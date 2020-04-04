 В связи с многотысячной очередью за спецпропусками на транспорт в Кривом Роге полиция составила админпротокол за нарушение карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Днепропетровской области.
"4 апреля в полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих одного из предприятий", - сказано в сообщении.
По данному факту правоохранители в отношении руководителя кадров данного предприятия составили административный протокол по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина). Санкция статьи предусматривает штраф, протокол будет направлено в суд для принятия законного решения.
По данным местных СМИ, речь идет о предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", где для получения пропуска на проезд выстроилась тысячная очередь около управления.
Всє надєжди маЗєхістов сбилісь наяву !!!!
(насправді не зовсім ананаса )
Диалектика.
Гарно жити мені в нім.
Вранці сонце зустрічаю
І про нього я співаю.(с)
...
(та ні, зуйня якась)
Ведь вам же наглядно показывают, что для ваших работников будут созданы все условия для работы!
"Давай деньги, деньги давай"(С), инвестор. "бубочке" денюжки нужны.
Якими запахами кличе він додому?
Коли земля його, торкнушись моїх ніг,
Знімає вмить далеких подорожей втому.
Він пахне щастям, пахне силою людей,
І батьківською рідною землею,
Серцями світлими та радістю дітей.
Він пахне затишно домівкою моєю.(с)