 Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции", — сказано в сообщении.

Пограничники сообщили о выявленных правонарушениях Нацполиции. Полицейские составили на нарушителей протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Теперь суд может наложить на них штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

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