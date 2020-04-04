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 Поехавшие в Италию медики будут вести обучающие трансляции для оставшихся в Украине коллег, - замглавы МВД Геращенко

Два десятка украинских медиков прибыли в Италию с гуманитарной миссией поддержки своих итальянских коллег.

Как сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, по замыслу глав МВД Арсена Авакова и Минздрава Максима Степанова, наши медики должны изучить опыт борьбы с опасным коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысяч украинских врачей инфекционистов и эпидемиологов, информирует Цензор.НЕТ.

"А затем, через две недели, когда в Украине ожидается пик эпидемии, наши медики вернутся и используют полученный в Италии опыт для спасения жизней украинцев.

На фоне того, что многие страны Европы отказали Италии в помощи в трудную минуту, рука помощи, протянутая Украиной, обязательно вернется к нам сторицей", - уверен чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков

Поехавшие в Италию медики будут вести обучающие трансляции для оставшихся в Украине коллег, - замглавы МВД Геращенко 01

Напомним, 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля медики вылетели в Италию. На месте их встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения их либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186801
 
   
 Топ комментарии
 
На фоне того, что многие страны Европы отказали Италии в помощи в трудную минуту, рука помощи, протянутая Украиной, обязательно вернется к нам сторицей", - уверен чиновник.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186801

Собі, своїй країні допомогти не пробували ?
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в Італії померли 62 лікарі.
думаєте, вони приїдуть до нас ?
а час пік ми не побачимо, бо влада так і не спромоглась дістати тести.
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Брехня. Вони там працюватимуть, і в них не буде часу записувати відоси.
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Брехня. Вони там працюватимуть, і в них не буде часу записувати відоси.
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А тем временем Пуйло опять опозорилось на весь мир. Британская пресса пишет что "помощь РФ Италии в борьбе с коронавирусом" оказалась бесполезной. Вместо эпидемиологов кремль прислал разведчиков ГРУ
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кремль думає лише про одне.
я би порадила всім одразу відмовлятись від кацапської допопмоги.
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уже идёт речи то руцкие зная от куда увезли в больницу итальянцев, вечерами и ночью руцкие там за ценностьями ходят - мародёрят, кстати, это на них и похоже, скрепы у них такие.
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почему нет, а вдруг там медик из квартала, так что вссёё возможно, президентом же у вас политик из квартала устроился, так почему изкллюючатьь возможноость того что отпрравиили медиика из квартала.
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опять, эта клвиатура. онлине. уа шутки выбрасывает - по две буквы подряд, так извиняюсь вместо них.
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Всем, кто разогревает зраду по поводу отправки врачей в Италию,я бы посоветовал охладить свой пыл и подумать на шаг вперед.
Во-первых: в пик эпидемии у нас,мы уже будем иметь врачей с опытом борьбы с ней.
Во-вторых:нам тоже нужна будет помощь и теперь нам есть у кого её просить.
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в Італії померли 62 лікарі.
думаєте, вони приїдуть до нас ?
а час пік ми не побачимо, бо влада так і не спромоглась дістати тести.
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Судячи з даних, шо ми маємо наразі, цей пік, ймовірно, був у лютому.
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Попереднього тижня навіть по ГРВІ не дотягували до епідпорогу, а в лютому перевищували десь на 55%.
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Це, по вашому, гарантія не захворіти коронавірусом ?
Не порівнюйте ковід з грві.
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Не порівнюю, проте в лютому конкретно його ще не шукали. А корона - це ГРВІ.
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Дійсно...наша влада в лютому активно розпродала запаси масок та респіраторів.
зачухались лише в березні.
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Так, бо він міг вже лютовати, та ми не знали. В моєму місті перехворіли геть усі. доволі важко.
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Мене би втішило, якби це дійсно було так.
Але - але... якщо порівнювати з летальними випадками в Європі, то непоправні втрати в нас малуваті.
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1969 рік Москва, Гонкконгський грип, хтось знає про нього? Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4679
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От і я тільки знайшов це фото, перший раз чую. Але якщо в Націоналі персонал в масках, то шухер був.
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нельзя подозревать в предательстве откровенного врага.
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ну если б сми не постили херню, а скорее ее мелят именно оправители,власть, а сразу писали о собирании опьіта, а потом уже помощи, то не бьіло б такого возмущения. естественнно им придется работать, чтоб получить опьіт. естественно єто будет помощь. но для укрианцев цель в опьіте, а у итальянцев - в помощи.
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Дурень думкою багатіє. Ну, по перше, лікарі які через два тижні повернуться, сядуть на обсервацію на три тижні. А телемедицина у нас вже є.
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а вам не приходило в голову что они там или заразятся, или умрут, и мало кто сюда вернется работоспособным??
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На фоне того, что многие страны Европы отказали Италии в помощи в трудную минуту, рука помощи, протянутая Украиной, обязательно вернется к нам сторицей", - уверен чиновник.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186801

Собі, своїй країні допомогти не пробували ?
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красное словцо. немцьі забрали себе больньіх. не помощь. только безопьітньіе украинцьі - герои.
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Роися трохи випередила вже. Навздогін нефеншуй
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Росія не відправила жодного лікаря.
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Мабуть, всі ці країни дурніші за нас - не здається? Цю сторіцу ми вже на собі досліджуємо.
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Які всі країни ? Зі сталою системою охорони здоров'я ? І ми голодупі ?
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Звідки я знаю. Та ланцюжок поки що не складається.
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Все верно, вернётся строицей, чиновникам. Об украинцах речь не идёт.
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Они нам авансом помогли: Посадили Маркива не за что на срок, больший, чем прокурор просил. Такие вот итальяки-друзяки... Ну для зе ведь защитники Украины как кость в горле...
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Попередньо переглянувши відосики блазня - як зразок для наслідування? Поехавшие в Италию медики будут вести обучающие трансляции для оставшихся в Украине коллег, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8745
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Снова вылез эксперт по всем вопросам Геращенко.
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Антоха разгоняет кацапские фейки,про то что страны Евросоюза бросили Италию в беде. А кацапы шатают итальянцев в надежде что те помогут снять санкции.
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Поехавшие в Италию медики будут вести обучающие трансляции для оставшихся в Украине коллег, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 3391

Редакция итальянской газеты La Stampa выразила возмущение по поводу давления на издание после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезной и предоставлялась по политическим мотивам.

В частности, представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков обвинил издание в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичкам антисоветской пропаганды".
"Редакция национальной газеты La Stampa выражает свое возмущение серьезными нападками со стороны Министерства обороны России на газету и лично журналиста Якопо Якобони. За последние дни коллега опубликовал ряд статей, которые вызывают сомнения в настоящих целях контингента, прибывшего из России, чтобы помочь Италии в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения журналиста в искренности российской помощи поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами.
Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ, в Италию и Европу, неприемлема", - говорится в заявлении.
Журналисты отмечают, что этот случай может стать серьезным прецедентом, если останется без реакции итальянского правительства, и что Россия должна извиниться за давление на издание.
Напомню, La Stampa по прибытии российской гуманитарной помощи заявила, что 80% помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19, а все присланные эксперты являются военными.
Ссылка на первоисточник в первом комментарии.
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Россия могла всё это привести и без Камазов, думаю что в Италии такого типа грузовики нашлись бы.
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Репетиция вторжения зелёных человечков под прикрытием врачей что не понятно
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В Іспанії майже стільки ж померлих.Чому туди не їдуть?
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Немає там нерухомості та бізнесу у рюкзакова з блазнем...
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В нас в райцентрах абсолютно нічого немає.Хіба може Україна відправляти щось в іншу країну,за таких обставин?
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Я не очень понимаю, почему мусора к этой теме так плотно прилипли.
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у Авакова там дом (а возможно и вид на жительство)
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И шо? Если не поедут врачи, отнимут?
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ну мало ли какие мотивации у гражданина Авакова
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там ще хатинка найвеличнішого ссанича
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Есть повод побыть надзирателем - любимая работа ментов, с нее можно поиметь для себя любимого.
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З самого початку, і до сьогоднішнього дня, особисто я впевнений, що цей вірус придуманий в как-цапії.
Разом з китайським комуністами, как-цапи вирішили погратися в пандемію, щоб нарешті виконати заповіти Маркса-Леніна, і ощасливити людство комунізмом.
Але, ситуація трохи вийшла з під контролю.
У відповідь, захід пробує зрубати під корінь економіку как-цапстану. А що б ви робили на місці заходу?
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Реаліті-шоу "Послані президентом". Ці медики володіють італійською?Чи вони будуть мати справу з нашими заробітчанами?Вони бутуть навчатись працювати на італійському обладнанні стільки ж часу як той хто їх послав вчиться бути керівником?Наскільки застраховані їх життя?З яких лікарень їх забрали?Ті що стали на їх місце -новачки?
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Поехавшие в Италию медики будут вести обучающие трансляции для оставшихся в Украине коллег, - замглавы МВД Геращенко

А я подумал. что они туда работать едут. Придурок. Там уже мёртвых больше, чем живых, а этому шоу давай. Что-то тут не то.
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На рахунок того, що мертвих більше, ніж живих, дозвольте не погодитися.
А якщо критично оцінювати ситуацію, то вона вигідна для будь-якої держави.
Пандемія позбавляє життя старих людей, які вже мали б померти, але, досі отримують пенсії.
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ага, сегодня она позбавила 47 летнего из Жит. обл-ти.
Він теж мав би померти??
не пишите чушь!!
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хєрращенка, ми пам'ятаємо, як влітку 14-го ти розповідав країні, чому не розбомбили конвой диркіна, який відступав зі Слов'янська та, пройшовши 80 км, спокінісінько дістався Донецька. З тих пір я тобі, потворо, не вірю.
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почему не в Ухань , чтобы из первоисточника так сказать
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Почему Геращенко анонсирует о врачах.....он ведь зам министра другого ведомства?....вот же дебелизм...лишь бы засветиться......
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******* уже! Одна история очешуительнее другой! Поехавшие в Италию медики... У нас тут президент уже всё, поехавший! Не я! Не врачи! А Осёл Оманский поехавший!...

Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 3936
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Почему Геращенко анонсирует о врачах.....он ведь зам министра другого ведомства?....вот же дебелизм...лишь бы засветиться......
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Медики страны, где больше всего смертей в Европе, будут учить, как правильно лечить?
Круто!🤗
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Блин.. какой бред !!! Там больше половины поехало сотрудников мвд а не врачей-вирусологов !!! Зачем *** !? Охранять виллы!?
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А никого не смущает ,что Зеленский вывез свою семью в Швецию ? В какой стране такое возможно ? Обычно так поступают готовящиеся к побегу предатели .
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Плять ...Вони туди поїхали працювати та досвіду набиратись чи *селфі * робити ? ...На лоб камери всім причепити !?
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видосики из Италии про медицину под патронатом и на фоне святого Авакова и Зели-Золотой ручки - это именно то, чего сейчас не хватает украинской медицине
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