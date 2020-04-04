 В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.
"18 человек, больных коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кропивницком, 2 – в Кропивницком районе, 3 - в Долинском районе", - говорится в сообщении.
Как прокомментировал Балонь, сегодня в Кировоградский областной лабораторный центр поступят очередные биологические материалы людей, входящих в круг контактных лиц по ранее подтвержденным случаям. Все они будут обследованы методом ПЦР-тестирования.
напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх на три месяца и кредитные каникулы.................
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Это просто трындец как много быдла в стране...
50% перенесут вирус так и не заболеют еще 40% почихают и так не узнав что болели
Зато в старости будет имунитет. Шведы так тоже думают.
Була, є та буде завжди.
- Какое количество людей, заболевших пневмонией, умерло? Например, в госпитале. Этакая пандемия пневманий с летальным исходом.
- А какая точность экспресс-тестов? Ведь в основном, они показывают отрицательный результат, а лабораторный тест весьма дорогостоящий и не везде есть.
- Почему защитные средства, соответствующие ситуации, либо отсутствуют, либо есть в очень малом количестве?
- Что будет, если наши медики первого контакта заразятся (что в нашей медицине вполне вероятно)?
- Почему врачам проще поставить диагноз пневмония? Причин, возможно, много. Например, при диагнозе коронавирус лечение для больного бесплатное, а при пневмонии - как обычно. Да и при при официальном выявлении вируса вступает в силу соответствующий протокол действий, который невыгоден ни главврачам, ни лечащим врачам.
- Может, есть неофициальное распоряжение вышестоящих органов о занижении количества зараженных, чтобы избежать паники? Но паника-паникой, а фальсификация реальной ситуации - преступление. Или может я неправ? У кого-то есть другая, более радостная информация?