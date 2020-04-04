EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  9613  132
Материалы по теме:
Все про:карантин (2233) Ляшко Виктор (182) COVID-19 (3022) коронавирус (1716)

 Здоровым людям на самоизоляции можно выходить из дома 2 раза в неделю, больным нельзя вообще, будем контролировать, - Ляшко

Люди старше 60 лет и контактировавшие с больными коронавирусом могут выходить в магазин дважды в неделю. Те, кто лечится от COVID-19 дома, не должны покидать жилище, еду и лекарства им будут привозить.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться, и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", — сказал он.

"А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", — добавил Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Количество сообщений о подозрении на COVID-19 за последние сутки выросло почти вдвое, - Ляшко

По слова главного санврача, если не предпринять такие жесткие меры, к 14-15 апреля можно ожидать пика заболеваемости коронавирусом.

Напомним, 2 апреля Кабинет Министров ужесточил действующие в Украине карантинные меры.

Людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, разрешили выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

Также на Цензор.НЕТ: 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 214 заболевших, - Кличко

Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требующие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).

Источник: https://censor.net.ua/n3186770
 
 
 Топ комментарии
 
Огороды пусть посадит за меня буду не против
 показать весь комментарий
 
Лукашенко сказал что нужна пешая прогулка каждый день , особенно пожилым , Я ему верю
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
После 24 апреля опасность заражения вирусом в Украине никуда не исчезнет . И если количество зараженных увеличиться после 24 апреля, то будут задавать вопрос - а зачем это все надо было .
 показать весь комментарий
 
Увеличиваться будет. Лишь бы - не скачком. Писемисты предрекают - год, оптимисты - 3 месяца. Реалисты закупают гречку, туалетную бумагу и оружие с патронами...
 показать весь комментарий
 
 
Відміняємо карантин і повертаємось на місяць назад.
 показать весь комментарий
 
 
" еду и лекарства им будут привозить.Источник:https://censor.net.ua/n3186770"
Будуть привозити в 3 рази дорожче. Знаю я вашу благодійність.
 показать весь комментарий
 
 
ватанам с Одессы информация....
привет Труханову...

Здоровим людям на самоізоляції можна виходити з дому двічі на тиждень, хворим не можна взагалі, контролюватимемо, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6487
 показать весь комментарий
 
 
В Днепре еще и 600 могил с пластиковыми мешками для покойников приготовили.
 показать весь комментарий
 
Чисто в теории.
Киты говорят, сейчас будет новая вспышка. Но они к этому готовы. А страны ЕС?
В США такие данные потому что тестят всех подряд.
В РФ вообще всю страну под замок засунули.
Мой прогноз - бабахнет в Украине и РФ (слишком связаны две страны, чтоб там не орали патриоты - извините, за 6 лет границы так и не закрыли) через дней пять. Официально - неделя- максимум две
 показать весь комментарий
 
 
США худшая страна по тестам, kak France, Индия. См график.
Нужно смотреть по динамики летальности.
А Бабахнет черз две недели в США. Спорим?

Здоровим людям на самоізоляції можна виходити з дому двічі на тиждень, хворим не можна взагалі, контролюватимемо, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6154
 показать весь комментарий
 
А тем временем власть в Черновцах вчера объявила что рекомендует с сегодняшнего дня и до понедельника не выходить на улицу. Знаете что сделало население? Ломанулось массово в болльшие супермаркеты скупать продукты! Причем паркинги забиты в магазинах полно народу! Как думаете какакя вероятность там заразится? ))
 показать весь комментарий
 
 
В смысле? Дебилы. что ли? Как вы проконтролируете? По телефону?. Дома оставил и пошел. Почему нельзя выйти и ни с кем не контактировать просто пройтись?
 показать весь комментарий
 
 
потому что потенциальный разносчик заразы. как и тот с кем контактировать будешь
 показать весь комментарий
 
Кстати про китов. у нас в гонконге меры ***** какие. плюс блокпосты на материк.
 показать весь комментарий
 
Не,нуачьо,с 13.00 до 06.00 понедельника в Черновцах коМММЕНТанский час,кто не успел,тот виноват...
 показать весь комментарий
 
Ляшко действительно такой идиот?Как без теста можно узнать здоров человек или нет ведь инкубационный период этой заразы две недели,когда человек еще здоров но уже является носителем.А ведь тестов и на заболевших не хватает тем более что еще требуется и лабораторное подтверждение.
Понабирают по обявлению а потом думаем почему у нас нету медицины и чем далее тем тупейшого ставят.
 показать весь комментарий
 
 
Если власть не способна обеспечить профилактику и лечение людей, то она начинает ограничивать их права. С какого я буду ограничивать свое перемещение, на 2 км? Я что, не могу сходить в лес, где нет людей?! Я не могу пройтись в парке, где людей единицы? По улице можно ходить, а в парке, сквере нет?! Да пошли вы на ...
 показать весь комментарий
 
 
Мой совет - затарьтесь субпродлуктами. На две недели. Макароны, крупы разные, рис. мясо в морозилку. Кто курит - пару блоков возьмите.
 показать весь комментарий
 
Да, в наших условиях, похоже, другого выхода нет ...
 показать весь комментарий
 
В США СДС каже що вірусом можно заразитись через балачки коли поруч стоять.
 показать весь комментарий
 
от твари 17000 и 8 лет в этом цирке вы вообще попутали маразматики..в окне все шарятся дети собаки пенсы площадки..шоб вы здохли олени ...я уже молчу про город и природу и днепр рыбаки...*************
 показать весь комментарий
 
а по каким дням конкретно можно? вторник пятница или среда субота?и на работу на своей машине тоже нельзя?или на машине можно пешком нельзя и надо ли отчитыватся сколько раз в магазин пошел и сохранять все чеки
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх