 Шмыгаль рассказал о наказании за нарушение карантина в разных странах. ИНФОГРАФИКА

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин - это не каникулы. За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет", - написал Шмыгаль.

"Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, речь идет о тысячах человеческих жизней", - добавил премьер-министр.

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