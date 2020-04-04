 Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке

Об этом Гончарук рассказал изданию "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас был один разговор с президентом, он состоялся в пятницу накануне той недели, когда эта отставка состоялась. Во время этого разговора фактически было принято решение... Президент мне сообщил, что, видимо, он склоняется к решению, что правительство должно уйти в отставку. Мы об этом тогда коротко поговорили. Для меня точно было понятно, это решение было окончательным, и я его принял из уважения к президенту", — сказал Гончарук.

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Экс-премьер прокомментировал встречу с главой ОП Андреем Ермаком за несколько дней до вынесения в Раду вопроса об отставке правительства.

"Это была наша не первая встреча с Ермаком, в том числе и в этом ресторане. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не было. Была обычная рабочая встреча, во время которой мы обменивались мнениями по поводу происходящего", — пояснил он.

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На вопрос об информации СМИ, что отставка Гончарука стала следствием смены руководства в Центрэнерго, экс-премьер ответил:

"Я не суживал бы это до решения по какой-то одной компании, таких компаний было много. Каждое из этих решений било по многим группам влияния".

Напомним, 4 марта ВР отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.