 В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

"18 человек, больных коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кропивницком, 2 – в Кропивницком районе, 3 - в Долинском районе", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал Балонь, сегодня в Кировоградский областной лабораторный центр поступят очередные биологические материалы людей, входящих в круг контактных лиц по ранее подтвержденным случаям. Все они будут обследованы методом ПЦР-тестирования.