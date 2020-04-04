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 Новые меры карантина: Кабмин опубликовал разъяснение по самым популярным вопросам украинцев

Принятые Постановлением №211 новые нормы ограничительных мер вызвали в украинцев множество вопросов, на которые Кабмин решил ответить дополнительно.

Как передает Цензор.НЕТ, разъяснение относительно новых ограничительных мер на период карантина опубликовано в субботу на сайте Кабмина

- Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?

Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

- Можно ходить по улице без маски?

В постановлении №211 говорится, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в г. Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; и тому подобное.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент вы можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"".

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- Зачем вводится обязательный масочный режим?

Это нужно ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространения коронавирусной болезни, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается.

- Какая ответственность за нарушение правил карантина? Могут ли меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?

Могут. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

- Закрывают ли церкви на период карантина?

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Мы призываем всех украинцев оставаться дома на период карантина.

- Кто будет контролировать соблюдение мер карантина? Будет ли полиция стоять на входах в парки?

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

- Можно ли ходить по улице втроем?
По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

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- В каком случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу?

Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому - им нужна самоизоляция. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.

- А если у них нет близких людей младшего возраста, которые могут о них заботиться?

Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.

Кроме того, Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры для выявления и обслуживания одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.

- Можно ли будет гулять вокруг дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

- Разрешено ли выходить на улицу с детьми? Можно ли детям младше 14 лет выходить самым на улицу?

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

- Можно ли ходить в парк или сквер?

Нет, теперь - нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

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- Как теперь выгуливать домашних животных?

По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

- Когда дети снова пойдут в школу?

Меры карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе Президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля.

- Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?

Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.

Следуйте рекомендациям и будьте здоровы!"

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Источник: https://censor.net.ua/n3186790
 
 
 Топ комментарии
 
Звуження прав і свобод громадян може бути встановлене лише ЗАКОНОМ. Так написано в Конституції. Отже Постанова Кабміну незаконна.
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Гарні запобіжники. Собакам свіжим повітрям дихати можна, а пенсіонерам - ні.
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И как это менты составят протокол на меня без двух свидетелей , А зеКлоуны
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Расслабься. Менты будут насиловать тебя дубинками без протоколов и свидетелей. Время такое.
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уф, напомнили о начало войны в Украине и о героических людей, которые не скулили и не орали, да я устал уже от воины, она меня некасаетьсяобширная статья)

https://www.tvnet.lv/6939067/irina-dovhana-un-fotografija-kas-izglaba-vinas-dzivibu
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Чем больше больных, тем больше денег государство тратит на их лечение и похороны. Потому такая забота о нас со стороны государства. А реально каждый должен заботиться о себе сам: не высовывайся по возможности; запасись (как на войне) тем, чем каждый день пользуешься чуть больше, чем обычно; сэкономь на чем-то что бы хватило на самое необходимое (может эпидемия поможет бросить пить и курить); не унывай- наша власть закончится раньше , чем большинство из нас.
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І коли це такі послуги у нас були за рахунок держави?
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дядя, если тьі заболел, не дай Бог умер, то єто расходьі только для тебя и твоих родственников, а для все остальньіх гарантированньій доход, кого не возьми
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Я представляю бабку с пенсией 1600 грн., которая несла на почту коммуналку и была оштрафована на 17 тыщ. Хорошо хоть палками не побъют.
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Все эти ограничения вписываются в метод "варки лягушки в холодной воде".
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не все. много чего в селах не смьісла вьіполнять. но народ не соединяет два факта "в воздухе заразьі нет" и приватное подворье - не городской проходной двор.
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А почему авакян и зеленка выступают без намордника?
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Если б корона была столь страшна - курильщики первыми попадали,, Они сигу после всего за фильтр и напрямую все вирусы в рот.. Но почему же он их обходит ?? )) Ерунда надуманная, но пока так надо в международке.
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собери свою семью и одномышлеников и дуйте все на пикник.
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ты главное не уподобляйся деятелю который из за неверия в короновирус пренебрегал всеми нормами санитарии и умер, догадайся от чего
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в мацкве звизданул газ, сидят дома и забывает о котелке, тушиться газ и бабах, так что вы украинцы будьте разумными, учитесь от ошибок других, хоть и лаптеногих, но таки лучше чем от своих

Нові заходи карантину: Кабмін опублікував роз'яснення щодо найпопулярніших питань українців - Цензор.НЕТ 2854
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Выбить у одинокого пенсионера 17 000 не легко ,а вот разжиться на беленькую вполне...
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Вообще-то любой документ, тем более из высоких кабинетов, не должен вызывать недоумение и кучу вопросов по каждому пункту и просьбы дать разъяснения. Я не про, нужен или не нужен, например, карантин, а про то, что если он нужен, то документ должен быть составлен так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений.
Постановление, вероятно, поручили написать какому-то бывшему массажёру или фотографу, который не имеет ни малейшего понятия о том, что документы верховной власти должны готовиться предельно тщательно. Я не могу поверить в то, что текст (и содержание) этого т. н. документа написан главным санитарным врачём Украины.
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Сколько людей в Украине ЕЖЕГОДНО гибнет в ДТП? В т.ч., из-за пьяных водителей? Но ведь никому не приходит в голову наказать ВСЕХ водителей только из-за того, что они потенциально могут когда-то нарушить ПДД! Сел за руль - получи штраф или срок, и только за то, что теоретически ты можешь стать причиной увечий или гибели людей.
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моделирую ситуасьон: пенс ослушался и покинул дом без АйДи... по пути повстречались мусора из службы Рюкзакова, рюкзаковская мусорня, так сказать. Остановили пенса, нарушив социальную дистанцию в полтора метра. Портебовали АйДи. Пенс говорит, мол, нет, мусора, забыл... а мусора ему, мол, плати. Нет, не буду, - нет, плати.
И шо? На кого штраф выписывать? Вести в участок? Сажать в кутузку с туберкулезно-вирусными? Зеленские умы, вы шо там, собственно, ********* шутовской головой???? Еще раз: нет документа - на кого штраф??? И, сук, не подходите ближе 1.5м...
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И шо? На кого штраф выписывать? Вести в участок? Сажать в кутузку с туберкулезно-вирусными?
ну ты все прекрасно же знаешь, нафига спрашиваешь???
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Та закройне нахрен все церкви!
Московский патриархат по любому будет зазывать верян приходить в церковь молиться и целовать все подряд...
Зачем лишний раз подвергать риску, пусть даже и очень глупых людей ?
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В намоленных Храмах, построенных до прихода большевиков
на правильных энергетических местах, иммунитет человека растёт.
Высокие вибрации убивают любой вирус, а прикладываться к иконам
никто не принуждает.
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кстати да, пусть простят меня верующие но церковь явно не то место, без которого никак нельзя обойтись на карантине, а риск заразиться там немалый...поэтому закрытие церквей было бы логичным ходом, если уже взялись за ужесточение мер
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По суті, "закони" майже один в один такі ж як і на карантикулах на росії...
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Какие вирусы? Где трупы? Где страшные фото легких пораженных двухсторонней пневмонией? Где все это? Ни в дарк нете ни в гугле нет никакой инфы вообще толком, одна писанина. А те пенсы от таких новостей только за счет страха быстрее приказывают долго жить. Ушлые итальянцы цифры накручивает лишь бы бабла из ЕС вытянуть. Верно шахов говорил, это все дело рук большей семерки. Где и хоть кто то из известных людей помер от этой дряни а? Да никто! Китайцы обрушили всем экономику, а свою наращивают. Молодцы. А наши диагнозы ставят не пойми какими устройствами и реагентами.
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В каждой стране есть ворох вопросов, которые удобнее решать заботливым террором.
В Украине это закон о продаже земли.
Итальянцы записывают в жертвы коронавируса всех умерших кто его имел.
Не важно что было причиной смерти - повесился носитель вируса - вот вам и жертва.
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Тем, кто передвигается на мотоцикле, скутере, велосипеде маска нужна ?
Создали ситуацию неопределённости, при которой докопаться можно до любого и за всё.
Любимая шшиддовская забава: придумаь повод для правового хаоса и террора населения.
Не забывйате,. из кого состоит управление силовиков, и госвертикаль - там все свои ("наши").
А отдуваться и платить за всё обязаны гои, потому что это весело и безнаказанно.
Любимый маланский тост: "Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было"
следует понимать буквально: отберём всё у всех, и пикнуть в ответ не дадим.

Потом будем обижаться - нас не любят, потому что нам завидуют - мы же такие "умные",
что просто ховайся от результатов этого "ума".
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за то, что я назвал авакова главным бандитом Украины и смотрящим за всеми коррупционными схемами в бандитской среде?
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- Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?Нет, это неправдаИсточник: https://censor.net.ua/n3186790
Интересно,они сами то свои писюльки читают? ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою
Кабінету Міністрів України
від 2 квітня
2020 р. № 255

ЗМІНИ,
що
вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України
від 11 березня 2020 р. № 211
П.2 ч.8)
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В этих разяснениях многое противоречий.
- Можно ходить по улице без маски?

В постановлении №211 говорится, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.
Общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.). Источник: https://censor.net.ua/n3186790
И в тоже время запрещено посещать.
Нет, теперь - нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости. Источник: https://censor.net.ua/n3186790
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Что в постановлении говорится про поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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