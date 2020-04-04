 "Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть "Приват" своему хозяину", - "слуга народа" Чернев

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Егор Чернеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, что настоящая битва за страну только начинается. Адепты дефолта пойдут на любое преступление против украинского народа, только чтобы вернуть банк своему хозяину. Даже за счет полного банкротства государства и погружения его в хаос. Даже за счет блокирования работы парламента в условиях эпидемии и необходимости принятия быстрых решений.

Граждане страны "Приват" пошли по ранее проторенному пути ОПЗЖ - они решили затянуть рассмотрение законопроекта о банках, подав 5 тыс. правок. У них есть еще время для подачи дополнительных правок и, не исключаю, их количество может возрасти до 10 тыс.", - написал Чернев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"

Нардеп отметил, что рассматривать "творчество" коллег придется долго. "За это время они, видимо, рассчитывают запугать или купить часть депутатов для того, чтобы провалить голосование за банковский закон во втором чтении", - считает Чернеев.

"Но и мы не намерены сдаваться. Будем рассматривать поправки, сколько понадобится", - заверил он.

Также смотрите: Когда решалась судьба "антиколомойского" закона, бизнес-партнер Коломойского Миндич трижды тайно приезжал в ОП к Зеленскому, - "Схемы". ВИДЕО