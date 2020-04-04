EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3996  36
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3744) карантин (2302) COVID-19 (3022) коронавирус (1716)

 Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба

Пограничники не выпустили из страны троих мужчин и женщину, которые несколько дней назад вернулись в Украину и подписали соглашение об обязательной самоизоляции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции", — сказано в сообщении.

Пограничники сообщили о выявленных правонарушениях Нацполиции. Полицейские составили на нарушителей протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Теперь суд может наложить на них штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Читайте также: Здоровым людям на самоизоляции можно выходить из дома 2 раза в неделю, больным нельзя вообще, будем контролировать, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3186778
 
 
 Топ комментарии
 
Бігуни Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 641 як і Бубочка бігун від призову.
 показать весь комментарий
 
НарИд классический. То они едут в страну, соглашаясь на правила самоизоляции. То потом бегут за границу... Избиратели зе-била во всей красе!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ол*ни безответственные, еще и ставят под угрозу других людей.Зачем тогда приезжали?
 показать весь комментарий
 
 
зачем тогда их сюда ввозили ? сейчас у нас не было бы никакой вирусни ... а с всякого быдла какой спрос ...
 показать весь комментарий
 
Нет,тут другой вопрос,а шо границы открыты? Может этот карантин-туфта?
 показать весь комментарий
 
а это имеет теперь значение ? почему в том же израиле их сразу отправляли на обсервацию а у нас просто распустили кого куда ... или теперь карантин минимум на год наших зелёных идиотов устраивает ? сначала нужно думать, а потом делать ..
 показать весь комментарий
 
 
Такие пусть бежат и не возвращаются и паспорта у них нужно было забрать и аннулировать. Зачем сейчас разрешать вообще выезжать за пределы страны? Одним карантин, а другие пусть шастают заразу привозят с других стран? Непонятна эта тактика.
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні такий як ти вирішить забірать пасторта. А завтра він вирішить, що "сейчас" це не коли тобі цікаво. А тоді коли комусь іншому цікаво.

І потім сьогодні не зможе виїхати хтось інший, а завтра ти сама не зможеш.
Обмежити простіше всього. Тілько потім це все дуже важко повертати.

Тих хто приїзжає до країни звичайно треба тримати в Карантині 40 днів як мінімум.
 показать весь комментарий
 
 
думаю, что очень многие, которые припёрлись (и продолжают) в Украину, очень скоро сильно пожалеют и захотят обратно
 показать весь комментарий
 
 
Та да...на этот ******, который творится у нас, невозможно смотреть, когда приехал из-за границы, - сразу же хочется сбежать обратно. По себе знаю.)))
 показать весь комментарий
 
таких упоротых дебилов нужно отправлять в Жолтые Воды на карантин..
 показать весь комментарий
 
охреневший поц!.. сидишь тут под сингапурским прокси, и что-то вякаешь мне, харьковчанину, про кацапию.. Маску одень, олень!
 показать весь комментарий
 
 
Бігуни Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 641 як і Бубочка бігун від призову.
 показать весь комментарий
 
 
не надо было ниче подписывать... а пока не поздно надо обжаловать эти писульки в судах и подавать ответные иски
 показать весь комментарий
 
пусть хитропопые организуютвсе как надо, с выпиской справки на работу. а то сиди за свой счет, работать нельзя, ниче нельзя. а если денег нет что делать, вот и бегут оттуда, зелибобы скажут - вот ваша подпись вы сами захотели
 показать весь комментарий
 
Люди бежали в правильном направлении. Наверное. нанюханые сюда заехали. Когда отпустило, как огляделись.. Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7270
 показать весь комментарий
 
 
Приїхали,подивились,що тут повна срака і назад хотіли,але від ЗЕ не так просто тепер втікти
 показать весь комментарий
 
 
если нельзя, должен быть закон, изоляция - но тогда с полным обеспечением и бесплатно. а хитропопые зелибобы скинули всё на самих людей, всучивая эти писульки мол епитесь сами
 показать весь комментарий
 
 
НарИд классический. То они едут в страну, соглашаясь на правила самоизоляции. То потом бегут за границу... Избиратели зе-била во всей красе!
 показать весь комментарий
 
 
Ну пробили б лобом стінку...І що б робили в сусідній камері???
 показать весь комментарий
 
 
Нацбанк громко и с гордостью отчитался что гривна укрепилась.
И совсем тихим шепотом, как бы вскользь вспомнили что для укрепления гривны потратили в марте 2 млд гривен. Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3538
Хорошо, когда злочинная влада барыг оставили заначку, которую можно тратить на поддержание гривны.
 показать весь комментарий
 
 
Видимо необходим закон, чтобы всех, кто не выполняет обязательства, не допускать к участию в выборах...
 показать весь комментарий
 
Респект им и уважуха: взвесили все шансы «за» и «против» и поняли, что хуже , чем здесь где-либо еще уж точно не будет )))
 показать весь комментарий
 
Сиділи десь за межами України.
Повернулися.
Підписали документи про те що будут в самоізоляції.

Порушили самоізоляцію і те, що вчора підписали.
Поперлися туди де їх обов"язково відфіксують і одразу виявлять порушення.
"Респект им и уважуха: взвесили все шансы «за» и «против» и поняли,.. " - ЧИМ ВОНИ МОЖУТЬ ЩОСЬ "ПОНЯТЬ"?
 показать весь комментарий
 
а подписи заверены нотариально ?
какие вообще основания их задерживать ?
я так понял, что можно в Польшу ехать работать ?
тут всё равно уже делать похоже нечего ?
 показать весь комментарий
 
Якщо тікали на рассссєю, то я б, на місці прикордонників, ще й грошей та зарчів на дорогу дав!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх