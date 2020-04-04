 Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", такие данные приводит Transparency International Ukraine.
По данным исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 млн медицинских масок на 25 млн грн. Ожидаемо больше всего масок приобрели в марте - 1,8 млн. Однако такие закупки проводились и ранее: в феврале купили 547 тыс., а в январе - 108 тыс.
В январе 2020 года медицинские маски заказчики покупали в среднем по 0,68-1,5 грн, в феврале - по 0,7-3,2 грн. Однако в марте произошел внезапный скачок - цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.
Среди крупнейших поставщиков много тех, кто быстро переключился на медицинские товары с другого вида деятельности. В топ 5 поставщиков масок вошли лишь 2 две компании, специализирующиеся на медицине. Остальные - автомобильная и строительная компании и ФЛП, который раньше торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом, отмечается в сообщении Transparency International Ukraine.
Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия во время вспышки коронавирус.
Зеленскай оказывает гуманитарную помощь Италии.
Хуже могла быть только помощь Мацковии
https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm
На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
Как раз, чтобы рынок не влиял на цену!
Но вот, чтобы было, если бы вирус имел большую силу?
Или допустим через 2-4 года будет таки сильный вирус со смертностью 25+%?
И при власти будут такие аморальные уроды, что тогда будет?
Здесь мало того что маски спи-ли так еще и в 10 раз дороже продают продукты тоже намного подорожали и так на всем так это же не стихия не разрушения сранный вирус из за которого всех ставят в стойло и готовы отобрать последнее и посадить на нары и что то все патриоты правильные рты свои гавном замазали
Все, что зелебобы набрасывали на Порошенко присуще именно им.
В психиатрии это называется проекцией.