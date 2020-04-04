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Все про:Трепак (88) Гандзюк (462) Офис генерального прокурора (210)

 Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол"

После отставки заместителя генпрокурора Виктора Трепака в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк вряд ли возможен существенный прогресс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Трепак рассказал в интервью.

"Самая оптимистичная перспектива дальнейшего расследования, на мой взгляд, это удержать те позиции, на которые мы вышли. Если прокурорам не будут мешать, то они надлежащим образом их процессуально закрепят и примут соответствующие процессуальные решения.

А вот на счет дальнейшего рывка в этом деле – у меня большие сомнения.

Успех в расследовании сложных дел обеспечивается сочетанием нескольких моментов: умением составить и держать целостную картину расследования, профессионализмом и настойчивостью оперативников, следователей и прокуроров.

В любом случае заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк могут уже "накрывать стол" тем, кто добился таких изменений в организации расследования этого дела", - отметил он.

Трепак также рассказал, что за несколько месяцев по "делу Гандзюк" был сделан прорыв.

Однако практически одновременно с ним подал в отставку начальник департамента надзора за специальными органами правопорядка Олег Денега. Именно этот департамент под его руководством занимался расследованием "дела Гандзюк" и дела о деятельности преступной организации, действовавшей на территории Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова назначила своим заместителем Мустеца вместо Трепака

Теперь же, по словам трепака, "делом Гандзюк" занимается вновь назначенный заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Он также занимается делом об убийстве Павла Шеремета. В то же время другой заместитель генпрокурора Андрей Любович курирует дела Майдана.

"Генпрокурор отнесла к сфере ответственности Любовича ГБР и дела Майдана (сейчас они расследуются ГБР), а Симоненко – следствие Нацполиции и СБУ.

Делами об убийстве Шеремета и о нападении на Гандзюк теперь непосредственно занимается Симоненко. Насколько я знаю, он уже как один из процессуальных руководителей вошел в группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по делу Гандзюк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко, произошел серьезный конфликт, - экс-заместитель генпрокурора Трепак

Источник: https://censor.net.ua/n3186771
 
 
 Топ комментарии
 
спецоперация против Пороха закончилась - все свободны.
Бабки для "активиздов" появятся, когда рейтинг Пороха сравняется с рейтингом бубачки.
Активиздов снова наймут спасать ситуйовину...
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Весна пришла. Начались посадки регионалов на высокие должности. Не вижу обмана. Посадки есть.
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Совет форумчанПравила форума
 
Венедиктова потопить і себе і Президента своєю непрофесійністю! Не можна призначати нечесних непрофесіоналів, це шлях в пекло! Бажання Венедиктової задовільнити хотєлкі різних політичних сил в притягненні до відповідальності активістів та майданівців закінчаться лише новою дестабілізацією ситуації в Україні. Венедиктова не є тим професіоналам в рішення якого повірить суспільство, а скандали які вже пов'язані з Венедиктовою ставлять хрест на її подальшій роботі. Тепер всі рішення Венедиктової будуть сприйматись через призму скандалу зі звільненням Трепака і будуть розглядатись як антимайданна та антиукраїнська позиції харківської мафії! Тому Венедиктовій вже зараз потрібно писати заяву на звільнення, цим скандалом вона дискредитувала себе і Президента і відновити довіру буде просто неможливо, тим більше що довести справу Гандзюк краще ніж це робив Трепак ніхто не зможе! Ось така от криза непрофесійності та ідіотизму, коли непрофесіонал не може сам нічого зробити але може влаштувати конфлікт з професіоналами які можуть і хочуть і в результаті система втрачає цінних працівників які могли надати реальні результати для підняття рейтингу Президента! Таке враження що вороги Зеленського перед гучною перемогою в справі Гандзюк просто забрали перемогу з рук Зеленського і спустили його рейтинг в унітаз! Якщо Зеленський не лох, він би вам пильнувати, щоб ніхто не заважав професіоналам досягати результатів!
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Весна пришла. Начались посадки регионалов на высокие должности. Не вижу обмана. Посадки есть.
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А как оно петушилось на стадионе на дебатах.
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А хде активисты вот с этим?
Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 5629

Неужели заболели кароновирусом бедняшки!
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спецоперация против Пороха закончилась - все свободны.
Бабки для "активиздов" появятся, когда рейтинг Пороха сравняется с рейтингом бубачки.
Активиздов снова наймут спасать ситуйовину...
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Бандит Мангер теперь неприкасаемый. Зря он что-ли бубочке 20 миллионов отвалил?
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та они за 500 грн у бени даже отсосут!
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бабки закончились, а бесплатно им эта катя не упиралась))
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Исполняется год делу об "одесской резне", когда экс-глава "Правого сектора" Сергей Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, и ранил еще одного человека - Александра Исайкула.
Во время агонии умирающего радикал снимал происходящее на мобильный и вел стрим.
Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство. Правда, сам Стерненко от этого никак не пострадал: из Одессы дело передали в Киев, где СБУ забрала его у полиции - и похоронила (как говорят, в обмен на услуги самого Стерненко).
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ниччё! - зато у Ермака новый мерс, а бубачка расскекает на Тесле!
и это только то, чего они совсем не стесняются показать, а что там в тени- уууу... (правнукам хватит).

главное, чтоб зебилам нравилось Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 8400
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я так понимаю это бессмысленная трата времени и ресурсов.. может вы огласите список всех причастных к этому убийству и мы поступим так же как они, скинемся на киллера и справедливость восторжествует!? Клин клином вышибается! Похоже что других вариантов в нашей стране не существует!
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Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 2311

Видишь, они даже очки одели от короновируса и продолжают спрашивать 10 месяцев...
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ЗЕбилы напомните как вы там визжали до усрачки как злочинная влада замовила Катю Гендзюк и как бегали с плакатиками и требовали баригу мародёра посадить за грати?? Или сами уже забыли?? Ну что ЗЕбильные посадили баригу??
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Почему так пессимистично, - Что мало бомжей за два дня и закончат и признаются в организации и убийстве Кенеди . Прокуроры Свои , судьи Свои , только с Активистами Проблема и Порешать не получается.
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Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Его услугами также пользовался заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов.
3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом Укринформу сообщил его адвокат Холондович.
В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович «действует от имени и в интересах» Андрея Портнова.
Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 4763 Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 3496

"ДУМАЙ-ТЕ"



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Дякуємо 73%, бо зараз при владі небаригу! Чи барига?😒
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а что изменилось в расследовании убийств начиная с истории с гонгадзе? власти только тормозные колодки успевают менять, спуская на ручниках все подобные дела.
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Мусора смешны всегда и везде в своей надуманной попытке быть правдолюбами.Чего зелю с Петей не посадил,там на три пожизненных)))
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А хтот петю рынка посадит,это же твой выбор)))
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Да ты - глазастый, вBдели же твои глаза и когда Зелемойского покупали.
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Трепак треплется, как и те, кто расследовал дело Майдана. Вот-вот и почти уже несколько лет и в итоге когда бездельнику выписывают смачного пинка под зад начинаются обиды и обвинения.
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Понятно, уЗеленские будут менять несправившихся следователей все пять лет и отвечать они будут, а не Зелемойский...
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самое интересное, что если Петя и Вова снова попадают во второй тур (не приведи Господи) - у Пети шансов ноль Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 8450
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Естественно, ведь смену следователей проглотят и Зелемойский опять будет Голобородько.
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Интересно если ЗЕ завалит все эти дела у тебя тоже Порох виноват будет?
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Трепак все больше убеждает-шо это не болезнь,а смысл жизни.
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Якщо навіть зебіли штибу Трепака визнають, що всі правові демократичні правоохороні органи закінчились, як клас - доведеться повірити...
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У Потрошенко тепер свято, його за цей злочин не притягнуть до відповідальності.
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Ты хочешь сказать, что преЗЕдент соучастник этого дела и покрывает Пороха?.... Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 1133
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Manus manum lavat. Не исключаю, что покрывает Потроха. Потрох не мешал Ахметову, это ж не значит что они партнеры по дерибану, или партнёры?
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ПреЗЕдент целуется в десна с Ахметкой....они партнеры по дерибану?...
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Прошёл год. У зелёных нет ни одного обвинения против Пороха.
Если и эта прошмондовка Венедиктова ничего путного не слепит то всё точка.
Останется только тут на говно исходить от злости.
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"Останется только тут на говно исходить от злости."
- нащо тут? тут не потрібно. гівно до гівна - піди втопись на паРаші, не муч себе...
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Порох в интервью на своём канале сказал:
что глава МВФ его подружка, что МВФ не верит ЗЕлёным и просит Пороха проконтролировать Зелёных чтобы чего не начудили.
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Хфамилия у цього хлопця выдповыдаэ його стилю роботы трепаться)))сидив сидив и почав трепаться!!
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Итак, по полочкам:

1) Венедиктова (терешкова) - персональная ***** портнова и ее «миссия» выполнить программу максимум по достижению дна юридического трэша в правоохранительной системе Украины, т.е. заблокировать ее работу и уничтожить доверие к системе в целом.
2) портнов - персональный членосос ху.йла и беглой шайки бандитов рыговИаналов, которые скрываются на кацапии.
3) этого урода взял у ху.йла беня с сабаковым и обеспечили личную вооружённую охрану на одном из островов в элитном посёлке под Киевом. От сабакава численность охраны - до взвода спецназовцев + от бени не меньше+ на подступах к его укрытию все эти беркуты, пластиковые палицаи. Ну и от зильонского рядом с телом бойцы гсо. Но ссыкливле вскопано очкует покидать своё убежище.
Взяли они этого чмошника с юридическим дипломом ********-кивалова с одной целью - свести счёты с порохом и «обнулить» результаты его усилий за свою каденцию.
4) параллельно портянке через свою сучку по просьбе ху.йла нужно нивелировать смысл революционер достоинства, путём привлечения к ответственности майдановцев и кто стоял на страже недопущения «срузького мира» в Одессе.
Вот и все...
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Ну ця публіка каже "накривати поляну", а не стіл. Стіл накриває "гнила інтєлігєнція", а хазяєва жізні - паляну і тока паляну...
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