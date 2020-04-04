 Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Трепак рассказал в интервью.
"Самая оптимистичная перспектива дальнейшего расследования, на мой взгляд, это удержать те позиции, на которые мы вышли. Если прокурорам не будут мешать, то они надлежащим образом их процессуально закрепят и примут соответствующие процессуальные решения.
А вот на счет дальнейшего рывка в этом деле – у меня большие сомнения.
Успех в расследовании сложных дел обеспечивается сочетанием нескольких моментов: умением составить и держать целостную картину расследования, профессионализмом и настойчивостью оперативников, следователей и прокуроров.
В любом случае заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк могут уже "накрывать стол" тем, кто добился таких изменений в организации расследования этого дела", - отметил он.
Трепак также рассказал, что за несколько месяцев по "делу Гандзюк" был сделан прорыв.
Однако практически одновременно с ним подал в отставку начальник департамента надзора за специальными органами правопорядка Олег Денега. Именно этот департамент под его руководством занимался расследованием "дела Гандзюк" и дела о деятельности преступной организации, действовавшей на территории Херсонской области.
Теперь же, по словам трепака, "делом Гандзюк" занимается вновь назначенный заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Он также занимается делом об убийстве Павла Шеремета. В то же время другой заместитель генпрокурора Андрей Любович курирует дела Майдана.
"Генпрокурор отнесла к сфере ответственности Любовича ГБР и дела Майдана (сейчас они расследуются ГБР), а Симоненко – следствие Нацполиции и СБУ.
Делами об убийстве Шеремета и о нападении на Гандзюк теперь непосредственно занимается Симоненко. Насколько я знаю, он уже как один из процессуальных руководителей вошел в группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по делу Гандзюк".
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
Неужели заболели кароновирусом бедняшки!
Бабки для "активиздов" появятся, когда рейтинг Пороха сравняется с рейтингом бубачки.
Активиздов снова наймут спасать ситуйовину...
Во время агонии умирающего радикал снимал происходящее на мобильный и вел стрим.
Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство. Правда, сам Стерненко от этого никак не пострадал: из Одессы дело передали в Киев, где СБУ забрала его у полиции - и похоронила (как говорят, в обмен на услуги самого Стерненко).
и это только то, чего они совсем не стесняются показать, а что там в тени- уууу... (правнукам хватит).
главное, чтоб зебилам нравилось
Видишь, они даже очки одели от короновируса и продолжают спрашивать 10 месяцев...
Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Его услугами также пользовался заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов.
3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом Укринформу сообщил его адвокат Холондович.
В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович «действует от имени и в интересах» Андрея Портнова.
"ДУМАЙ-ТЕ"
Если и эта прошмондовка Венедиктова ничего путного не слепит то всё точка.
Останется только тут на говно исходить от злости.
- нащо тут? тут не потрібно. гівно до гівна - піди втопись на паРаші, не муч себе...
что глава МВФ его подружка, что МВФ не верит ЗЕлёным и просит Пороха проконтролировать Зелёных чтобы чего не начудили.
1) Венедиктова (терешкова) - персональная ***** портнова и ее «миссия» выполнить программу максимум по достижению дна юридического трэша в правоохранительной системе Украины, т.е. заблокировать ее работу и уничтожить доверие к системе в целом.
2) портнов - персональный членосос ху.йла и беглой шайки бандитов рыговИаналов, которые скрываются на кацапии.
3) этого урода взял у ху.йла беня с сабаковым и обеспечили личную вооружённую охрану на одном из островов в элитном посёлке под Киевом. От сабакава численность охраны - до взвода спецназовцев + от бени не меньше+ на подступах к его укрытию все эти беркуты, пластиковые палицаи. Ну и от зильонского рядом с телом бойцы гсо. Но ссыкливле вскопано очкует покидать своё убежище.
Взяли они этого чмошника с юридическим дипломом ********-кивалова с одной целью - свести счёты с порохом и «обнулить» результаты его усилий за свою каденцию.
4) параллельно портянке через свою сучку по просьбе ху.йла нужно нивелировать смысл революционер достоинства, путём привлечения к ответственности майдановцев и кто стоял на страже недопущения «срузького мира» в Одессе.
Вот и все...