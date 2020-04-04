 Шестой летальный случай от COVID-19 подтвердили в Ивано-Франковской области

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.
"По состоянию на 9 часов 4 апреля в Ивано-Франковской области получены 93 положительные результаты на COVID-19, из них 6 летальных", - сообщили в пресс-службе ОГА.
Отмечается, что летальный случай от коронавируса зафиксирован в Тлумачском районе.
По официальной информации, женщина болела пневмонией и у нее было подозрение на COVID-19.
Ранее на Прикарпатье лабораторно был подтвержден 81 случай заболевания коронавирусом, из которых 5 были летальные.
Помер професор, ексректор Львівського університету Іван Вакарчук
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