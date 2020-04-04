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 Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков

Кроме 20 медиков, улетевших на помощь коллегам в Италию, Украина готовит для отправки туда вертолет-реанимацию и специальный груз дезинфекционных средств.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок, и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам", — сказал Арсен Аваков.

Он добавил, что украинские медики вернутся на Родину после завершения миссии через 2 недели и будут передавать полученный в Италии опыт своим коллегам.

Читайте на Цензор.НЕТ: 20 украинских врачей поехали в Италию для оказания помощи, - Ляшко

3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля медики вылетели в Италию. На месте их встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения их либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.

Также на Цензор.НЕТ: Украинских медиков в Италии встретил с самолета глава МИД Ди Майо. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186789
 
 
 Топ комментарии
 
У нас война идёт уже 6 лет, 14000 народу убито,а итальянцам ПОХЕР. Может чем помогли, я что-то пропустил? Умник? Может хотя бы ящик патронов прислали? Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков - Цензор.НЕТ 1412
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Аваков рятує своє італійське громадянство та віллу в Італії! За це Авакова потрібно зняти з посади і віддати під суд! Це залишення громадян України в небезпеці під час епідемії небезпечного захворювання - вивезення з країни критично важливого обладнання та фахівців!
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Т.е. они должны первыми помочь?
И только тогда мы.
Да?
А как же европейская солидарность?
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У вс є відповідь на поставлене питання чи ні? Ви завжди відповідаєте питанням на питання?
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Интересно с каких пор в Украине такой избыток и благоденствие?
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відправте українцям Німеччини спирту для дезинфекції. бо спирт дорогий (1 літр від 40євро) і його немає, як немає перекису і взагалі дезинфікуючих засобів.
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Ну хоть в параллельной реальности в Украине всего достаточно, и дезинфекторов, и реанимационных вертолетов в избытке . Жаль у нас шаром покати .
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Там медики получат гражданство за взнос в спасение нации и фиг вам вернутся...
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Особливо не забудьте вручити складу суду присяжних, які засудили Віталія Марківа за ніби-то вбивство журналіста до 24 років в'язниці, бо в нас "гражданская война". Тьфу..
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А Арсен Рюкзаков недалеко от Овоща ушел. Посмотрите его декларацию, это пи.дец!!! Патологическая жадность, алчность и жлобизм. Картины, иконы, драгоценности, часы, статуэтки, коллекции вин, шубы, сумочки, бриллианты, коллекции монет, марок, пластинок, и это все нажито непосильным и честным трудом.
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"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок, и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам", - сказал Арсен Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3186789

Ипать, оказывается у нас все это есть!
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