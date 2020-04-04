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 С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС возле Широкино (из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра), Славного и Водяного (из крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил:

  • вблизи Орехово враг по направлению Золотого-5 выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем;
  • у Новотошковского противник применил минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин.

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Позиции Объединенных сил в районе Пивденного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются.

Напомним, 3 апреля наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186803
 
 
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У нас никогда потерь нет. Только потом длинный список погибших за январь, за февраль, за март. Перестаньте уже врать. Каждый погибший - это горе, о нем должны все знать, выразить сочувствие и оказать посильную помощь родным.
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LIV LIV, дивний коментар. Щодня повідомляють про втрати.
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кацарилі отримують люлєй по всіх фронтах.....

С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6007
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І оце все, чим саша паламарчук вирішив наказати ***** за всі його злодіяння?
Ти що, ліберал?
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НАРЕШТІ СТАЛОСЯ :
"С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС"
НАСТАВ ЧАС СКАСОВУВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ********** ?
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