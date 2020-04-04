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 48-летний житель Бердичева умер от COVID-19, - Житомирская ОГА

4 апреля в Житомирской области от COVID-19 умер житель Бердичева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

Мужчину 1972 года рождения доставили в больницу 23 марта. 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.

Также читайте: Три новых случая COVID-19 подтверждены на Житомирщине, - ОГА

По состоянию на утро 4 апреля в Житомирской области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3186804
 
 
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А наш народ зосередився на віці після 70-80 років.
Та нічого подібного.
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У нас низкий уровень жизни и плохое здоровье. У молодых тоже. Бухают, курят, плохо питаются. Общее состояние здоровья хреновое.Отсюла высокая смертность среди среднего возраста.
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А в Харкові "лише один" випадок і то він поїхав до Києва (Скоробагач).

Як таке може бути 1,5 млн населення і ніхто не хворіє - невже імінітет від Кернеса перешов усім мешканцям. Думаю. що ні, скоро хтось скаже реальні цифри.
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не факт. Более правдоподобно - переносят без симптомов и не диагностируют.
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В Харькове дофига народа болеет пневмониями ещё с января. Только тесты им никто не делал
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не каждая пневмония - коронавирус. Не каждый коронавирус - пневмония.
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а чем этот случай отличается от других подобных....?

умирают каждый день от короновируса...
Скоро будут умирать сотнями каждый день...
Цензор!, - в чем особенность..?
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да так, напряжение поддержать, мол смотрите, от болезни могут умереть.
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Бедная совесть Трампа, на ней уже 7000 трупов...
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И так #Короновирус или #COVID19 что имеем на данный момент? Мир показал что в борьбе с пандемией особых успехов пока нет, увы.. Но, практически везде удалось загнать свой народ в стойла.. Бизнес мелкий и средний остаётся без особой поддержки государства и банкротится.. К чему это все приведёт догадываюсь только я ?! (с)
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Поїхав підвозити свого знайомого в Бориспіль і там підхопив корону... Останні досліди вчених показують, що цей вірус не тільки кашлем і чханням переноситься, а навіть просто диханням від зараженого...
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