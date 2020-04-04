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 На Волыни от коронавируса умер водитель скорой помощи

В Волынской области от пневмонии, вызванной коронавирусом, умер водитель скорой помощи одной из районных больниц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"У водителя скорой Старовиживской центральной районной больницы, который вчера умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию. В медучреждение он был госпитализирован с двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.

В течение последних суток на Волыни подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре - у лиц, контактировавших с больным COVID-19 и три - у лиц, у которых было подозрение на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни у врача посмертно подтвердили коронавирус

По состоянию на 10.00. 4 апреля в Волынской области зарегистрировано 17 случаев COVID 19.

Источник: https://censor.net.ua/n3186793
 
 
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О чем и говорится. Такими темпами у нас медиков для борьбы с заразой не останется. Все будут или больны или на обсервации.
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Або в Італії будуть медики. Слава зебілам за рішення депортувати в Італію медиків!
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Вот это пример правильного лечения ребенка в Каменце

На Волыни от коронавируса умер водитель скорой помощи - Цензор.НЕТ 9743
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А мені десять масок видали, спасибі Зеленському!
Сказали не вдягати, берегти, раптом перевірка буде.
На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1100
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"Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте." Полиция штрафует людей.

Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов и их решений.
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Да все это заговор масонов, нет никакого коронавируса, это вам любой конспиролог-вирусолог из местного генделыка расскажет
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Статус ветерана війни і пільги для сімї - пожиттево!!!!!!!!!!!!! І я не шуткую!
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Статус дати можна, ось тільки таких статусів будуть мільйони. Хто платити буде? Ті безробітні, що виживуть?
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Мільонів може і не буде. Дай Бог, щоб не було.
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40 мільйонів населення. З них буде 60% захворівших = 24 мільйони. Тепер рахуємо 5% (середня прогнозована смертність). Ось і маємо 1 200 000 смертей.
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Ну, я вважаю, що водій швидкої, так само і як лікар або медична сестра, які надавали допомогу хворим під час пандемії, захворіли і які померли внаслідок цього, так само і поліцейські, які патрулювали вулиці, перешкоджали заворушенням, захворіли і померли, всі иак саме як на фронті і повинні бути захищені законом, і їх сімї теж.
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Из карманов тех идиотов от власти, которые загнали налево средства защиты и оставили массу медиков беззащитными.
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То все лозунги. В житті такого не буває. Платить завжди простий люд, через бюджет - тобто через ваші/наші податки.

Ми не можемо дати ради ні з пенсіями, ні з хворими, ні з сиротами, ні з інвалідами - ні з чим. Бо бідні, як країна (жебраки). А будемо ще бідніші після коронакризи.
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Самые рисковые профессии при пандемии -это медперсонал, водители, продавцы, полицейские и работники служб доставки. Их в первую очередь надо обеспечить средствами защиты, достойной оплатой труда и уважением общества.
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А остальных людей уважать не надо по твоему? Можно ноги о них вытирать? Уже начали делить на уважаемых и не уважаемых...
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вовсю. ещё пытаются в отдельную категорию "врагов народа" выделить...
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А все що вони мають це лише повагу від суспільства ...
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А як їх забезпечити, коли реально влада зелених мародерів і бариг продала в країни ЄС сотні тисяч противірусних респіраторів по 2 грн.? Як там виборці Зеленського казали хоть весело буде, веселіться самий простенький одноразовий респіратор 200грн.
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Правильно: вместо статуса лучше пусть дадут средства индивидуальной защиты
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Самые рисковые профессии при пандемии - это барыги торгующие масками.
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Так зевлада їх і продавала. А сам за кого голосував у другому турі президентських виборів?
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- Чому така реакція? Чи слово "барига" в тебе асоціюється з порохом? А хто проти нього, той за зебіла? На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 256
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Я запитав, а ти прямо не відповів. Тому роблю висновок, що ти голосував за зебіла. Тому ти сам і винний у сьогоденні.
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Саме так, той хто "Аби не Порох!", якраз за зебіла.
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Він вважає, що між ним і дебілами є різниця, хоча сам сприяв приходу до влади зебілам!
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Мабуть шмигаль та аваков їх запезпечили срідствами захисту.Смерть людей на їх руках.
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Хто знає, нас будуть закопувати в пластикових пакетах чи спалювати?
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Спочатку спалювати, а потім не буде кому спалювати.
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