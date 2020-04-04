 В Греции полиция выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение режима изоляции

Об этом пишет в субботу местная газета "Катимерини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, согласно данным полиции Греции, с 23 марта по 3 апреля было выявлено 17 358 нарушений среди граждан, каждый из которых получил штраф на 150 евро за то, что покинул свой дом без неотложной причины. В общей сложности, сумма штрафов превысила 2,6 млн евро.

Кроме того, полиция выявила 330 нарушений, штраф за каждое из которых составил 5 тыс. евро - это магазины, которые не закрылись для посетителей. В сумме эти штрафы превысили 1,6 млн евро.

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Большинство нарушений зафиксированы в области Аттика, куда входят Афины, в Салониках, на Ионических островах.

Представитель полиции Иоанна Родзиокоу заявила, что большинство граждан страны соблюдают введенные запреты, что позволяет замедлить скорость распространения вируса, и что полиция Греции им за это благодарна.

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