 В США - более 277 тысяч больных с COVID-19, 7159 человек умерли

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает сайт Worldometer.

Следующими после США в статистической таблице по количеству больных COVID-19 идут Испания (124 736 случаев коронавируса, из них 11 198 - летальных) и Италия (119 827 случаев COVID-19, из них 14 681 летальных).

12 283 пациента выздоровели от коронавируса в США по состоянию на сегодня.

В мире пока зафиксировано 1 118 562 случая COVID-19, из них 59 226 летальных, 229 274 человека выздоровели.

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

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