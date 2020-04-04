 48-летний житель Бердичева умер от COVID-19, - Житомирская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

Мужчину 1972 года рождения доставили в больницу 23 марта. 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.

Также читайте: Три новых случая COVID-19 подтверждены на Житомирщине, - ОГА

По состоянию на утро 4 апреля в Житомирской области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.