 48-летний житель Бердичева умер от COVID-19, - Житомирская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
Мужчину 1972 года рождения доставили в больницу 23 марта. 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.
По состоянию на утро 4 апреля в Житомирской области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Та нічого подібного.
Як таке може бути 1,5 млн населення і ніхто не хворіє - невже імінітет від Кернеса перешов усім мешканцям. Думаю. що ні, скоро хтось скаже реальні цифри.
умирают каждый день от короновируса...
Скоро будут умирать сотнями каждый день...
Цензор!, - в чем особенность..?