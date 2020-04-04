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 Экономика, Общество
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Все про:Transparency International (101) цены (2128) маски (10)

 Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine

Средние цены на медицинские маски на портале Prozorro в марте 2020 году выросли более чем в десять раз по сравнению с началом 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", такие данные приводит Transparency International Ukraine.

По данным исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 млн медицинских масок на 25 млн грн. Ожидаемо больше всего масок приобрели в марте - 1,8 млн. Однако такие закупки проводились и ранее: в феврале купили 547 тыс., а в январе - 108 тыс.

В январе 2020 года медицинские маски заказчики покупали в среднем по 0,68-1,5 грн, в феврале - по 0,7-3,2 грн. Однако в марте произошел внезапный скачок - цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.

Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine 01

Среди крупнейших поставщиков много тех, кто быстро переключился на медицинские товары с другого вида деятельности. В топ 5 поставщиков масок вошли лишь 2 две компании, специализирующиеся на медицине. Остальные - автомобильная и строительная компании и ФЛП, который раньше торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом, отмечается в сообщении Transparency International Ukraine.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия во время вспышки коронавирус.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цены на основные продукты в супермаркетах Киева уже не растут, а на некоторые товары даже снижаются, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186784
 
 
 Топ комментарии
 
Наші вчасно всі маски продали за кордон.
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Это всё Порошенко - он во вторую (в первую - исправляет суммы в платёжках) половину ночи пробирается в компьютеры фирм и завышает цены в 10 раз. Я нигде не ошибся, зебилы? Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 7788
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Наші вчасно всі маски продали за кордон.
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уявіть, що з землею буде, та і з країною...
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Маски шити нескладно, тому потрібно дозволити продавати в аптечних мережах саморобні маски, які не є медичними, щоб виробники масок могли відкрито конкурувати між собою і ціна швидко впаде через масовий збут продукції! Поки немає дозволу продавати в аптеках маски без сертифікатів відповідності, створюється штучний дефіцит і тоді звичайні користувачі викуповують медичні маски, які їм не потрібні, а медики лишаються без масок! Якщо буде створений ринок немедичних масок, ціни миттєво понизяться до 2-5грн за маску.
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Ваші нам і голодомор влаштували і окупацію,та нічого,не дочекаєтесь.Україна була ,є ,і буде але вже без ваших свинособак.
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Это точно. Зебнутых там больше не будет!
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Головне щоб *********** окупантів не було, а зебануті і песвинарник перевиховається або повтікає.
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Слава Порошенку , Слава Свынарчукам Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 4065
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Треба було за *****, чи луку? Так вони не претендували.
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Схоже на Бубочку який розкрив рота на Україну , а сьогодні певно і сам не радий .
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Это всё Порошенко - он во вторую (в первую - исправляет суммы в платёжках) половину ночи пробирается в компьютеры фирм и завышает цены в 10 раз. Я нигде не ошибся, зебилы? Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 7788
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Дєдушку зелені вже купили з по(т)рохами.. Але хоч сидіти не буде.. Шкода Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 6701
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А чему удивляться в стране где кредиты выдают под 1000% годовых .
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Порошенко - За медицинские товары идёт жестокая конкуренция
Зеленскай оказывает гуманитарную помощь Италии.
Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 2415 Хуже могла быть только помощь Мацковии
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шось він опухший якійсь.. діабет замучив? діабетники перші, хто потрапить під роздачу вірусу Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 5067
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Так він і війну за два тижні закінчив.Тут не посперечаєшся.
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Украинец устроил скандал в супермаркете из-за сдачи мелочью. Позорное видео

https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm

На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
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Тут волали что фсё пропало, маски проданы, а оказывается - они были, есть и будут, просто самые предприимчивые предприниматели взвинтили цены ради наживы.
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Поставщики материалов из которых шьют маски тоже подняли цены.
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Так работает рынок и это правильно. Цена пользующегося спросом товара растёт, в данный сегмент в погоне за прибылью включаются новые игроки, выпуск необходимого людям товара растёт, цена падает. Кто не согласен - совки, мечтающие стоять в километровых очередях за дешёвой колбасой.
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Есть такое понятие стратегический запас и такие «совки», как сша, например, имеют стратегический запас нефти!
Как раз, чтобы рынок не влиял на цену!
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Это к тому, что у нас был стратегический запас масок, который удачно распродали в ес, а мы теперь имеем цену на маски в десять раз дороже.
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Ну да. Поэтому и цены растут, чтобы были средства увеличить производство.
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Канібали певно теж готують смачну шинку з людятини , але чи варто таку роботу схвалювати ? Є якісь морально - етичні маркери які звичайна людина не переступить , а "успішні бізнесмени" навіть уваги не звернуть . Певно таких "успішних" потрібно ізолювати від соціуму . Вони для нього небезпечні в усіх планах .
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Ладно, допустим этот вирус сильный, но от него все равно умирают недостаточно много, чтобы боятся 2-10%.
Но вот, чтобы было, если бы вирус имел большую силу?
Или допустим через 2-4 года будет таки сильный вирус со смертностью 25+%?
И при власти будут такие аморальные уроды, что тогда будет?
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А вы еще хотите спасать етот мир от коронавируса? Все больше убеждаюсь что вирус очищает етот мир а не угнетает
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Это как елки на новый год.. только период продаж подлинней ( как там говорили - " ничего личного, просто бизнес") Хотя по мне бы .. пару - тройку для острастки.. Ну да ладно это уже совсем другая история...
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Блин, надеюсь после коронагеддона наступит Эра Робин Гудов - барыги задрали и как их не называй, а Карла Марла прав! Нет такого преступления на которое барыги не пошли бы для извлечения выгоды!
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В Японии когда было страшное цунами и была полностью разрушена инфраструктура людям бесплатно раздавали еду и вещи и никто **** невзял за это деньги
Здесь мало того что маски спи-ли так еще и в 10 раз дороже продают продукты тоже намного подорожали и так на всем так это же не стихия не разрушения сранный вирус из за которого всех ставят в стойло и готовы отобрать последнее и посадить на нары и что то все патриоты правильные рты свои гавном замазали
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NB: Ломбардный промысел Разумкова - это барыга. Торговля масками во время эпидемии - мародерство. Нехватка еды в ВСУ - мародерство. Электрика с РФ, гонорары Зеленского с Москвы - торговля на крови. Ермак - свинарчуки. Юзик и Ко - кумовство.
Все, что зелебобы набрасывали на Порошенко присуще именно им.
В психиатрии это называется проекцией.
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Производители подняли цены! В Китае, в розницу маска стоит пол доллара. Её привести надо ещё! Или самолёт или морем. Доставку самолетом из Китая подняли в несколько раз! Зачем это перекручивать??? Аптеки и так не хотят получить чёрный пиар и просто не закупают маски
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