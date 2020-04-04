 В Греции полиция выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение режима изоляции

Об этом пишет в субботу местная газета "Катимерини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так, согласно данным полиции Греции, с 23 марта по 3 апреля было выявлено 17 358 нарушений среди граждан, каждый из которых получил штраф на 150 евро за то, что покинул свой дом без неотложной причины. В общей сложности, сумма штрафов превысила 2,6 млн евро.
Кроме того, полиция выявила 330 нарушений, штраф за каждое из которых составил 5 тыс. евро - это магазины, которые не закрылись для посетителей. В сумме эти штрафы превысили 1,6 млн евро.
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Большинство нарушений зафиксированы в области Аттика, куда входят Афины, в Салониках, на Ионических островах.
Представитель полиции Иоанна Родзиокоу заявила, что большинство граждан страны соблюдают введенные запреты, что позволяет замедлить скорость распространения вируса, и что полиция Греции им за это благодарна.
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В Полтаве произошел унизительный инцидент между посетителем супермаркета "ЕКО-маркет" и кассиршей, давшей ему сдачу мелкими монетами.
На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
После этого он пошел на выход. Охранники не слишком уверенно заявили, что вызовут полицию, но мужчина только обматерил их. Кстати, этот хам-покупатель был без маски. Видео https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm