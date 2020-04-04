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Все про:пожар (3959) Чернобыль (362) Зона отчуждения (125) ГСЧС (2556)

 В Чернобыльской зоне горит 20 га леса, к тушению привлечена авиация, - ГСЧС. ФОТО

Подразделения ГСЧС проводят ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Чернобыльской зоне горит 20 га леса, к тушению привлечена авиация, - ГСЧС 01

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

В 14:30 и в 14:53 2 самолета АН-32П ДСНС вылетели из г. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что определенные трудности с тушением пожара связаны с  повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Киева и Авдеевки решили "самоизолироваться" в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТО

Всего к тушению пожара привлечен 91 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 8 единиц техники. Работает авиация.

Источник: https://censor.net.ua/n3186798
 
 
 Топ комментарии
 
95 квартал тушит лес членами по клавишам рояля.
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А тем временем, еще одни дураки жгут леса, и сжигают море разной живности не в чем не виноватой. Кругом одни дауны какие то.
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А тем временем, еще одни дураки жгут леса, и сжигают море разной живности не в чем не виноватой. Кругом одни дауны какие то.
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поєтому вирус пришел. уменьшить количество двуногих уродов.
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ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ УЛИК ВЫРУБКИ ЛЕСА
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Будьте обережними. Кількість українців обмежена
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к чорту українців, коли вони таке роблять. природа важливіше.
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95 квартал тушит лес членами по клавишам рояля.
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Судя по выгоревшему участку рядом, там кто-то поджигает лес.
Или там торфяники.
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а нехай само гаснет, вмешиваться не надо, зорян со шкиряком разберуца
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А що таке, шукаєш приводу порадіти? Невесело тобі з обсерації зеленої влади?
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Меня, в отличии от тебя, такие новости не радуют.
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А продаж другом Зеленського Радуцкім масок за кордон тобі як? Хоч це радує?
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а покупка мародерм особняка в іспанії біля куйла радує?
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Ти про маєток Зеленського в Італії, по сусідству з російськими олдігархами Дєріпаскай та Абрамовічєм?
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Фон там ниже, чем в промышленных городах
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Ти ж лікар. Може помниш що вчив. Може радіаційний фон впливати на вірус?
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Ні. Летальна доза для вірусів потрібна найбільша з усіх організмів. Найменша ж нам- ссавцям.
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А як тоді ми тоді ще живемо? Я першоклашка, на параді 1-го травня. Який парадокс приключився, що люди, які йшли на смерть в епіцентрі подій, вижили?
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Та не про нас, дрібних тоді, на параді. Здається нічого не турбує. Відрожались норм. Діти в спорті і навчанні. Живем. До вас тільки звернись... Я про випадки, коли люди зловили позамежне випромінювання і ще жили двадцять і більше років.
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У мене з ліквідаторів один лишився. Він ближче 20 км. до станції не був. Решта- 12 чоловік- всі вже на тому світі. Поголовно онко.
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У мами на військовому заводі багатьох інженерів на ліквідацію посилали. І, думаю так, що ближче ніж на 20% Рубіж в 65 більшість подолали успішно. І це після голодних і стресових 90-х.
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Некомпетентність, непрофесійність, безчесність, дилетантство влади це суцільні катастрофи в суспільстві. Перед Україною дуже важкий іспит - пандемія. В таких умовах керувати країною мають професіонали з великої літери, люди які здатні передбачати і моделювати ситуацію на багато кроків вперед, приймати єдино вірні, найкращі рішення, мати державне і наукове мислення. Люди, для яких люди і держава Україна понад усе. А що ми маємо?
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Особенно, когда во время войны бомбосклады взрываются.
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Вокруг Киева несколько очагов возгорания.
Одна бабуля подожгла сухостой, чтобы выгнать лисиц, которые воровали у нее кур.
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А лисички взяли спички, и к ЧАЭС они пошли - аномалию зажгли...
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Дофига туда нынче на карантин попёрлось....
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покрали ліс а потім спалюють сліди злочинів - геть к панамський мародер і військові склади
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Ти зараз заявляєш що Віслюк Оманський покрав ліс і замітає сліди?
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