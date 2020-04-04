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 Политика Украины
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Все про:Гончарук_Алексей (15) отставка (2565)

 Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как президент Владимир Зеленский сообщил ему об отставке.

Об этом Гончарук рассказал изданию "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас был один разговор с президентом, он состоялся в пятницу накануне той недели, когда эта отставка состоялась. Во время этого разговора фактически было принято решение... Президент мне сообщил, что, видимо, он склоняется к решению, что правительство должно уйти в отставку. Мы об этом тогда коротко поговорили. Для меня точно было понятно, это решение было окончательным, и я его принял из уважения к президенту", — сказал Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией

Экс-премьер прокомментировал встречу с главой ОП Андреем Ермаком за несколько дней до вынесения в Раду вопроса об отставке правительства.

"Это была наша не первая встреча с Ермаком, в том числе и в этом ресторане. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не было. Была обычная рабочая встреча, во время которой мы обменивались мнениями по поводу происходящего", — пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: 16 дней ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго": вот где бы Зеленскому отработать чрезвычайное положение, - Бутусов

На вопрос об информации СМИ, что отставка Гончарука стала следствием смены руководства в Центрэнерго, экс-премьер ответил:

"Я не суживал бы это до решения по какой-то одной компании, таких компаний было много. Каждое из этих решений било по многим группам влияния".

Напомним, 4 марта ВР отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.

Источник: https://censor.net.ua/n3186773
 
 
 Топ комментарии
 
Гончарук показав свою недієздатність а Зеленський повний провал кадрової політики тому він теж повинен іти вслід за Гончаруком і не мучити країну
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рабочая встреча в ресторане... а совещания в сауне?
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Рішення прийняли ще раніше.
Після того, як Гончарук сказав, що Зю нетямовитий, тупий - по народному.
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Бедный Гончарук не дождался коронавируса, а ведь мог бы законно все провалы и обсероны списать на вирус и спокойно дальше ЗЕбилам мордашки росой окроплять про +40% роста экономики..
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эта отмазка нужна другим а не гончаруку отдать
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Керівник Офісу Президента зустрічається з прем'єр-міністром для обговорення поточної ситуації в країні? А що може обговорювати завгосп Президента з керівником виконавчої влади України? Чи не по рангу завгоспу віднімати час у прем'єр-міністра, який зайнятись управлінням країною? Чи може Зеленський забув що посада Президента не передбачає управління економікою?
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зря лизал публично...
и должность потерял и честь...
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рабочая встреча в ресторане... а совещания в сауне?
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Эта тварь еще отсидит свой срок за то что он натворил с продажей СИЗ!!!
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Украинец умер от коронавируса, не дождавшись помощи: семью обвиняли в симуляции5.5т12:13, 4.04.2020Читать материал на украинскомВ Коломые Ивано-Франковской области из-за бездействия медиков от коронав
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Тебя в Голландии беспокоит шо было в Коломые , да Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке - Цензор.НЕТ 9238
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а сомакатик то хоть отдали или как? Ведь тут вопрос простой - если купили за буджэтные деньги, то это имущество государства, если его забрали собой, то это воровство. Эсли купили на своии денги, то рекламировали своии транспортные средства использую свой государственный чин - в обеях случиях есть нарушение закона, во как профан попал в капкан.
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Уважение? К бубочке?
Рабочая встреча в ресторане?
Они что вообще охренели?
БЫДЛО!
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Не бачу якоїсь різниці між Пєцєю і Зєлєю. Що такого шкодить Зєля, що Пєця не шкодив? Добровольців садять обоє, землю ************ на продаж вони обоє, в Мінську зливають обоє, совкова армія була за Пєці, і за Зєлі вона не міняється, мерзоту різну призначають на держпосади, як Пєця, так і Зєля... Навіть аудиту Зєля Пєцє не робить.Мабуть тому, що сам прийшов красти. Але ці двоє ділять українське суспільство зі страшною силою. Ділять на "зебілів" і на "мародерів". Який висновок? А висновок такий:
Що Пєця, що Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне. Гончарук буде свідком на суду.
Зєлю геть, Пєцє аудит. Дострокові.
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Гончарук показав свою недієздатність а Зеленський повний провал кадрової політики тому він теж повинен іти вслід за Гончаруком і не мучити країну
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Они одинаково разбираются в управлении государством.Вот интересно почему Беня не поставил их для начала управлять банком?
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ресторан "Elefant"- там, уже традиционно, ермаку его шефами и встреча с женой будет организована.
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Решение в Фейсбуке было,
Когда ты из друзей исчез,
Лицо ты сохраняешь? Мило..
Но, всё же, ты остался без...
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- Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что отобрать самокат - это окончательное решение...
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Рішення прийняли ще раніше.
Після того, як Гончарук сказав, що Зю нетямовитий, тупий - по народному.
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Самокат залишив наступнику, чи прихватизував?
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боков напорол , поговорил и отвалил ... а отвечать за такую , например фееричную подготовку к пандемии , кто будет ?
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А хто цього Гончарука висунув в уряд? Президент? От він і має нести відповідальність. Політичну, щонайменьше
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Альо! Гараж! А відповідати за все, що накоїв уряд милованових, хто буде?
Аудиту нема. А це означає, що всю відповідальність за діру в бюджеті в 150 млрд. гр. бере на себе Зеленський. Саме Зеленський.
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та пох йому все - йому вже розповіли про всю "відповідальність" за останні 29-ть років : Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке - Цензор.НЕТ 1941 Гроші не "пахнууть" - вони або е , або....- а інше там мало кого цікавить...
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А какая разница что есть Гончарук и что его нету, все раво что с ним что без него,пустое место.
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".... и я его принял из уважения к президенту" - в чем "уважение" - уважают за что то - но вам там проще....

Вспомнилось:
Мойша Цыле: Цыля ты меня Уважаешь...
Цыля Мойше : О кАнечно Мойша....

Мойша :и я тебя Цыля ...Вот видишь Цыля - Мы уже Уважаемые Люди... Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке - Цензор.НЕТ 2883
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Бубочка всі обманюють! Скільки можна обманювати найвеличнішого лідера Всесвіту і його околиць?
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Классно ездишь Гончаренко на самокате
за 5 месяцев от доброботу до дефолта.
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