 Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке

Об этом Гончарук рассказал изданию "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас был один разговор с президентом, он состоялся в пятницу накануне той недели, когда эта отставка состоялась. Во время этого разговора фактически было принято решение... Президент мне сообщил, что, видимо, он склоняется к решению, что правительство должно уйти в отставку. Мы об этом тогда коротко поговорили. Для меня точно было понятно, это решение было окончательным, и я его принял из уважения к президенту", — сказал Гончарук.
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Экс-премьер прокомментировал встречу с главой ОП Андреем Ермаком за несколько дней до вынесения в Раду вопроса об отставке правительства.
"Это была наша не первая встреча с Ермаком, в том числе и в этом ресторане. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не было. Была обычная рабочая встреча, во время которой мы обменивались мнениями по поводу происходящего", — пояснил он.
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На вопрос об информации СМИ, что отставка Гончарука стала следствием смены руководства в Центрэнерго, экс-премьер ответил:
"Я не суживал бы это до решения по какой-то одной компании, таких компаний было много. Каждое из этих решений било по многим группам влияния".
Напомним, 4 марта ВР отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.
и должность потерял и честь...
Рабочая встреча в ресторане?
Они что вообще охренели?
БЫДЛО!
Що Пєця, що Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне. Гончарук буде свідком на суду.
Зєлю геть, Пєцє аудит. Дострокові.
Когда ты из друзей исчез,
Лицо ты сохраняешь? Мило..
Но, всё же, ты остался без...
Після того, як Гончарук сказав, що Зю нетямовитий, тупий - по народному.
Аудиту нема. А це означає, що всю відповідальність за діру в бюджеті в 150 млрд. гр. бере на себе Зеленський. Саме Зеленський.
Вспомнилось:
Мойша Цыле: Цыля ты меня Уважаешь...
Цыля Мойше : О кАнечно Мойша....
Мойша :и я тебя Цыля ...Вот видишь Цыля - Мы уже Уважаемые Люди...
за 5 месяцев от доброботу до дефолта.