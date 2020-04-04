 Поехавшие в Италию медики будут вести обучающие трансляции для оставшихся в Украине коллег, - замглавы МВД Геращенко

Как сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, по замыслу глав МВД Арсена Авакова и Минздрава Максима Степанова, наши медики должны изучить опыт борьбы с опасным коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысяч украинских врачей инфекционистов и эпидемиологов, информирует Цензор.НЕТ.
"А затем, через две недели, когда в Украине ожидается пик эпидемии, наши медики вернутся и используют полученный в Италии опыт для спасения жизней украинцев.
На фоне того, что многие страны Европы отказали Италии в помощи в трудную минуту, рука помощи, протянутая Украиной, обязательно вернется к нам сторицей", - уверен чиновник.
Напомним, 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.
4 апреля медики вылетели в Италию. На месте их встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения их либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.
я би порадила всім одразу відмовлятись від кацапської допопмоги.
Во-первых: в пик эпидемии у нас,мы уже будем иметь врачей с опытом борьбы с ней.
Во-вторых:нам тоже нужна будет помощь и теперь нам есть у кого её просить.
думаєте, вони приїдуть до нас ?
а час пік ми не побачимо, бо влада так і не спромоглась дістати тести.
Не порівнюйте ковід з грві.
зачухались лише в березні.
Але - але... якщо порівнювати з летальними випадками в Європі, то непоправні втрати в нас малуваті.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186801
Собі, своїй країні допомогти не пробували ?
Редакция итальянской газеты La Stampa выразила возмущение по поводу давления на издание после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезной и предоставлялась по политическим мотивам.
В частности, представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков обвинил издание в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичкам антисоветской пропаганды".
"Редакция национальной газеты La Stampa выражает свое возмущение серьезными нападками со стороны Министерства обороны России на газету и лично журналиста Якопо Якобони. За последние дни коллега опубликовал ряд статей, которые вызывают сомнения в настоящих целях контингента, прибывшего из России, чтобы помочь Италии в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения журналиста в искренности российской помощи поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами.
Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ, в Италию и Европу, неприемлема", - говорится в заявлении.
Журналисты отмечают, что этот случай может стать серьезным прецедентом, если останется без реакции итальянского правительства, и что Россия должна извиниться за давление на издание.
Напомню, La Stampa по прибытии российской гуманитарной помощи заявила, что 80% помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19, а все присланные эксперты являются военными.
Ссылка на первоисточник в первом комментарии.
Разом з китайським комуністами, как-цапи вирішили погратися в пандемію, щоб нарешті виконати заповіти Маркса-Леніна, і ощасливити людство комунізмом.
Але, ситуація трохи вийшла з під контролю.
У відповідь, захід пробує зрубати під корінь економіку как-цапстану. А що б ви робили на місці заходу?
А я подумал. что они туда работать едут. Придурок. Там уже мёртвых больше, чем живых, а этому шоу давай. Что-то тут не то.
А якщо критично оцінювати ситуацію, то вона вигідна для будь-якої держави.
Пандемія позбавляє життя старих людей, які вже мали б померти, але, досі отримують пенсії.
Він теж мав би померти??
не пишите чушь!!
Круто!🤗