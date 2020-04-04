 Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Есть кардинально разные результаты, которых ожидают те или иные участники этих событий. Первый - четко отметил в своем интервью "Нью-Йорк Таймс" Коломойский - бывший владелец банка. Он сказал: "с Западом надо заканчивать, надо объявлять дефолт и идти в Россию просить деньги", - напомнил Порошенко.
"Стоит абсолютно четкий выбор. Или дефолт и разрушение государства. Это не просто ужасные социальные результаты. Это не просто обнищание людей. Это не просто остановка украинской экономики. Это не просто разрушение всех социальных программ государства, потому что Украине никто денег не даст", - предостерег Порошенко.
"А есть другой вариант: когда мы получим кредит от Международного валютного фонда. Если дает МВФ - нам дает от 500 млн до миллиарда макрофинансовой помощи Европейский Союз, дает миллиард долларов Всемирный банк, дает Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Формируется пакет, который помогает украинской экономике, как кислород, выжить в эти времена", - сказал Порошенко.
"Поэтому каждый, кто будет голосовать за второе чтение, должен выбрать. Или мы за Украину - или мы думаем, чтобы деньги, которые нам предоставят международные финансовые организации, затем в результате сделок заберет себе через решение украинского суда Коломойский. Дураков нет. Никто на этих условиях деньги Украине не даст. И налогоплательщики не должны сегодня платить за подобные прихоти", - отметил Порошенко.
Круг замкнулся ...
Возбуждение "Приватбанком" нового иска, - на этот раз в юрисдикции Кипра, - грянуло, как гром средия ясного неба. "Приватбанк" предъявил новые требования на сумму 5,439 млрд. $. Коломойкому и К, добавив к ним бывшего члена правления "Приватбанка" - Александра Дубилета и компании PrimeCap Limited и DuxtonLimited.https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3059522.html
Уявіть який лемент стояв би від Сяну до Дону від усіх, починаючи від нардепів і антикорупціонерів-грантоїдів до останнього активіста? Які протести збиралися б на Банковій? Скільки кидали б іграшкових свиней, і як волали б «Де відрубані руки?» Та рік тому нічого такого не було. Було звільнення Гладковського Порошенком.
Все перелічене вище робив не Порошенко - це щойно зробили президент Зеленський і голова його офісу Єрмак. Хтось бачить спалах обурення, бодай схожий на минулорічний? Карантин? Ну нехай. А в інтернеті спалаху обурення вчинком президента серед Зелених груп хтось помітив?
https://tverezo.info/post/114456
ну, а те, що він у комплекті із дефолтом та зубожінням - то вже звиняйте
чим менше тупа шелупонь буде по вулицях швендяти, тим краще
А сейчас это все понты для приезжих...
Понты пети, зели и других ничтожеств...
"Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"
ГАГАГА
Следующим будет какой-нибудь генерал Пиночетенко.
А хто в 2019 во втором туре проиграл Зеленскому ? Илон Маск
ГАГАГА
ДАДАДА
бо гебня тупа
Этого мало ? Надо чтобы было 20 миллионов беженцев ?
Зєлю геть. Дострокові. Якнайшвидше.
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.