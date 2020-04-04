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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (386) Приватбанк (612) Слуга народа (787) Чернев (22)

 "Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть "Приват" своему хозяину", - "слуга народа" Чернев

К законопроекту о банках подано более 5 тыс. поправок с целью заблокировать его рассмотрение.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Егор Чернеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, что настоящая битва за страну только начинается. Адепты дефолта пойдут на любое преступление против украинского народа, только чтобы вернуть банк своему хозяину. Даже за счет полного банкротства государства и погружения его в хаос. Даже за счет блокирования работы парламента в условиях эпидемии и необходимости принятия быстрых решений.

Граждане страны "Приват" пошли по ранее проторенному пути ОПЗЖ - они решили затянуть рассмотрение законопроекта о банках, подав 5 тыс. правок. У них есть еще время для подачи дополнительных правок и, не исключаю, их количество может возрасти до 10 тыс.", - написал Чернев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"

Нардеп отметил, что рассматривать "творчество"  коллег придется долго. "За это время они, видимо, рассчитывают запугать или купить часть депутатов для того, чтобы провалить голосование за банковский закон во втором чтении", - считает Чернеев.

"Но и мы не намерены сдаваться. Будем рассматривать поправки, сколько понадобится", - заверил он.

Также смотрите: Когда решалась судьба "антиколомойского" закона, бизнес-партнер Коломойского Миндич трижды тайно приезжал в ОП к Зеленскому, - "Схемы". ВИДЕО

Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть Приват своему хозяину, - слуга народа Чернев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186800
 
   
 Топ комментарии
 
ты реально думаешь что против было бы 30 млн из которых идейных максимум шестая часть а остальные - тупое быдло которое верит телевизору? я тебя могу разочаровать. кстати - именно это тупое быдло и порвет вазелина на тряпки когда пойме что его поимели. когда землю жрать с голода будет. потому что вечно нищее и завидуующее всем кто успешнее.
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А тем временем Пуйло опять опозорилось на весь мир. Британская пресса пишет что "помощь РФ Италии в борьбе с коронавирусом" оказалась бесполезной. Вместо эпидемиологов кремль прислал разведчиков ГРУ
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у пороха и порохоботов болит за Украину
но вам дегенератам это не помещается в голову. вы тупые.
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Важен не азиров, важен вывод. Вот что здесь реально важно. А остальное - это так, можно не обращать внимание.
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Главный вывод про бабу Беню: "родившись свиньей, человеком не станешь". И, все же, интересно, Беня, когда сам с собой, наедине, у него хоть на миг просыпается совесть?
Или там уже давно все сожжено?
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Там все сожжено. Никакая рекультивация не поможет. А про вывод не соглашусь. Свинья - это неисправимо и неинтересно. А вот что с народом? Придет в чувство или нет. Вот в этом главный вопрос.
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Значит беня пообещал этим животным хороший куш, не исключено, что паяц с ними, либо они на него положили, любой из этих вариантов для страны плохой.
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А, адепты Сороса, все на одно лицо, пошли на продажу земли, которую, через залог, будут отбирать у фермеров и отжимать у хозяев паев. Как только заговорили о " Путин перейдет в наступление", знайте, что-то украли.
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Адепты дефолта --- БЮТ, ОПЗЖ, половина Слуги Народа, и разные там безпартийные...
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Який може бути дефолт,коли країною керують представникі Путіна і Сороса?
"Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8687
"Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2522
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Свідок йулі працьовитої, чи бойки вишечного???
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адепты продажи земли уже совершили на преступление!!!
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ты вот это написал потому что ты даунито припетушенный а не потому что в вопросе разбираешься, и понимать не хочешь.
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проблематика країни звелася до питання: повернуть банк колояйському, чи ні?
офігенно, панове зебіли, чи не так?
ви зробили це разом!
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А как "Агенты дефолта и слуги своего хозяина" оказались в парламенте под флагом фиктивной несуществующей в реальности "партии " , ведь из всего произошедшего , реально было одно - это шоумен В.А. Зеленский который пошел на выборы президента.. Все остальное это уже было вообще виртуальное, высосанное с пальца, не имеющего ничего общего с реальностью. Все эти люди, все до одного, попали туда только благодаря тому что вскочили на подножку проходящего мимо поезда. Поэтому и ответственность с подбором совершенно случайных людей , так называемых новых лиц, полностью лежит на "главном актере" ( приме так сказать). Вопрос только был ли он к тому же режиссером и постановщиком спектакля или только членом массовки с более высоким гонораром. теперь это его проблема, посмотрим как он ее решит.. Все тайное когда то станет явным. .
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Та хорош гнать!!! Тут дефолт у каждого отдельно взятого украинца скоро настанет, а они голову морочат эмвээфами, коломойскими и прочей хернёй!!!
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как удобно, а зеленский маски по закону продал ?
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Выход есть. Коломойского- в "зону". Заслужил ведь,заслужил,одна "Укрнафта" чего стоит. Или отдать его американцам, там его ,похоже ,ну очень хотят "познакомить" с Лазаренко. Так, что "ноу проблем". Если это только не игра Зеленского( имею ввиду прикол с 5000 поправок в Закон),ради Коломойского. Посмотрим,поймем. В МВФ ведь тоже не "пальцем деланные",разберутся,помогут Вовику принять правильное решение.Пора , Беня,весна пришла... А "шушера" в Раде,которая обслуживает "любителя пить кофе,когда гуляет",как только перестанет получать бабки, разбежится ,как Попандопуло," на все четыре стороны".
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В десятку . Я бы их просто повесил как сабак этого боголюбова и каламойского и зарыл под забором шоб не воняли вместе с их ублюдочными семьями и детьми и шо б твари не размножались на Украинской земле .
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Цікаво... На скільки довго "не адепти" будуть брати кредити, щоб погасити інші кредити?
І чи розуміють вони про те, шо в кінцевому рахунку кредити прийдеться, або віддати, або відмовитись віддати...
Так от, за рахунок чого Держава Україна буде віддавати кредити завтра? Коли не буде ні землі, ні банку?
Нас чекають цікаві закони про донорство і продаж органів?
Чи податки на повітря?
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пора военным брать власть в свои руки
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погань зелена і любітєлі каустікової солодкої сої накуй ви комусь потрібні,щоб вам ще щось блокувати?Ви рано чи пізно так дозахищаєте Україну,що випадково будете з"являтись в списках Форб. Але це все до пори до часу - поки країну очолить людина яка знає всі ваші лозейкі "успішних бізнесменів"
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А ну великий наш эксперт, перешедший на классику все козлы, но Порох особенно, за кого же ты голосовал?
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ЭЙФОРИЧНО СКАЗАНО -Адепты дефолта..
Так если так рассуждать можно все беду нашей Родины списать на кого-то.Медицину .Образование ,и многое другое и забирать,у одного личный ,приватный клуб.,самолет,ФК.
Клуб.
У другого Приватный банк .Не у того ,что с врагами уси-уси-си.
А у того , что помог защитить Родину в 14 году ,когда Вы учились в институте .
В чем неправда люди .А мы все не без греха....

Гетьман Игорь Коломойский.
Он сам не предполагая ,располагает,
Игорь Коломойский наступает и спасает,
Как в четырнадцатом врага почуял не с добра,
Из олигархов первый встал -- таким он был всегда .
Но Украину Божий миг судьбы настиг
Простил он гоев пятилетний инфернал,
А нашего Героя лик он с бородой простил
Вселил ему лампады нежности посыл.
Луну ему от Солнца приоткрыл,
Ланиты побледнели.
Ведь люди есть и на Луне,
Семейства посерели.
Ослеплены они инертным дуче,
И Азазель постарел.
Но солнце часто светит стаду,
Танго Злу воссияло.
А у нас постоянно круговорот зла
Качает один мордоворот неспроста ,
Когда о нас Европа и весь мир забыли
Днепровцы Украину без награды защитили
Но Сила и благословение Богов его накрыли
Ведут и шепчут - ты смог тогда и сейчас
На десятом этаже пирамиды узреешь шваль,
В даль летит она быстрее дули как пуля.
От правды сермяжной олени и дохнут,
Там восьмисердечный ждет их и МВФ,
Копыта Сороса социопата почти уже там
А конфетным племенам и предателям - Мат.
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будьте добры помедленнее Я записываю
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с любой ситуации есть выход , надо только захотеть
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Из Коломойского решили сделать по еврейской традиции "козла отпущения", сейчас еще денег подхватим от МФВ, землей торгонем и эта власть продержится, а далее хоть потоп, опять все тоже будет.
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"Адепты "дефолта для народа" готовы пойти на любое преступление, чтобы вернуть банк своему хозяину". Теперь вопрос в другом: на что способен народ, чтобы защитить себя и ликвидировать преступников?!
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читаешь весь этот бред и понимаешь, что, как когда-то говорил Задорнов, мы живем в самой лучшей в Мире Родине, но в ублюдочном государстве...и пока страной правят олигархи, которые не заработали, а просто накрали в свое время состояние - толку не будет никакого...смешно смотреть на этот весь цирк, а сейчас еще и с клоуном у власти...собрались в ВР все коррупционеры страны и решают, как им бороться с самими собой...придумали карантин, согнали под страхом штрафов стадо в дома и принимают законы какие им нужно, клянча очередной транш у МВФ, чтобы успеть на дерибан пока у власти..."Слуга народа"...какой мудак придумал такое название для партии - коробит уже от одного этого словосочетания...слуги, бл...только какого народа - не понятно...а как в Китае бороться с коррупцией СЛАБО??? Всю шоблу из ВР расстрелять...набрать вновь желающих поруководить корытом и снова половину расстрелять, а оставшиеся, не уверен, конечно, но задумаются, может быть, что народ страны - это не быдло, а люди, которые чем богаче сами, тем страна богаче...а у нас сейчас богат тот, кто украл вагоны, а кто стянул персик на базаре - это злостный рецидивист...бл.....слов не хватает...и беда нашего общества не в том, что есть бедные или средний класс, а в том, что богатые никак не могут нажраться!!!
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Вам козлам хто забороняв прийняти закон в цілому? Знов захотіли посидіти на двох стільцях? Порвете дупу як завжди.
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