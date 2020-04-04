 Здоровым людям на самоизоляции можно выходить из дома 2 раза в неделю, больным нельзя вообще, будем контролировать, - Ляшко

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться, и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", — сказал он.

"А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", — добавил Ляшко.

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По слова главного санврача, если не предпринять такие жесткие меры, к 14-15 апреля можно ожидать пика заболеваемости коронавирусом.

Напомним, 2 апреля Кабинет Министров ужесточил действующие в Украине карантинные меры.

Людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, разрешили выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

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Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требующие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).