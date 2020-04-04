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 В Греции полиция выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение режима изоляции

Полиция Греции выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение запрета на необязательные передвижения по городу. Большая часть этих средств будет вложена в систему здравоохранения.

Об этом пишет в субботу местная газета "Катимерини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, согласно данным полиции Греции, с 23 марта по 3 апреля было выявлено 17 358 нарушений среди граждан, каждый из которых получил штраф на 150 евро за то, что покинул свой дом без неотложной причины. В общей сложности, сумма штрафов превысила 2,6 млн евро.

Кроме того, полиция выявила 330 нарушений, штраф за каждое из которых составил 5 тыс. евро - это магазины, которые не закрылись для посетителей. В сумме эти штрафы превысили 1,6 млн евро.

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Большинство нарушений зафиксированы в области Аттика, куда входят Афины, в Салониках, на Ионических островах.

Представитель полиции Иоанна Родзиокоу заявила, что большинство граждан страны соблюдают введенные запреты, что позволяет замедлить скорость распространения вируса, и что полиция Греции им за это благодарна.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186792
 
 
 Топ комментарии
 
Прям вижу, как у аваковских соколят, после этой новости слюна с клыков закапала.
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туристов нет - хоть как то казну пополнять В Греции полиция выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение режима изоляции - Цензор.НЕТ 6884
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Всё не так уж плохо. Штрафы - трамплин для экономики.
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Прям вижу, как у аваковских соколят, после этой новости слюна с клыков закапала.
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Та їх і так аж розриває від відчуття вседозволеності. У нас уже до людей на городах доколупуються.
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Пока в Украине карантин и люди сидят по домам, зельцман с дЕрьмаками продолжают безнаказанно грабить страну.
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тебя еще не сракендупен из бундеса? а пора.
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В условиях карантина, штрафы - единственное средство наполнения бюджета, при отсутствии налогов на доходы граждан. Больше штрафов, больших и разных!
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А НДС? Товары люди покупают так же, как и ранее. А то что не работают рестораны, которые дулю в бюджет платят, так это проблема рестораторов и их персонала.
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А у падмасковіє путін вкотре підірвав будинок.
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Дуже непогане джерело доходів у бюджет. У нас таке санстанція раз у півроку робила раніше. Проїхали- кожен лікар за місяць, а то й два і зарплатню на штраф поклав.
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А потім мєнти будуть дивуватися чому їх ненавидять і коктейлями Молотова пригощають. У вірмена авакяна запитайте, і він вам майбутнє напророчить.
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Житель Полтавы устроил скандал в супермаркете из-за сдачи мелочью.

В Полтаве произошел унизительный инцидент между посетителем супермаркета "ЕКО-маркет" и кассиршей, давшей ему сдачу мелкими монетами.

На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
После этого он пошел на выход. Охранники не слишком уверенно заявили, что вызовут полицию, но мужчина только обматерил их. Кстати, этот хам-покупатель был без маски. Видео https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm
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