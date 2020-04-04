 Поехавшие в Италию медики будут вести обучающие трансляции для оставшихся в Украине коллег, - замглавы МВД Геращенко

Как сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, по замыслу глав МВД Арсена Авакова и Минздрава Максима Степанова, наши медики должны изучить опыт борьбы с опасным коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысяч украинских врачей инфекционистов и эпидемиологов, информирует Цензор.НЕТ.

"А затем, через две недели, когда в Украине ожидается пик эпидемии, наши медики вернутся и используют полученный в Италии опыт для спасения жизней украинцев.

На фоне того, что многие страны Европы отказали Италии в помощи в трудную минуту, рука помощи, протянутая Украиной, обязательно вернется к нам сторицей", - уверен чиновник.

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Напомним, 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля медики вылетели в Италию. На месте их встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения их либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.

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