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 Экономика, Общество
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 Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка. ИНФОГРАФИКА

В период с 27 марта по 2 апреля цены на продукты питания продолжили свой рост, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

Так, по данным мониторинга регулятора, который отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах Украины, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.

В частности, цены на крупы гречневые выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю - на 3,8%).

Цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю - на 7,4%), на апельсины - на 14,6 (за последнюю неделю - на 1,8%),

Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю - на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю - на 7,7%).

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Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю - на 1,3%).

Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения.

"Так рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - отметили в НБУ.

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В обзоре отмечается, что к своеобразным "индикаторам кризиса" относятся гречневая крупа и туалетная бумага.

"Также значительно подорожали продукты "антисептики" - чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривни также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)", - добавили в НБУ.

Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка 01
Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка 02
Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка 03
Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка 04

Источник: https://censor.net.ua/n3186788
 
 
 Топ комментарии
 
чому у німців лимони 1 євро за кг ?
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Лимоны в Прибалтике, а бананы, киви и апельсины там то-же выращивают?
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Ломбарды открыли - чтобы люди последнее отнесли. Землю продают - чтобы и ее отнять, банки делают не подвластными украинскому суду - чтобы у людей украсть запозичення. А на этом форуме хлопают в ладоши...
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А в России тоже землю продают и в Германии, и ничего ни у кого не отнимается.
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а чего бы не поднимать цены? завладел рынком, поднимай цену тут ничего нового)) купят что есть и по какой хочешь цене. у меня под домом атб и фора, удобно скупаться там, тем более некуда ехать скупаться дешевле да и не на чем
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Закрили ринки на карантин - от , в маркетах , одразу все і подорожчало ...
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Сьогодні я купляв у АТБ. Знижок майже нема (тільки на сирки, невідомі сосиски...дуже мало). Навіть дворовим котам купував корм без знижок. В результаті я заплатив на 20% більше, ніж звичайно.
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За АТБ я вообще был в шоке хоть бы не позорились барыги:Мережа продуктових магазинів «АТБ» передала 200 продуктових пакетів для жителів Рівненщини, повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.
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Такого безпридела как сейчас не было ни при Порохе ни при Вити Ростовском
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или Зеля потерял контроль над властной вертикалью или делает это сознательно
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Я набрал сегодня Аскорбинки с вкусом лимона
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Ще можеш швепс з лимоном купити, а таке л... не споживаю.
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Там на пляшці це написано🐸 Так було при Порошенку, ціна на цей напій не змінилася.
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Ребятушки, вы уж или крестик снимите или трусы наденьте. Потому что: существует два варианта: совковый вариант, когда цены всегда одни и те же, но ничего нет. Либо вариант свободной экономики, когда спрос рождает предложение.
И надеюсь, большинство хочет жить при свободной экономике.
Так вот, нюанс свободной экономики - спрос рождает предложение. Если кол-во людей желающих купить товар больше, чем есть товара на данный момент, некоторое кол-во людей готово заплатить чуть больше, чтобы именно им достался этот товар. В тоже время, другая группа людей готово заплатить еще больше. Так и растут цены пока не достигается баланс спроса-предложения. И естественно, если все гречкоманы вдруг решили что скорее умрут от нехватки гречки в их организме чем от коронавируса и решили скупить все подряд, то и цены вырастут. Вы сами же и формируете цену на товар, вот в чем прелесть рыночной экономики. Как только спадет этот дурацкий ажиотаж, и на складах начнут валяться тонны гречки, которую будет жрать лишь долгоносик, так производитель и снизит цену, чтобы получить хоть какую то прибыль. И как бы тупо скупить все под ноль и удивляться возросшим ценам. Вы же сами надавили на эту педаль, а теперь удивляетесь какого черта машина не едет. Ваш кэп.
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Не больше 10% накрутки.Если я купил гречку месяц назад по 100 гривен,то должен продавать по 110 в независимости от Коронавируса.А наши барыги,купившие по 100 и кормящие долгоносиков на забитых складах,гречкой со старого урожая,пользуясь ажиотажем продают с накруткой в 100%.Тобто неправомерная выгода 90%.Тоже самое с мукой и хлебом.Новой муки и сахара ещё нет.Продают прошлогодний урожай,который был куплен по 100 гривен и должен быть продан по 110,а не по 200 Ціни на крупи, овочі та цитрусові в супермаркетах значно зросли, паливо продовжує дешевшати, - огляд Нацбанку - Цензор.НЕТ 9262
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Это обычная спекуляция и монопольный сговор . У нас отсутствует то что есть во всех цивилизованных странах -КОНКУРЕНЦИЯ . А вся экономика это несколько десятков семей барыг-феодалов устанавливающих собственные правила на рынке и собственные цены какие им хочется . Они будут продавать гречку по 200 даже если ее 80% сожрет моль на складах . Потом они ее выкинут но цены не опустят
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А кого им бояться?Всё схвачено за всё уплачено.Ответственности за сговор и контроля со стороны антимонопольного комитета никакой.Люди тупо рубят бабос,не стесняясь называть себя бизнесменами.А потом выходят в брюликах с пухлыми рожами на распальцовках,типо мы бизнесмены.И вот с такими типо бизнесменами,треба якось вести переговоры реальному западному бизнесу.Тяжело европейцам мабуть
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Мягко говоря это слишком примитивное понимание как работает рынок .А тем более НАШ дикий и корумпированный рынок . Например цены на бензин . Во всем мире падают вниз как скаженые а у нас еле-еле на одну две гривны упали .У нас что все сразу ломанулись бензин скупать цистернами что цена почти замерла полугодичной давности , когда нефть 50 дол стоила вместо сегодняшних 25 ? То есть бензин стоить должен 16-17 грн за литр 95 .А по факту сколько?
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Наша власть может только высказывать "глубокую обеспокоенность", призывать не повышать цены, и удивляться - а чего это все подорожало? Антимонопольный кабинет не работает, правительство в носу ковыряет, президент видосики записывает. С чего бы не повышать, раз такая вседозволенность. Мародерство в чистом виде с попустительства власти.
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Нашим барыжным мордам только дай повод, как ещё воздух у нас бесплатный удивительно
Пора их угощать коктейлями 2014го года😡
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Самогон не подорожал, хотя считается пищевым антисептиком.
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Вот оно что.....Так овощи вдвое подорожали оттого что топливо подешевело.
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та навпаки...то бенза подешевшала .бо овочі вдвічі подорожчали...
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Цены на всё растут, я например в начале марта купил в Розетке видеокарту GeForce GTX 1650 Super за 4,700 грн, а сейчас смотрю такая уже стоит на 1500 грн больше.
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Лимоны по 129 гривен, не хотите? Свои 39% засуньте себе в зад. Отката цен уже не будет. Радуемся и хлопаем в ладоши.
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Трамп скотина одним своим выступлением в твиттере со своими наме4ми на инсайд о мировой пуйла с саудитами , плюс какие-то блеяния на тему снижения добычи спровоцировал повышение цены на Брент.
Хотя снижение цен на нефть прогрессивно и положительно влияет на все, на цены на продовольствие в том числе(что актуально) , только вот на пуйло влияет иначе - эффективное снижение его просто убивает.
И что же делает это неадекватное ? Становится мостом между валяющимся в грязи ****** и принцем Саудовскрй Аравии? Зачем он это дела6т??? Зачем протягивает руку этому спонсору войны в Украине и гопнику, укравшему Крым? Оно взрывало дома и самолеты, применяло химическое оружие против гражданского населения в Сирии - и внезапно у Штатов возникло желание сделать ему искусственное дыхание?
Сказать , что это подло- ничего не сказать. Весь мир крутит пальцем у виска , показывая своё отношение к выходкам трампа. Что за фигня?
Про Украину можно сказать одно- антимонопольный комитет не работает. Везде в мире цены на заправках реагируют на рынок моментально. Только у нас они типа сильно запаздывают , в случае если нужно эту цену снизить. Но зато скорость повышения цены молниеносна
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