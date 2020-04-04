 Нехватки продуктов питания не будет, в ближайшие дни будут снижаться цены на АЗС, – Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил Зеленский на традиционном селекторном совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По просьбе Президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.
Но я не вожу машину и не питаюсь топливом.
А от завдяки таким "пісакам" деяки нелюди почали викидати на вулицю хатніх тваринок..
п.с. сколько отдала за кусок флизелина?
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба.
безсніжна зима, суха весна, вологи в землі мало, невідомо яке літо - а безродна Зеля-Золотая ручка барижить стратегічними запасами України наліво-направо..
зебіли, ви робите це разом.. дебіли-експериментатори, блін