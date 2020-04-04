 Оккупанты обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения. С 8:55 от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины калибра 82-мм и вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов по нашим защитникам Орехово", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

Также отмечается, что противник утром применил крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам поселка Славное. А с 9:30 также из крупнокалиберных пулеметов боевики начали обстрел защитников н.п.Водяного.

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"По имеющейся информации, в результате прицельного огня противника боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет", - добавили в ведомстве.