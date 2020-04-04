 Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", такие данные приводит Transparency International Ukraine.

По данным исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 млн медицинских масок на 25 млн грн. Ожидаемо больше всего масок приобрели в марте - 1,8 млн. Однако такие закупки проводились и ранее: в феврале купили 547 тыс., а в январе - 108 тыс.

В январе 2020 года медицинские маски заказчики покупали в среднем по 0,68-1,5 грн, в феврале - по 0,7-3,2 грн. Однако в марте произошел внезапный скачок - цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.

Среди крупнейших поставщиков много тех, кто быстро переключился на медицинские товары с другого вида деятельности. В топ 5 поставщиков масок вошли лишь 2 две компании, специализирующиеся на медицине. Остальные - автомобильная и строительная компании и ФЛП, который раньше торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом, отмечается в сообщении Transparency International Ukraine.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия во время вспышки коронавирус.

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