 Шмыгаль рассказал о наказании за нарушение карантина в разных странах. ИНФОГРАФИКА

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Карантин - это не каникулы. За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет", - написал Шмыгаль.
"Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, речь идет о тысячах человеческих жизней", - добавил премьер-министр.
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Примерно так, только в масштабах отдельно взятого "кооператива".
США - 4097,
Германия - 10962,
Швейцария - 16844,
Норвегия - 19528,
Люксембург - 34287,
ладно полегче страны:
Словения - 13040,
Эстония - 14392,
и вот Украина - 115!
(Голоса) за тыщи миль.
Зря (Америку)не глушим,
Зря не давим (Израиль).
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
Сами эту жопу создали, а теперь с ней борют..., та не! Углубляются!!!
Начинали с Санжар, правильно начинали. Границы перекрыть по максимуму. Всех прибывающих на обсервацию на 14 дней (пустующих совдеповских санаториев хватает) - не было бы это затратнее для экономики, чем то, что происходит сейчас.
И нехрен было до 17-го марта туристов отправлять!
Так они ещё и петляют, не вводя ЧП, потому что прийдётся не принимать идиотские законы с "рекомендациями банкам" и "наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом", а компенсировать потери банкам, бизнесу, населению.