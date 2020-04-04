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 Оккупанты обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 3 раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения. С 8:55 от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины калибра 82-мм и вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов по нашим защитникам Орехово", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

Также отмечается, что противник утром применил крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам поселка Славное. А с 9:30 также из крупнокалиберных пулеметов боевики начали обстрел защитников н.п.Водяного.

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"По имеющейся информации, в результате прицельного огня противника боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3186780
 
 
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зЭ-заморыш карликовый, срочно введи сбу черта баканова на позиции - пусть Хомчак перестанет искажать правду про путаная и отблеск мира в его глазах !!!
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Без створення нових військ безпілотної розвідки та ураження ми не зможемо переломити ситуації на фронті! Незрозуміло чому Хомчак не проводить реформи і не створює нові війска БПЛА! Це можна пояснити тільки небажанням воювати!
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просто нужно нашему карлику ещё раз по заглядывать в глаза ихнему карлику .. мир от туда случайно никуда не переместился ?
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за поребриком в Рашке очередной дом взорвался (или взорвали.. хз).. вообщем, если короновирус не убьет Россиюшку, то росиянцы сами её добьют..
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв


В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что взрыв произошел в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Один из подъездов обрушился полностью, с первого по пятый этаж. Информации о пострадавших нет.
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