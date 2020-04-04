 Размещенные на обсервации в отеле "Козацкий" украинцы получили негативные ПЦР-тесты на коронавирус и разъехались по домам

Об этом это hromadske рассказал один из проходивших обсервацию в "Козацком" украинцев Андрей Кулижко, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, все пассажиры самолета из Катара в ночь на 4 апреля получили результаты тестов на коронавирус и выселились из гостиницы.

Кулижко отметил, что анализы, чтобы провести ПЦР-диагностику на коронавирус, взяли у обсервированных 1 апреля.

3 апреля в обед в отель пришли представители Мининфраструктуры, чтобы собрать информацию о месте проживания людей. Однако результаты тестов они не сообщили.

"Где-то в 5 вечера мы начали собирать вещи. Далее информация, что тесты вот-вот приедут. Затем 7-8 вечера, мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты у всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. Мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика (с проездом домой. — Ред.)", — рассказал Кулижко.

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Он отметил, что около 1:30 к нему в номер постучался другой обсервированный и сказал, что нужно срочно уезжать.

"Я спустился к стойке администратора, взял справки по тестированию на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение", — отметил мужчина и добавил, что заполнил бланки на самоизоляцию, которые были в одном экземпляре и отдал их полиции.

Кулижко добавил, что уже в 5 утра он вернулся домой в Чернигов.

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Напомним, 30 марта возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали. Туристы не хотели оставаться в "Козацком", называя обсервацию незаконной и отмечая, что отель не приспособлен для таких мероприятий.

1 апреля замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что из гостиницы сбежали более 50 человек. 3 марта он сообщил, что полиция нашла каждого, кто самовольно покинул обсервацию, и выписала ему штраф.