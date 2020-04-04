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 Размещенные на обсервации в отеле "Козацкий" украинцы получили негативные ПЦР-тесты на коронавирус и разъехались по домам

Результаты тестирования администрация отеля выдавала в обмен на выселение.

Об этом это hromadske рассказал один из проходивших обсервацию в "Козацком" украинцев Андрей Кулижко, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, все пассажиры самолета из Катара в ночь на 4 апреля получили результаты тестов на коронавирус и выселились из гостиницы.

Кулижко отметил, что анализы, чтобы провести ПЦР-диагностику на коронавирус, взяли у обсервированных 1 апреля.

3 апреля в обед в отель пришли представители Мининфраструктуры, чтобы собрать информацию о месте проживания людей. Однако результаты тестов они не сообщили.

"Где-то в 5 вечера мы начали собирать вещи. Далее информация, что тесты вот-вот приедут. Затем 7-8 вечера, мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты у всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. Мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика (с проездом домой. — Ред.)", — рассказал Кулижко.

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Он отметил, что около 1:30 к нему в номер постучался другой обсервированный и сказал, что нужно срочно уезжать.

"Я спустился к стойке администратора, взял справки по тестированию на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение", — отметил мужчина и добавил, что заполнил бланки на самоизоляцию, которые были в одном экземпляре и отдал их полиции.

Кулижко добавил, что уже в 5 утра он вернулся домой в Чернигов.

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Напомним, 30 марта возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали. Туристы не хотели оставаться в "Козацком", называя обсервацию незаконной и отмечая, что отель не приспособлен для таких мероприятий.

1 апреля замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что из гостиницы сбежали более 50 человек. 3 марта он сообщил, что полиция нашла каждого, кто самовольно покинул обсервацию, и выписала ему штраф.

Источник: https://censor.net.ua/n3186776
 
 
 Топ комментарии
 
Шрек Баблокат Если хватило ума переться, за границу, в такое время - пусть сидят, ничего страшного.
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Якщо заплатили за тести, то отримали бажаний результат.
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и в плохом есть что-то хорошее..
люди вытерпели бесконечные неудобства, но зато не заплатят 17 000 грн за нарушение карантина.. а те кто сбежали, заплатят штраф и все равно отсидят две недели на карантине..
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Ага-а,в готеле со всеми удобствами испытали неудобство.
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сидеть вдвоем две недели в маленьком номере, без права выйти в коридор, и переживая "А вдруг диагноз подтвердится,," - это комфорт по твоему?!
по моему, это пытка!
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Шрек Баблокат Если хватило ума переться, за границу, в такое время - пусть сидят, ничего страшного.
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Смотря с кем "сидеть": Размещенные на обсервации в отеле "Козацкий" украинцы получили негативные ПЦР-тесты на коронавирус и разъехались по домам - Цензор.НЕТ 9350
Три еврея гуляют по кладбищу:
- Я хотел бы лечь в могилу рядом с Моисеем
Зусманом. Он был такой великий повар.
- А я хотел бы лечь в могилу рядом с ребе
Шнайдером. Он был таким раввином…
Третий, скромно:
- А я хотел бы лечь рядом с мадам Кац.
- Так она же, слава Богу, жива…
- Вот именно!
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Якщо заплатили за тести, то отримали бажаний результат.
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Кто сильно хотел домой , тот доплатит за срочность 17 000 Правда и эти, что остались, тоже доплатят, поезда не ходят, автобусы тоже, надо или нанимать такси, или просить родственников приехать забрать
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Заплатят те кто эти штрафы и карантины с пандемией придумал.
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и кто же это придумал пандемию? Может подскажешь, если такой умный?
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во істину, немє жодної справи, де б зелень не обісралась
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У меня , маркетопт сократил рабочее время . У всех так ? Вчера ходил . В 21:36 уже закрыто было, обычно до 22:00 работает.
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Денис Казанський@den_kazansky

В Кривом Роге выстроились
огромные очереди за спецпропусками, которые дают право на передвижение по
городу с 6 апреля.
Украинский карантин - быссмысленный и беспощадный.
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В Кривом Роге с 6 апреля перевозки пассажиров на городских маршрутах будет осуществляться исключительно при наличии «специального пропуска», который действителен со служебным удостоверением.
Как сообщают криворожане в соцсетях, тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят возле проходной чтобы получить этот "специальный пропуск".
Очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.
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