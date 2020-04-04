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 Политика Украины, Экономика
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 Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"

Голосование во втором чтении за так называемый "банковский" закон, который является обязательным условием для получения Украиной международной финансовой помощи, может стать водоразделом в судьбе государства. Или же депутаты поддержат экономическое спасение Украины, или выберут позицию олигарха Коломойского - дефолт, разрушение государства и быстрое наступление страны-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Есть кардинально разные результаты, которых ожидают те или иные участники этих событий. Первый - четко отметил в своем интервью "Нью-Йорк Таймс" Коломойский - бывший владелец банка. Он сказал: "с Западом надо заканчивать, надо объявлять дефолт и идти в Россию просить деньги", - напомнил Порошенко.

"Стоит абсолютно четкий выбор. Или дефолт и разрушение государства. Это не просто ужасные социальные результаты. Это не просто обнищание людей. Это не просто остановка украинской экономики. Это не просто разрушение всех социальных программ государства, потому что Украине никто денег не даст", - предостерег Порошенко.

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"А есть другой вариант: когда мы получим кредит от Международного валютного фонда. Если дает МВФ - нам дает от 500 млн до миллиарда макрофинансовой помощи Европейский Союз, дает миллиард долларов Всемирный банк, дает Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Формируется пакет, который помогает украинской экономике, как кислород, выжить в эти времена", - сказал Порошенко.

"Поэтому каждый, кто будет голосовать за второе чтение, должен выбрать. Или мы за Украину - или мы думаем, чтобы деньги, которые нам предоставят международные финансовые организации, затем в результате сделок заберет себе через решение украинского суда Коломойский. Дураков нет. Никто на этих условиях деньги Украине не даст. И налогоплательщики не должны сегодня платить за подобные прихоти", - отметил Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186774
 
   
 Топ комментарии
 
Лялька коломойського - зєлєнський завжди и всюди де тільки зможе буде обирати - позицію коломойського, розвалення державності та здавання країни агресору.
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Банківський закон це вимоги США, які хочуть посадити Коломойського і відібрати в нього все майно! Людина яка вкрала 6 млрд доларів з банку не зможе жити далі. Те саме відноситься і до порошенка, який вкрав 10 млрд доларів з подєльниками з НБУ в 2008 році і 2 млрд доларів з Приватбанку під час націоналізації!
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Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром" - Цензор.НЕТ 3428 если какой нибудь президент арестует Медведчука и всю его московскую шоблу за измену стране, то такого президента я назову своим....

А сейчас это все понты для приезжих...
Понты пети, зели и других ничтожеств...

"Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"



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Банківський закон це вимоги США, які хочуть посадити Коломойського і відібрати в нього все майно! Людина яка вкрала 6 млрд доларів з банку не зможе жити далі. Те саме відноситься і до порошенка, який вкрав 10 млрд доларів з подєльниками з НБУ в 2008 році і 2 млрд доларів з Приватбанку під час націоналізації!
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Ти знову вкрав ключі у санітара та добрався до компа? Чи мобілу не знайшли?
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Это всё, что смог выжать из своего куриного мозга. Тренируйся.
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проспись, гальмо! за окном 2020 год, у всех есть интернет и не все такие тупые, как ты - имеют память и могут разобраться в мире без твоих неадекватных тезисов
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Не вопи из своей прострации: петя - спаситель.
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Так вкрав 10млрд, що ніхто не може ніяк знайти, ні в ГБР, ні в НАБУ, ні в СБУ. Клятий барига.. Всім він вже в штани сре. Ууууу падлюка...
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У зеленых начались серьезные проблемы
Круг замкнулся ...

Возбуждение "Приватбанком" нового иска, - на этот раз в юрисдикции Кипра, - грянуло, как гром средия ясного неба. "Приватбанк" предъявил новые требования на сумму 5,439 млрд. $. Коломойкому и К, добавив к ним бывшего члена правления "Приватбанка" - Александра Дубилета и компании PrimeCap Limited и DuxtonLimited.https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3059522.html
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Лише на мить собі уявіть. Рік тому після скандалу з Гладковськими п'ятий президент Порошенко збирає фракцію БПП у зв'язку з загостренням на фронті та захопленням наших моряків у Керченській протоці. На цій нараді президент Порошенко заявляє, що Гладковський був і є його другом, і зазначає «Я ні в кого нічого не брав!» У свою чергу Гладковський називає Бігуса і його команду аферистами, за якими стоїть колишній прем'єр Юлія Тимошенко (наприклад), об'являє Бігуса своїм «особистим ворогом» і заявляє: «Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну!»
Уявіть який лемент стояв би від Сяну до Дону від усіх, починаючи від нардепів і антикорупціонерів-грантоїдів до останнього активіста? Які протести збиралися б на Банковій? Скільки кидали б іграшкових свиней, і як волали б «Де відрубані руки?» Та рік тому нічого такого не було. Було звільнення Гладковського Порошенком.
Все перелічене вище робив не Порошенко - це щойно зробили президент Зеленський і голова його офісу Єрмак. Хтось бачить спалах обурення, бодай схожий на минулорічний? Карантин? Ну нехай. А в інтернеті спалаху обурення вчинком президента серед Зелених груп хтось помітив?
https://tverezo.info/post/114456
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бубочка за рюзгє мір
ну, а те, що він у комплекті із дефолтом та зубожінням - то вже звиняйте
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сподіваюсь, ти всі докази по крадіжкам Порошенка доправив куди слід?
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Подивимось як новий генпрокурор справиться зі злочинами порошенка!
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закупись попкорном і чекай
чим менше тупа шелупонь буде по вулицях швендяти, тим краще
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Лялька коломойського - зєлєнський завжди и всюди де тільки зможе буде обирати - позицію коломойського, розвалення державності та здавання країни агресору.
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Петя, ты уже никому не интересен.. Твоё дело нажимать зелёные кнопочки после отмашки Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром" - Цензор.НЕТ 7488
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если какой нибудь президент арестует Медведчука и всю его московскую шоблу за измену стране, то такого президента я назову своим....

А сейчас это все понты для приезжих...
Понты пети, зели и других ничтожеств...

"Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"



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.... jeden oddaje honory głowie, a dziesięciu - czapce (один отдаёт честь голове, а десять - шапке) увы... дибилов много и природа делает ставку на то что единицы выживут, пока остальные будут делить маски.....
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Все действия Порошенко это спасение от русского мира. Чип и Дейл курят в сторонке
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Все время стращает несчастный народ русским миром.)
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Несчастный народ с катушек слетел в прошлом году, и проголосовал за то чтобы сделать из всей Украины одно большое ОРДЛО.
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депутат порошенко снова начал бегать к шустрику на эфиры, видимо хочет стать президентом

ГАГАГА
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Оно ему надо ? Он слишком большой либерал и демократ для этого.
Следующим будет какой-нибудь генерал Пиночетенко.
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" Оно ему надо ? "

А хто в 2019 во втором туре проиграл Зеленскому ? Илон Маск Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром" - Цензор.НЕТ 2736

ГАГАГА
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Во втором туре проиграл народ. Который ещё не видел финала правления зелёного режима.
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" ряд депутатов" хотят утопить закон в поправках.. Уже зарегистрировано 5 тысяч, ожидается от 8 до 10 тысячах поправок ( там в законе букв наверное меньше , не то что слов или предложений.)
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яке прозріння..а усі ці роки ахмети, фірташи, бєні, петі та інша "еліта" тупо будувала свої бізнес-імперії за рахунок грабунку держави..а тепер дайте ще грошенят на порятунок.. Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром" - Цензор.НЕТ 5253
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Не более чем отсроченный дефолт.
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КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ВЫСЕРЫ ТУХЛОГО СОЕВОГО БОРОВА? МЕРТВЕЧИНОЙ ВОНЯЕТ ОТ НЕГО!
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Свинарчук и Єрмак заключили мирову?
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тебе полчаса назад нужно было принять порцию галоперидола
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почему дефолт - это обязателно распад ? и почему не было наступления , когда ВСУ было в жахливому станi ? обнищание это да , будет ... в этом весь петя - шоб трiщечки не сбрехнуть не може
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Дефолт означает коллапс финансовой системы, разрушение макроэкономического равновесия, гиперинфляцию, и тогда каждый регион решит идти своей дорогой. Это и есть распад.
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не сгущай , каждыму региону надо куда то идти , на восток уже точно нет , а по отдельности на западе никого не ждут
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В случае дефолта центральную власть никто слушаться не будет. "Своей дорогой" означает игнорирование власти в Киеве, а не движение "на Запад" или "на Восток".
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Цензор опускается, публикуя мнения какого-то лживого кондитера....
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Говорит одна из гнид, которая брала 5 лет кредиты под конские условия и проценты, что и привело к преддефолтному состоянию.
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Витя Ростовский это такая же рыговская гнида, как и Петя Липецкий.
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ЗЕботы слетелись как мухи на дерьмо. Жрите не обляпайтесь, тролли тупорылые
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Украина самая нищая страна в Европе какой смысл я не могу понять пугать ее *русским миром* где уровень жизни выше? тут в пору разве что *сомалийским миром* пугать.
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Два с половиной миллиона беженцев от "русского мира", с маленькой территории размером 200 на 70 км.
Этого мало ? Надо чтобы было 20 миллионов беженцев ?
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В параше уровень жизни повыше? Это ты рассказываешь нам рузькие народные сказки? ( Особенно сейчас будет "уровень" , когда нефть по 10 дол. за баррель)...
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а-ха-ха....зате Йуля розказала, що всі 80 закритих банків були чесними налогоплатниками...і ми одразу їй повірили...
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Брехня. Казала що не всі мухлювали, але були й такі.
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Ну что тут можно сказать о Пециных словах и мыслях?Все правильно говорит и мыслит.Согласен с ним на все 1000+1%.
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одолженые деньги, не наши, их нет. так почему не напечатать наличных, сколько нужно. их тоже нужно будет вернуть но без%, без долгов мвф и бе всяких требований. одолжить у соседа или нарисовать. какая разниа? сша может включить станок а мы нет, ПОЧЕМУ?Ч???? это хотелка сороса? загнать в долги и забрать ВСЕ за долги?????
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Пєця боїться аудиту, бо сяде надовго і за діло. Тому і робить все, щоб країна занурилась у хаос(повну дупу). Тоді держава Україна щезне і висувати до Пєці претензії не буде суб'єкту.
Зєлю геть. Дострокові. Якнайшвидше.
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Кстати рашка стянула к границам Украины значительные силы, сегодня видел видео на ютубе с бесконечными колона и бронетехники.
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.
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Я не фанат Коломойского и всегда его критиковал, за его желание захапать побольше. Но Коломойский, с нуля, создал "Приват", лучший банк Украины. У него его забрали, внаглую. Теперь требуют протащить закон, по которому можно закрыть любые, не уничтоженные Гонтаревой, банки. А на "Нацбанк", по этому закону, даже не можно будет подать в суд.
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Теперь вместе на Мальдивы будут летать, Зе-По. "Я ваш приговор" стал партнером барыги. Тьху, мерзость какая.
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