EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  866  47
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5084) карантин (2302) COVID-19 (3083) коронавирус (1716)

 "Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по борьбе с распространением коронавируса, на котором заслушал результаты проверки состояния больниц, их обеспечении финансированием, спецсредствами защиты, а также о наличии медицинских работников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал о ситуации на Тернопольщине. Там возникли проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат. Деньги на выплаты были найдены, и уже скоро их начнут выплачивать. Ляшко также опроверг фейки по уменьшению расходов на местное медучреждение из-за изменения финансирования. Главный санитарный врач сообщил медикам, что отныне их бюджет увеличился на 400 млн гривен.

"Но это лишь одна ситуация. Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия. Ведь на протяжении всех лет независимости ее просто уничтожали. Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращения должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать. Шаг за шагом ", - сказал Зеленский.

Смотрите: Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. ВИДЕО

Дополнительно обсудили состояние мест для обсервации въезжающих в Украину. Сейчас правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.

"Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации ", - подчеркнул Президент.

Читайте также: СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3186796
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так наложи... рассмеши народ, комик...
 показать весь комментарий
 
 
Ситуацию надо налаживать прежде всего в его голове.

"Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте." Полиция штрафует людей.

Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов во власти и их решений.
 показать весь комментарий
 
 
Ситуацию в медицине надо срочно налаживать)))

Дык вы ж уже НАЛАЖАЛИ "Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещании по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 8611
 показать весь комментарий
 
 
Смотря с чем сравнивать!
Если со Швейцарией, то дно мы прошли довольно таки давно, а если с Нигерией, то это мы Швейцария!

 показать весь комментарий
 
Нигерия не самая бедная страна в Африке, скорей середняк
 показать весь комментарий
 
Ок, неудачный пример.
Пускай будет Судан или Чад.
Там с медициной все просто супер: в том смысле, что медицина просто отсутствует.
 показать весь комментарий
 
А то еще чего, прийдется лечиться в одних палатах с плебеями!
Просто ужос!
"Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 2900

Интересно, а этот жлоб не планирует хотя бы уволить инициатора продажи масок?
 показать весь комментарий
 
Да как можно !!! "Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 5747 Это ж такие профффесциконалы !!!
 показать весь комментарий
 
 
молодцы, совещание проводят в намордниках "Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 2576
 показать весь комментарий
 
Ситуация! Налаживайся, раз -два!.. и все резко стало хорошо..
а слово "компетентность" совершенно чуждое для Бубочки..
 показать весь комментарий
 
 
Бубочка Янелох наложил на своих избирателей
 показать весь комментарий
 
"Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса

==========================================
80 років не налажували а тут-"нодо, срочно"! "Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 9044
звиздіти,не мішки на спині совати.
 показать весь комментарий
 
 
Отправляйте больных за врачами в Италию.
 показать весь комментарий
 
 
І налаштування це треба починати з зміни влади. Чого варта нинішня вже видко навіть самому останньому бевзю.( Що б там зеленобздюхи не базлали ).
 показать весь комментарий
 
Так для зеленого стада это же раз плюнуть...
Опыт есть...с янтарем уже ситуацию наладили...с контрабандой тоже...ну а с коррупцией уже три раза ситуацию наладили..
 показать весь комментарий
 
 
а что ж он раньше не наладил? иди до него туго доходит
 показать весь комментарий
 
Осел тугодум...доходит как до жирафа только после того как петух в жопу клюнет...
 показать весь комментарий
 
когда то горбачёв, кажется посещая таз, спросил директора:
- на сколько мы отстали от мирового автомобилестроения?
- навсегда.
 показать весь комментарий
 
 
Представители украинского правительства ведут переговоры с МАЗом республика Беларусь на поставки в срочном порядке 170 ПК на базе автомобиля МАЗ-5440C5-8520-000.
 показать весь комментарий
 
>Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия.

а говорил что все беспрецедентно готово, украина готова... брехло-помело
 показать весь комментарий
 
 
Зеленый обсервант почти год пожинал плоды и вдруг решил срочно налаживать медицину.
 показать весь комментарий
 
И там с коррупцией у себя тоже срочно что-то надо делать.
 показать весь комментарий
 
и все сразу рванули ...налаживать , а по-тихому такое совещание провести что , нельзя , народ должен знать ...уже налаживают
"Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 931
 показать весь комментарий
 
Вірус, це дебільна влада,яка має зникнути з України.
 показать весь комментарий
 
Очень...типа до этого оно ничего не знало...и не ведало...
 показать весь комментарий
 
Решения какие приняты? никаких? Значит проведено очередное ППР(Посидели , попи..дели, разошлись) и стране нанесен очередной урон зря растраченных ресурсы, особенно времени тех, кто хоть что то делает
 показать весь комментарий
 
 
У нас в некоторых больницах медперсонал марлевые маски стирает . Где элементарные средства защиты хотя бы для медиков ?
 показать весь комментарий
 
Скот радуцкий продал...это знают все...кроме осла оманского...и особо упоротых зебилов..
 показать весь комментарий
 
 
Опять праклятые папередники мешают зеле облагополучить Украину.
 показать весь комментарий
 
Армию подладили, когда уже война случилась, теперь подобное с медициной, может дойдет и тут, а не только чиновников кормить, хотя денег то где взять на все "Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 8366
 показать весь комментарий
 
Это, я так понимаю, он провел сеанс аутотренинга.Проще говоря, себя уговаривал.
 показать весь комментарий
 
он думает что своими указаниями везде успеет...
надо строить систему, но он понятия не имеет как это сделать
 показать весь комментарий
 
Ниче, щас Вава указом мигом поправит все злодеяния папередников
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх