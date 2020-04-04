 На Волыни от коронавируса умер водитель скорой помощи

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"У водителя скорой Старовиживской центральной районной больницы, который вчера умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию. В медучреждение он был госпитализирован с двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.

В течение последних суток на Волыни подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре - у лиц, контактировавших с больным COVID-19 и три - у лиц, у которых было подозрение на COVID-19.

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По состоянию на 10.00. 4 апреля в Волынской области зарегистрировано 17 случаев COVID 19.