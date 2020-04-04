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 Здоровье
  2022  18
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 В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА

Восемь подозрений на COVID-19, которые отработали специалисты вирусологической лаборатории Кировоградского областного лабораторного центра ночью, подтвердились. В целом на сегодняшний день среди жителей Кировоградской области зафиксированы 23 случая заболевания коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

"18 человек, больных коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кропивницком, 2 – в Кропивницком районе, 3 - в Долинском районе", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал Балонь, сегодня в Кировоградский областной лабораторный центр поступят очередные биологические материалы людей, входящих в круг контактных лиц по ранее подтвержденным случаям. Все они будут обследованы методом ПЦР-тестирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3186787
 
 
 Топ комментарии
 
Наступает время, когда чаще смотришь на календарь, чем на часы..


В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 3077
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А хто знає, на паску додатковий вихідний буде?
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Ну судя по тем очередям что на "пропуска" завтра послезавтра будет больше - зЭбилы...
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А хто знає, на паску додатковий вихідний буде?
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Судя по Новинам , - Після смерті Вихідні Будуть, хотя і не Факт , що на тому Світі робочому чоловіку .І там і Тут класні робітники Потрібні.
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Тбилиси по ночам.. В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4498 В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 8415В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4455В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 6543
напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх на три месяца и кредитные каникулы.................
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Скажите им кто нибудь что вирус переносят люди а не муравьи. И делают ето не ночами а днем
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Цензор, запостите вот эту новость:

https://golos.ua/i/743275

Это просто трындец как много быдла в стране...
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Наступает время, когда чаще смотришь на календарь, чем на часы..


В Кировоградской области зарегистрировали 23 случая заболевания коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 3077
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Двадцать три заболели грпом в области карантин да при совке в классе столько болело и карантин не давали масок не носили через пару недель все закнчивалось.Может тогда мы десятки тких корон пережили и не заметили.Бо был уже колективный имунитет. Шведы дурнее нас. И советские врачи тоже.Если нельзя остановить тогда нужно возглавить.
50% перенесут вирус так и не заболеют еще 40% почихают и так не узнав что болели
Зато в старости будет имунитет. Шведы так тоже думают.
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Сидите дома, большая беда не за горами
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Люди без мізків, це окрема популяція народонаселення
Була, є та буде завжди.
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Після всього, що вони нокоїли, нас епідеміями хочуть залякати.
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Когда ты будешь лежать в палате опорожняясь под себя без ивл,я посмотю что ты будешь печатать здесь
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Ой ли... Имею свое оценочное суждение от общения с медиками Кропивницкого, которое вызывает ряд вопросов.
- Какое количество людей, заболевших пневмонией, умерло? Например, в госпитале. Этакая пандемия пневманий с летальным исходом.
- А какая точность экспресс-тестов? Ведь в основном, они показывают отрицательный результат, а лабораторный тест весьма дорогостоящий и не везде есть.
- Почему защитные средства, соответствующие ситуации, либо отсутствуют, либо есть в очень малом количестве?
- Что будет, если наши медики первого контакта заразятся (что в нашей медицине вполне вероятно)?
- Почему врачам проще поставить диагноз пневмония? Причин, возможно, много. Например, при диагнозе коронавирус лечение для больного бесплатное, а при пневмонии - как обычно. Да и при при официальном выявлении вируса вступает в силу соответствующий протокол действий, который невыгоден ни главврачам, ни лечащим врачам.
- Может, есть неофициальное распоряжение вышестоящих органов о занижении количества зараженных, чтобы избежать паники? Но паника-паникой, а фальсификация реальной ситуации - преступление. Или может я неправ? У кого-то есть другая, более радостная информация?
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