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 В связи с многотысячной очередью за спецпропусками на транспорт в Кривом Роге полиция составила админпротокол за нарушение карантина

В Кривом Роге за нарушение правил карантина полиция составила административный протокол в отношении должностного лица одного из предприятий города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Днепропетровской области.

"4 апреля в полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих одного из предприятий", - сказано в сообщении.

По данному факту правоохранители в отношении руководителя кадров данного предприятия составили административный протокол по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина). Санкция статьи предусматривает штраф, протокол будет направлено в суд для принятия законного решения.

По данным местных СМИ, речь идет о предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", где для получения пропуска на проезд выстроилась тысячная очередь около управления.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186786
 
   
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Один ідіотизм наклався на інший ідіотизм. Замість того щоб організувати натовп в безпечну чергу, по одному з відстанню 2м, поліція склала протокол! Для чого існує поліція, складати безглузді протоколи, чи забезпечувати безпеку? Чому офіцери поліції та керівництво поліції не прийняли необхідних заходів для організації та контролю безпечного перебування громадян в черзі за перепустками? Керівництво заводу яке видавало перепустки - ідіоти, це зрозуміло, не могли поштою розіслати перепустки! Але ж поліція чому не вжила необхідних заходів? Керівництво поліції потрібно міняти, бо поліція досі не розуміє своє соціальної функції!
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чото немцам не нужна полиция, чтоб стоять на рьінке в такой же очереди. все по-умолчанию становяться в 2 метрах друх от друга. тьі реально совок, тебе нужна партийная плетка.
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поліція правльно зробила, ще кожного зі стада треба було штрафонуть, лише розумововідсталі стоять гурьбою.
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зелень в черзі. 73% тадо, яке не може примінити закон "2 метри від чужого"
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нет такой ситуации, которую команда Зебилов, не превратит в праздник идиотизма и позора..
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Ето прямо празднік какой - то !!!
Всє надєжди маЗєхістов сбилісь наяву !!!!
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Адмінпротокол? Штраф 17 тисяч? Для того імбецила, яке таку організацію видачі документів створило, це на раз кави попити. Тут кримінальну справу треба заводити.
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А є вірші про жителів Кривого Рогу?
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Там проводят ежегодный конкурс "Мисс Криворожье" В связи с многотысячной очередью за спецпропусками на транспорт в Кривом Роге полиция составила админпротокол за нарушение карантина - Цензор.НЕТ 6588
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Ремікс класики: Спасибо жителям Кривбасса за президента-ананаса
(насправді не зовсім ананаса В связи с многотысячной очередью за спецпропусками на транспорт в Кривом Роге полиция составила админпротокол за нарушение карантина - Цензор.НЕТ 8526 )
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Чудо свершилось! 95квартал передал маски и очки... вилкулу... правда, большую часть по дороге сожрал юзик.
В связи с многотысячной очередью за спецпропусками на транспорт в Кривом Роге полиция составила админпротокол за нарушение карантина - Цензор.НЕТ 8051
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Це краще Ісуса, який багатьох нагодував хлібом! Слава зебілам! Вовіки Слава!
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Тобто з кожного зепутата по одній масці і по парі рожевих окулярів...
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Млять, если они смогли добраться до предприятия за пропусками, значит они могли бы добраться ОДИН раз и на работу и получить пропуск без толпы НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. нахрена этот цирк?
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Сегодня еще их пускают без пропусков ЗА пропуском, а завтра могут и не пустить.
Диалектика.
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А что это такое спецпропуска,это удостоверение что вы в час карантина или ограничения передвижения имеете право передвигаться определенным маршрутом на работу а не в кабак и такие удостоверения должны выдавать предприятия и все а не устраивать бардак.
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вышел в парк прогуляться - штраф и устроил очаг распространения , тоже штраф ... идиоты
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Кривий Ріг мій рідний дім.
Гарно жити мені в нім.
Вранці сонце зустрічаю
І про нього я співаю.(с)
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В Кривому Розі сонце сходить завдяки меру - Вілкулу
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Нехай тоді і на райвиконкоми складають протоколи, бо там теж сьогодні черги за перепустками!
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Не разглядел где там Зеленский.Может велик паркует?
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Той хто шуткував про сенйор-голодомор, сам став кретин- карантин.
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Або: обсерватор-обсератор
...
(та ні, зуйня якась)
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Инвестируйтесь в экономику Украины при "бобочке", инвесторы!
Ведь вам же наглядно показывают, что для ваших работников будут созданы все условия для работы!
"Давай деньги, деньги давай"(С), инвестор. "бубочке" денюжки нужны.
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То чим же пахне місто Кривий Ріг ?
Якими запахами кличе він додому?
Коли земля його, торкнушись моїх ніг,
Знімає вмить далеких подорожей втому.

Він пахне щастям, пахне силою людей,
І батьківською рідною землею,
Серцями світлими та радістю дітей.
Він пахне затишно домівкою моєю.(с)
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Щоб це зрозуміти треба стояти у черзі за перепустками на транспорт!
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" Хлебное место" для тех кто в наряд заступил.
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