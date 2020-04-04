EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4933  136
Все про:АЗС (337) Зеленский (5084) продукты (1371) Шмыгаль Денис (200)

 Нехватки продуктов питания не будет, в ближайшие дни будут снижаться цены на АЗС, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что государство контролирует ситуацию с ценами на продовольственные товары и прогнозирует снижение цен на топливо на АЗС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил Зеленский на традиционном селекторном совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По просьбе Президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост цен на социально значимые товары остановлен: некоторые продукты даже подешевели, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3186797
 
   
 Топ комментарии
 
Твои мантры уже даже на ЗЕбилов не очень действуют, нужно применять тяжолую артилерию - снимать новую серию Голоумки, иначе ЗЕбилы могут выйти с под контроля..
 показать весь комментарий
 
государство контролирует, а они повышаются - значит грабят нас
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я, конечно, понял всё неправильно. Мне показалось, что повышение цен на некоторые продовольственные товары будет компенсировано снижением цен на топливо.
Но я не вожу машину и не питаюсь топливом.
 показать весь комментарий
 
 
Дивлячись на його діяльність,все що він каже,приймайте навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
Пошел купил еще килограмм 30 еды всякой и обе машины залил под горлышко Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 482
 показать весь комментарий
 
Контролює він, блін , свое "мочеиспусканиє"!
 показать весь комментарий
 
Це бубочка ціну на нафту обвалив я сам бачив
 показать весь комментарий
 
 
От біда з такими "експердами", як Бабченко. Коронавірус давно-давно було виявлено у наших котів та собак, він лікується доволі складно, але людині не передається.
А от завдяки таким "пісакам" деяки нелюди почали викидати на вулицю хатніх тваринок..
 показать весь комментарий
 
 
Орки стреляют по небу из под Донецка из тяжелых орудий, видимо разгоняют вирус. А тем временем заложники ордлы начинают умирать от голода.
 показать весь комментарий
 
 
Ключевое слово во всех этих высеров - "БУДУТ". Маски будут, ивл - будут, з/п медикам в 300% будут... Будут, но не есть
 показать весь комментарий
 
 
Маски есть в аптеке. Только оттуда. Хватит уже троллить, достали уже
 показать весь комментарий
 
а ИВЛ там есть?
п.с. сколько отдала за кусок флизелина? Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6991
 показать весь комментарий
 
 
когда заказываешь билет в Израиль на тикет.уа Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9947
 показать весь комментарий
 
Нет, быдло будет верить, что цены снижены по команде Галабародьки.
 показать весь комментарий
 
 
Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничнения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба.
 показать весь комментарий
 
 
хліб ціною до 20 грн розсипається як оті кулічі із піску, шо дітьми на сонці пекли
 показать весь комментарий
 
В который раз безтямко говорит одно, а делает другое. Народ волнует повышение цен на продукты питания, а рояльный паганини обещает бороться с экспортом этих продуктов. Это как с масками - вначале из страны всё вывезла воровская the шобла, а теперь вся СБУ наблюдает за каждой маской. Ему все про Фому, а презик про своего друга Ерему. Гетманской булавой уже скоро год машет, а за провалы в медицине все прежнюю власть ругает. Ну не можешь управлять страной, уйди как мужчина! Уверен, многие оценят такой поступок. Пока не поздно - уйди! Скажи - ну, не смогла я, не смогла! И останешься в истории как человек, а не лайно!
 показать весь комментарий
 
 
Ажіотажу в магазинах нема-для більшості людей закупівлі дуже скромні:хліб,крупа,буряк,картопля,олія,яблука.
 показать весь комментарий
 
 
відкладаю на пасху, шоп не голодати у Великдень
 показать весь комментарий
 
 
які блін переговори з власниками азс?нафіг антимонопольний комітет?штраф на мільйони і зразу попустить цих власників.
 показать весь комментарий
 
Сын написал 25 марта из Канады (Онтарио): "За 8 лет в Канаде, ни разу не видел дешевле чем $1! и прислал пару фотографий с ценами на тамошних АЗС. Канадский доллар = 0.75 американского. Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6207 Вот и выходит, что наш 95-й бензин (не квартал) стоит 26,00 UAH или 0.93 USD или 1.34 САN, что вдвое (!!!) дороже его аналога в Канаде (ОНтарио)....
 показать весь комментарий
 
"потреби в додаткових обмеженнях експорту немає" (Вошьдь зебілів)

безсніжна зима, суха весна, вологи в землі мало, невідомо яке літо - а безродна Зеля-Золотая ручка барижить стратегічними запасами України наліво-направо..
зебіли, ви робите це разом.. дебіли-експериментатори, блін
 показать весь комментарий
 
 
А пшеничку из госрезерва гонят на экспорт суки.
 показать весь комментарий
 
 
На продукты суки снижайте, мы ещё при Параше обогнали по ценам соседние страны
 показать весь комментарий
 
 
У нашего народа выработанная десятилетиями " покращення" чуйка.. Как только что то говорят и обещают , читай на оборот.. Подобные заявления по поводу что продуктов " хоть одним местом ешь".. у людей может вызвать обратную реакцию ( проверенная жизненным опытом) Поэтому лучше уж просто молчать.
 показать весь комментарий
 
Раз преЗедент так говорит, значит нужно запасаться продуктами. У нас по трассе в последнюю неделю столько зерновозов проехало, сколько раньше не было. Вывозят, пока можно.
 показать весь комментарий
 
"Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях немає...." так сказав ніби задурно роздали.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх