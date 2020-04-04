 Новые меры карантина с 6 апреля: Кабмин опубликовал разъяснение по самым популярным вопросам украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, разъяснение относительно новых ограничительных мер на период карантина опубликовано в субботу на сайте Кабмина
- Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?
Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.
- Можно ходить по улице без маски?
В постановлении №211 говорится, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.
Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).
Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в г. Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; и тому подобное.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент вы можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"".
- Зачем вводится обязательный масочный режим?
Это нужно ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространения коронавирусной болезни, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается.
- Какая ответственность за нарушение правил карантина? Могут ли меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?
Могут. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.
- Закрывают ли церкви на период карантина?
Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Мы призываем всех украинцев оставаться дома на период карантина.
- Кто будет контролировать соблюдение мер карантина? Будет ли полиция стоять на входах в парки?
Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.
- Можно ли ходить по улице втроем?
По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.
- В каком случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу?
Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому - им нужна самоизоляция. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.
- А если у них нет близких людей младшего возраста, которые могут о них заботиться?
Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.
Кроме того, Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры для выявления и обслуживания одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.
- Можно ли будет гулять вокруг дома?
Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.
- Разрешено ли выходить на улицу с детьми? Можно ли детям младше 14 лет выходить самым на улицу?
Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых.
- Можно ли ходить в парк или сквер?
Нет, теперь - нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.
- Как теперь выгуливать домашних животных?
По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.
- Когда дети снова пойдут в школу?
Меры карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе Президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля.
- Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?
Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.
Следуйте рекомендациям и будьте здоровы!"
Японцы пришлют, если их попросить.
А тоді почне продавати, дивуючись, за що його бьють ногами.
хочу бачити, як ці розумники поселяться у звичайному 9-типоверховому будинку і будуть знімати стрім про свій карантин і як вони дотримуються своїх правил, і скільки раз їх оштрафує авааків, який буде ходити за ними..
а одного простого правила ні де немає.. в жодній дурнуватій постанові..
Кожну річ (їжа, пакунки, гроші), яку ви принесли з зовні у свою оселю,
потрібно обробити, потрібно провести дезактивацію :
обробити спиртом/санітайзером,
або помити милом,
або залишити на "карантин" на 2-5 дній, можна на сонці..
Виживають тільки параноїки..
Лікування коштує 20-30тис
И, конечно, мамочки с колясками и линейками на 2 метра.
И с собаками (в виде мужей).
Згадалось:
Під час карантину поліцейські від нудьги почали підкидати наркотики одне одному.
Не спешно!
Никто не ответил на вопрос - если я через парк иду в магазин - то не накатают ли мне авакянские орлы 17000 за прогулку?
Нет, это неправда.Источник: https://censor.net.ua/n3186790А теперь внимательно читаем пункт 8 постановы 255 от 2,04,20,
за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно https://www.apteka.ua/article/541455
Вопрос только в том на сколько вырастет цена товара если торговые точки будут выдавать маски посетителям.
"Алексей Арестич:
Я - за строгое соблюдение закона.
Ниже, Сергей Дибров, вносит необходимые пояснения относительно судьбоносных решений Кабмина.
Читайте, наслаждайтесь, распространяйте:
1. Почему постановление Кабмина - очень похоже на криминальное преступление особой тяжести:
https://dumskaya.net/post/korotko-pro-uzurpatciyu/author
Сергей Дибров / 2 апреля, 10:24Коротко про узурпацію
Зараз я хочу пояснити, чому ініційована новоспеченим міністром Максимом Степановим постанова про нові карантинні обмеження є незаконною, більш того - злочинною, і чому її не можна виконувати.
1. Ми живемо у правовій державі. Хто не згодний з цією тезою, можуть далі не читати. Живіть собі далі по поняттях.
2. В нашій державі діє Конституція, яка встановлює права громадян.
3. В нашій державі діють закони, яких усі повинні дотримуватися.
Зокрема, є: - Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». - Кодекс цивільного захисту України, в якому встановлено правовий режим наздвичайної ситуації.
4. «Надзвичайний стан» і «надзвичайна ситуація» - не тотожні поняття.
Надзвичайні ситуації різного рівня відбуваються щодня: наприклад, пожежі, ДТП, зсуви на приморських схилах тощо. Оголошення режиму надзвичайної ситуації стосується діяльності підприємств, установ, державних органів. За Кодексом, участь громадян в ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється виключно за їх згодою. Зовсім інша справа - надзвичайний стан. В період надзвичайного стану Конституція допускає обмеження певних прав громадян, примусову працю і навіть примусове відчудження майна громадян (ст. 41 Конституції).
Надзвичайний стан - справа дуже серйозна. Тому Конституція встановила особливий порядок його оголошення. Надзвичайний стан оголошує Президент України, а потім затверджує Верховна Рада.
Зараз Кабінет міністрів оголосив в країні надзвичайну ситуацію. Так, має право і інколи навіть обов'язок.
Але ж 1 квітня 2020 року міністром охорони здоров'я Степановим було анонсовано влаштування таких заборон Кабміном:
- заборона громадянам перебувати в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора; - заборона перебувати в громадських місцях громадян, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; - заборона громадянам пересуватися групою осіб більш ніж дві особи; - заборона відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони; - заборона відвідувати спортивні та дитячі майданчиків; - заборона громадянам проводити всі масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи, у яких бере участь понад 10 осіб.
Ці заборони вочевидь обмежують конституційні свободи і права громадян, зокрема свободу пересування (ст. 33 Конституції України), право проведення мирних зборів (ст. 39 Конституції), право на свободу віросповідування, відправлення одноособово чи колективно релігійних культів (ст. 35 Конституції).
А тепер починається найцікавіше.
Так, звісно, конституційні права громадян не є абсолютними. Вони дійсно можуть бути обмеженими. Але:
- свобода пересування може бути обмежена в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 33 Конституції, п. 1 частини першої ст. 16 ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»);
- право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»);
- право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»).
Карантин - це обмеження прав людей. Саме тому стаття 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» встановлює, що карантин може бути встановлений не інакше як у разі оголошення надзвичайного стану.
Кабінет Міністрів України не має повноважень оголошувати надзвичайний стан і запроваджувати обмеження прав громадян. Це виключні повноваження Президента, Верховної Ради України і в деяких випадках суду.
Таким чином, першоквітневе офіційне повідомлення про те, що Кабінет Міністрів начебто планує запровадити «більш жорстки вимоги» і «заборони», судячи з наявної інформації, свідчить про підготовку до злочину. Це дії, спрямовані на захоплення державної влади, у формі змови.
І не треба мені казати, що «уряд діяв в умовах «крайньої необхідності», коли «не можна тягнути» і «треба діяти рішуче». Прем'єр-міністр за посадою входить до Ради національної безпеки і оборони України. Ніщо у світі не заважало Кабінету міністрів ініціювати введення надзвичаного стану в діяти в законний спосіб - так, як передбачено ст. 5 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану». Але ж вони свідомо обрали інший шлях. Злочинний.
Кримінальний кодекс України:Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Конституція УкраїниСтаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
P.S.
Про порушення порядку встановлення карантину, встановленого ст. 29 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», я вже навіть не говорю.
Сергей Дибров / 4 апреля, 12:46Карантинные лайфхаки: как избежать штрафа и получить маски бесплатноИтак, уже с понедельника вступают в силу новые правила карантина. Издание, так сказать, второе, углубленное, расширенное, дай Бог, не последнее.
Не буду сегодня обсуждать, превысил или не превысил Кабмин свои полномочия, совершили или не совершили министры уголовное преступление. Все это я уже сказал раньше. Как человек бесконечно законопослушный, сегодня я расскажу, как правильно и безукоризненно не нарушать эти «новые правила».
Начну с самого интересного - с пункта пятого, который запрещает:
«відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності»
Перечень парков и скверов в Одессе установлен горсоветом. Но не спешите делать поспешные выводы.
На сегодня утверждены границы нескольких парков: Шевченко, Победы, им. Котовского, Савицкого, 411-й батареи, Стамбульского, парка по ул. Центральный Аэропорт.
Также утверждены границы некоторых скверов: Паустовского; «Олимпиец»; в районе улиц Полтавской, Качалова и Профсоюзной; в районе улиц Макаренко и Дубовая роща; возле домов 27-35 на Ильфа и Петрова; имени Захарова (ул. Волоколамская, Клиновая и Самарская); в районе Дерибасовской и Польского спуска; Старобазарного; Херсонского; на Привокзальной площади и бывшего сквера им. Томаса.
Просто так ходить туда нельзя. Теперь это исключительно места выгула животных.
Все остальные парки и скверы существуют только на бумаге: у них нет установленных и тем более обозначенных на местности границ. Поэтому сказать точно, находимся мы в парке или нет, невозможно. По крайней мере, я постоянно слышу это от наших законопослушных городских чиновников, которые согласовывают стройки в зеленых зонах. Теперь и вы делайте законопослушные выводы.
Что касается прибрежных склонов и «Трассы Здоровья» - это не сквер, не парк и не лесопарк. Парк «Юбилейный» наш мэр торжественно обещал создать там еще в 2015 году. Обещанного три года ждут, а прошло уже пять. Парка нет.
Понятие «прибрежная зона» в законодательстве отсутствует. Есть «пляжные зоны» и есть «прибрежные защитные полосы». Границы и одних, и других в Одессе так и не не установлены. Поэтому будьте законопослушны, гуляйте там на здоровье.
Также нет в законе понятия «зона отдыха». В Правилах дорожного движения есть понятие «место отдыха», оно обозначается дорожным знаком 6.15. Поэтому будем законопослушными с некоторой натяжкой: есть знак - выгуливайте животных, нет знака - гуляйте сами.
Теперь о животных. Не о тех, о ком вы подумали, а о представителях фауны.
Домашние животные - это прекрасно. По закону, «домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні».
Мы не только законопослушные, но еще любим домашних животных - всех, безо всякой дискриминации. Собачек, кошечек, хомячков, попугайчиков, рыбок, улиток, кроликов, черепах - всех, всех, всех.
О животных надо заботиться. Это мы, люди, можем (а теперь и обязаны! ) сидеть взаперти. А животным это никак нельзя. Если животные будут сидеть дома, то не будут дышать свежим воздухом, не получат нужную дозу витамина D под солнцем, у них не будет достаточно физической нагрузки. Без этого они заболеют, зачахнут и могут даже умереть. А с животными жестоко обращаться нельзя, это незаконно, и вас могут оштрафовать.
Поэтому животных обязательно надо выгуливать - в парках, скверах, лесопарках и прибрежных зонах. Однако выгул в период карантина имеет некоторые особенности.
Кошки гуляют сами по себе. Собак выгуливать нужно на поводке с намордником. Хомячков выгуливают за пазухой или в кармане куртки. Попугайчиков в клетке. Выгуливая рыбок, не берите с собой весь аквариум, это неудобно. Пересадите одну из них в банку, выгуляйте, потом вторую, третью и так далее.
С этим запретом все понятно. Идем дальше.
«заборонити… з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини».
Какая прекрасная норма! Давайте ее безукоризненно соблюдать. Ходите строго по двое, как это требует Кабмин. Если вас больше - разбейтесь на пары и идите все вместе в одном направлении, но по отдельности. За руки можете не браться.
Еще один оберег в такой ситуации - несовершеннолетний. Дело в том, что новые правила никак не ограничивают численность группы людей, сопровождающих детей. И это правильно: окулисты хорошо знают, что в некоторых ситуациях количество нянек может достигать семи.
Поэтому при наличии несовершеннолетнего соблюдать закон очень легко. Если вам предъявят претензии, что вас больше двух, то немедленно, как Атос, скажите «Нас трое, и в придачу юноша, почти ребенок, а скажут, что нас было четверо! »
По поводу родителей и родственников мы поговорим отдельно. Что касается «інших осіб відповідно до закону», то действовать нужно тоже строго по закону. Например, перед выходом на улицу родители должны передать ребенка на воспитание физическому лицу - такая возможность прямо предусмотрена статьей 151 Семейного кодекса. Передать на воспитание можно письменно (запиской от родителей), а лучше устно. И не забудьте забирать ребенка с воспитания сразу после возвращения.
«…заборонити… перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини»…
Тут совсем все просто. Если вы вышли со своим внуком, возьмите с собой: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении его родителя (вашего ребенка) и свой паспорт. Так вы легкосможете подтвердить родство. Если несовершеннолетний - это ваш двоюродный брат, то документы будут такие: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении его родителя (вашего дяди или тети), свидетельство о рождении вашего родителя (брата дяди или тети) и ваше свидетельство о рождении. Принцип вы поняли. Как видите, абсолютно ничего сложного.
С сопровождением детей все понятно, а вот с сопровождением взрослого есть нюансы. Несовершеннолетнего нельзя выпускать одного. Поэтому если вы одинокий отец или мать, и подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, то ни в коем случае не отправляйте ребенка в аптеку за парацетамолом или в магазин за водой и хлебом. Лучше сходите сами: до лабораторного подтверждения диагноза это не запрещается. А вот когда придут положительные тесты, тогда из дома выходить нельзя. В таком случае вам лучше попроситься в изолятор - такая возможность предусмотрена Постановлением. Там вас хотя бы накормят и подадут стакан воды (хочется верить). А вот 13-летнего ребенка, который был в контакте с вами, придется оставить соблюдать режим самоизоляции дома. Пусть лучше поголодает две недели взаперти и в одиночестве, зато вырастет законопослушным.
«Перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно».
А вот тут проще некуда. Согласно государственного стандарта Украины ДСТУ 7239:2011, средства индивидуальной защиты - это:
- защитные каски, шлемы, кепки, береты, косынки, накомарники (это такие маски для пчеловодов);
- противошумные наушники, беруши (затычки для ушей);
- защитные очки, экраны для лица, маски и щитки;
- противогазы, противопыльные, противоаэрозольные, изолирующие устройства;
- защитные перчатки;
- спецодежда: костюмы, куртки, изолирующие костюмы, спасательные и сигнальные жилеты и повязки;
- сапоги, ботинки, калоши, наколенники, гетры, щитки;
- спасательные пояса, карабины, стропы;
- защитные кремы, мази, гели.
Как люди законопослушные, мы должны носить в общественных местах какие-либо средства защиты. Выбирайте на вкус. Мне, например, нравятся гетры. Кабмин напоминает о двух вариантах: респиратор или защитная маска. В ДСТУ упоминается только один вид масок - для сварщиков. Вот и носите их, соблюдайте закон.
Или, например, желтый сигнальный жилет. По стандарту и по закону это тоже средство защиты. Во Франции, говорят, очень популярное. Так что будьте законопослушны.
А вот с самодельными средствами защиты все непросто. Хирургические маски - это изделие медицинского назначения. Использовать можно только те, которые внесены в государственный реестр, и никакой самодеятельности тут быть не может.
Что касается остальных самодельных средств защиты, Технический регламент предусматривает, что в кустарных условиях можно изготовить только средства защиты от неблагоприятных атмосферных условий (головные уборы, сезонную одежду, зонтики), перчатки для мытья посуды и рукавицы для высоких температур (ими удобно снимать горячую кастрюлю с плиты). Все остальные обязательно должны проходить специальную проверку на соответствие стандартам. Без этого их использовать нельзя.
Как видите, круг сужается. Самодельные маски, не прошедшие проверку соответствия или не внесенные в Реестр, применять нельзя, их ношение будет нарушением (штраф 17000 грн). Поэтому, как люди безмерно законопослушные, носите самодельные шапочки и кухонные варежки - они по закону тоже средства защиты, и они не подлежат сертификации (проверке соответствия).
Многие спрашивают: «А если серьезно, где взять маску или респиратор?»
А я, вообще-то, серьезно. А если еще серьезнее, то по закону (ст. 21 Кодекса гражданской защиты Украины) граждане имеют право на обеспечение средствами индивидуальной защиты.
Кто их должен обеспечить, спрашиваете вы? Вы не поверите! По закону это обязанность Кабинета Министров (ст. 16 Кодекса). Вот у него требуйте, устно, письменно. Идеально - послать письменный запрос, оставьте у себя копию и носить вместо респиратора, пока Кабмин не пришлет все полагающееся вам по закону. Как это делать - читайте ниже.
У Кабмина респираторы есть. Он давно создал специальный резерв, как это полагается по закону. Как это «не создал»? Не может такого быть. Как это «нет на складах?» Ай-ай-ай, нехорошо. Какой там штраф на должностных лиц полагается? Или, может, это уже халатность, ст. 367 Криминального кодекса?
Есть ли жизнь после 6 апреля, нет ли жизни после 6 апреля - это юридической науке пока неизвестно. Поживем - увидим. Кому повезет, конечно.
Одно можем прогнозировать: заболеваемость коронавирусом с понедельника снизится, а вот смертность, наоборот, возрастет. Потому что люди с симптомами болезни просто перестанут сообщать врачам, чтобы не попасть в «черный список» (базу данных), и будут заниматься самолечением до последнего. До самого последнего.
А вот ученые, похоже, что-то знают. Известная американская журналистка Faye Flam обнаружила, что специалисты почему-то не боятся заразиться на свежем воздухе.
«Если некоторые мелкие частицы [содержащие вирусы] и остаются висеть в воздухе на улице, они рассеиваются и растворяются практически мгновенно. Вот почему большинство экспертов, с которыми я беседовала, говорили, что, несмотря на приказы «сидеть дома», они ходили, бегали или катались на велосипедах. Причем это никакой не не компромисс между общественным здравоохранением и личным благом, потому что вы не подвергаете риску себя или других, если не приближаетесь к ним», - пишет она в своей публикации в издании Japan Times. И что характерно, случаев заражения коронавирусом на открытых пространствах в научной литературе пока не встречалосюь.
И, наконец, лайфхак для самых-самых законопослушных: публикую форму обращения в Кабинет Министров с требованием обеспечить вас средствами защиты.
Обращение нужно скопировать, заполнить и отправить через специальную форму на сайте Кабмина по адресу: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/zvernennya-gromadyan
В конце концов: если вы не потребуете, никто вам их не даст.
Почему я пошлю это заявление? Чтобы потом, если на меня, не дай Бог, выпишут протокол, я имел доказательство того, что сделал все от меня зависящее. Шить я не умею, а покупать с рук средства индивидуальной защиты без документов запрещено.
До Кабінету Міністрів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
громадянина ___________,
що мешкає за адресою: ______________
електронна адреса: ________
ЗАЯВА
про забезпечення засобами індивідуального захисту
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (зі змінами), з 6 квітня по 24 квітня 2020 р. введено режим надзвичайної ситуації, введено карантин і заборонено «перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски».
Згідно пункту п'ятого частини першої статті 16 Кодексу цивільного захисту України, створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, належить до повноважень Кабінету Міністрів України.
У зв'язку з нагальною необхідністю перебування у громадських місцях (під'їзд будинку, магазини, банки, аптеки, ломбарди), відповідно до приписів пункту другого частини першої статті 21 Кодексу цивільного захисту України,
ПРОШУ:
забезпечити мене засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, виготовленими відповідно до Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761, і промаркованого належним чином, у супроводі документів, що підтверджують їх відповідність.
Потрібна кількість: дві одиниці на кожен день чинності заборони, всього 38 одиниць.
Засоби індивідуального захисту прошу поставити в найкоротший термін за моєю адресою, вказаною вище. В подальшому, уразі продовження термінів обмежень, прохання надсилати засоби в потрібній кількості заздалегідь.
Зауважу, що згідно статті 5 Закону України «Про звернення громадян» письмові звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення). Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Враховуючи нагальність та невідкладність питання, суттєве обмеження моїх прав в ситуації відсутності засобів індивідуального захисту, прошу розглянути моє звернення у найкоротший термін, як це передбачено ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».
дата
підпис
"Неплохо было бы выложить процедуру подачи иска в ЕСПЧ для родственников тех, кто погибнет из-за того, что лишился на время карантина элементарной помощи профильных специалистов, например, онкологов, для кого эти полтора месяца задержки стали фатальными. Такой впечатление, что эти уроды, кроме ограничения конституционных прав запретили ещё и все болезни, кроме коронавируса. В поликлиниках тех, что не закрыты, ни одного профильного специалиста не осталось, всех выгнали за свой счет…"
Суд вам светит, Кабмин зеленой плесени.
Сядете вы по статье за потери жизней людских из-за неоказания помощи, и сядете надолго.
"И хорошего настроения"(С) Кабмин плесневый.