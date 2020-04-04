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 Шестой летальный случай от COVID-19 подтвердили в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области подтвердили шестой случай смерти от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

"По состоянию на 9 часов 4 апреля в Ивано-Франковской области получены 93 положительные результаты на COVID-19, из них 6 летальных", - сообщили в пресс-службе ОГА.

Отмечается, что летальный случай от коронавируса зафиксирован в Тлумачском районе.

По официальной информации, женщина болела пневмонией и у нее было подозрение на COVID-19.

Ранее на Прикарпатье лабораторно был подтвержден 81 случай заболевания коронавирусом, из которых 5 были летальные.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186775
 
 
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Скільки померло за весь цей час - епіодеміологічного - і від чого.....: грип..., пневмонія....
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Людей жалко, но смертность от обычного гриппа всегда была в разы больше...
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На Зеленском уже столько крови.... Трамп тоже обосрался, затягивал и получил нехило так "двухсотых". За Ымператора Си даже не говорю уже. ВОЗ - тоже виновен, эфиоп этот, подкитайник.
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Вот непонятно если чел хапанет, ну там допутим 1000 молекул-экземпляров вируса он допустим заболеет, ну а если наприме 100 или 10, он в более лёгкой форме переболеет или без разницы? Есть ли вообще безопасная граница-порог ? Маска-респиратор допустим какой то процент задерживает, имунитет ну для него ведь чем меньше тем лучше. Врачи молчат. И остаются ли переболевшие носителями вируса в дальнейшем?
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