 Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.
Так, по данным мониторинга регулятора, который отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах Украины, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.
В частности, цены на крупы гречневые выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю - на 3,8%).
Цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю - на 7,4%), на апельсины - на 14,6 (за последнюю неделю - на 1,8%),
Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю - на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю - на 7,7%).
Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю - на 1,3%).
Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения.
"Так рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - отметили в НБУ.
В обзоре отмечается, что к своеобразным "индикаторам кризиса" относятся гречневая крупа и туалетная бумага.
"Также значительно подорожали продукты "антисептики" - чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривни также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)", - добавили в НБУ.
И надеюсь, большинство хочет жить при свободной экономике.
Так вот, нюанс свободной экономики - спрос рождает предложение. Если кол-во людей желающих купить товар больше, чем есть товара на данный момент, некоторое кол-во людей готово заплатить чуть больше, чтобы именно им достался этот товар. В тоже время, другая группа людей готово заплатить еще больше. Так и растут цены пока не достигается баланс спроса-предложения. И естественно, если все гречкоманы вдруг решили что скорее умрут от нехватки гречки в их организме чем от коронавируса и решили скупить все подряд, то и цены вырастут. Вы сами же и формируете цену на товар, вот в чем прелесть рыночной экономики. Как только спадет этот дурацкий ажиотаж, и на складах начнут валяться тонны гречки, которую будет жрать лишь долгоносик, так производитель и снизит цену, чтобы получить хоть какую то прибыль. И как бы тупо скупить все под ноль и удивляться возросшим ценам. Вы же сами надавили на эту педаль, а теперь удивляетесь какого черта машина не едет. Ваш кэп.
Пора их угощать коктейлями 2014го года😡
Хотя снижение цен на нефть прогрессивно и положительно влияет на все, на цены на продовольствие в том числе(что актуально) , только вот на пуйло влияет иначе - эффективное снижение его просто убивает.
И что же делает это неадекватное ? Становится мостом между валяющимся в грязи ****** и принцем Саудовскрй Аравии? Зачем он это дела6т??? Зачем протягивает руку этому спонсору войны в Украине и гопнику, укравшему Крым? Оно взрывало дома и самолеты, применяло химическое оружие против гражданского населения в Сирии - и внезапно у Штатов возникло желание сделать ему искусственное дыхание?
Сказать , что это подло- ничего не сказать. Весь мир крутит пальцем у виска , показывая своё отношение к выходкам трампа. Что за фигня?
Про Украину можно сказать одно- антимонопольный комитет не работает. Везде в мире цены на заправках реагируют на рынок моментально. Только у нас они типа сильно запаздывают , в случае если нужно эту цену снизить. Но зато скорость повышения цены молниеносна