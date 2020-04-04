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 Политика Украины, За рубежом
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 Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки призвало американское издание The New York Times исправить карту по пандемии COVID-19, где оккупированный Крым отмечен как "российская" территория.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольство Украины в США в Твиттере.

"New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту", – говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС заявил о непризнании указа Путина, запрещающего иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3186777
 
   
 Топ комментарии
 
А почему на этой же карте Кенигсберг изображён частью параши? Пора исправить...
Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8436
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4 апреля 2020. В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России.
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране. Его слова приводит «Интерфакс».
«Карантин. Начинаєтся».

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что мешает оркам во время карантина самогон гнать ?
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Т-с-с-с, не выдавай патриотам большой секрет. Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 181
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даже в нормальные времена гнать самогон у кацапов не выходило, т.к. брагу выпивали
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А почему на этой же карте Кенигсберг изображён частью параши? Пора исправить...
Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8436
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Так исправляй, что сцышь-то в шаровары?
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Скоро исправят, и таких, как ты и твоё Ху*ло вздёрнут повыше, чтобы не так воняли. Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 7439
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Простите, пжалуста. A Скоро это когда...?
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В течение 5-10 лет максимум. Но если нефтюшка так и останется ниже 30- то раньше. Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 3022
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Судя по карте,так там у них и Турция,и Беларусь,и Молдова,и какие-то Югославские республики-все Росия.
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Судя по карте, одним цветом показана близкая интенсивность распространения, а не мечта параши о мировом господстве.
Иногда не вредно глянуть первоисточник:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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Та при чем Трамп?Трамп назвал сам Нью-Йорк Таймс-позором журналистики.
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Сейчас во время карантина делать особо нечего. А тут какое никакое развлечение. Кто кроссворды разгадывает, а кто , монеты, марки, карты разглядывает.
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О! Знову Національна забава! Чий Крим!?!?
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Каци перейдуть на інше, їх цим не злякаєш.
Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 6516
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Как просили: на колени встали или в суд обратились за клевету? А может просто «дали 24 часа»?! )))
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Это Financial Times - крупнейшая бизнес газета США. Чей Крым там ?

Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8295
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Уже это как то глупо выглядит. Зачем они, что хотят прибавить себе крымских, больных короновирусом?
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Та завалите этот мост ,а то на карте уже его показывают как косу шириной в 1 км между Крымом и Краснодарским краем Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 6745
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Я так понимаю казламордых набежало?А то у меня спам не открывается😂😂
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