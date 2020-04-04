 "Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть "Приват" своему хозяину", - "слуга народа" Чернев

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Егор Чернеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Похоже, что настоящая битва за страну только начинается. Адепты дефолта пойдут на любое преступление против украинского народа, только чтобы вернуть банк своему хозяину. Даже за счет полного банкротства государства и погружения его в хаос. Даже за счет блокирования работы парламента в условиях эпидемии и необходимости принятия быстрых решений.
Граждане страны "Приват" пошли по ранее проторенному пути ОПЗЖ - они решили затянуть рассмотрение законопроекта о банках, подав 5 тыс. правок. У них есть еще время для подачи дополнительных правок и, не исключаю, их количество может возрасти до 10 тыс.", - написал Чернев.
Нардеп отметил, что рассматривать "творчество" коллег придется долго. "За это время они, видимо, рассчитывают запугать или купить часть депутатов для того, чтобы провалить голосование за банковский закон во втором чтении", - считает Чернеев.
"Но и мы не намерены сдаваться. Будем рассматривать поправки, сколько понадобится", - заверил он.
Или там уже давно все сожжено?
проти колгоспного ладу?
офігенно, панове зебіли, чи не так?
ви зробили це разом!
І чи розуміють вони про те, шо в кінцевому рахунку кредити прийдеться, або віддати, або відмовитись віддати...
Так от, за рахунок чого Держава Україна буде віддавати кредити завтра? Коли не буде ні землі, ні банку?
Нас чекають цікаві закони про донорство і продаж органів?
Чи податки на повітря?
Так если так рассуждать можно все беду нашей Родины списать на кого-то.Медицину .Образование ,и многое другое и забирать,у одного личный ,приватный клуб.,самолет,ФК.
Клуб.
У другого Приватный банк .Не у того ,что с врагами уси-уси-си.
А у того , что помог защитить Родину в 14 году ,когда Вы учились в институте .
В чем неправда люди .А мы все не без греха....
Гетьман Игорь Коломойский.
Он сам не предполагая ,располагает,
Игорь Коломойский наступает и спасает,
Как в четырнадцатом врага почуял не с добра,
Из олигархов первый встал -- таким он был всегда .
Но Украину Божий миг судьбы настиг
Простил он гоев пятилетний инфернал,
А нашего Героя лик он с бородой простил
Вселил ему лампады нежности посыл.
Луну ему от Солнца приоткрыл,
Ланиты побледнели.
Ведь люди есть и на Луне,
Семейства посерели.
Ослеплены они инертным дуче,
И Азазель постарел.
Но солнце часто светит стаду,
Танго Злу воссияло.
А у нас постоянно круговорот зла
Качает один мордоворот неспроста ,
Когда о нас Европа и весь мир забыли
Днепровцы Украину без награды защитили
Но Сила и благословение Богов его накрыли
Ведут и шепчут - ты смог тогда и сейчас
На десятом этаже пирамиды узреешь шваль,
В даль летит она быстрее дули как пуля.
От правды сермяжной олени и дохнут,
Там восьмисердечный ждет их и МВФ,
Копыта Сороса социопата почти уже там
А конфетным племенам и предателям - Мат.