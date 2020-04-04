EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  6110  117
Материалы по теме:
Все про:карантин (2233) Порошенко (18068) Тимошенко_Кирилл (30) COVID-19 (3022) коронавирус (1716)

 Замглавы ОП Тимошенко поблагодарил Порошенко за гуманитарную помощь

Для обеспечения защиты украинских врачей Фонд Порошенко и корпорация "Рошен" закупили 100 000 защитных костюмов, которые уже поступают в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он, в частности, рассказал, что контрактирование медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. В частности, часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи. По словам Порошенко, это доказывает, что запас медицинских товаров и оборудования надо было делать заранее, когда коронавирус еще не охватил весь мир.

"Господь подарил Украине как минимум два месяца перед тем, как у нас начался пик эпидемии. Сейчас он начинается. 10 дней назад у нас были считанные больные, у нас сегодня - за тысячу больных. И количество больных, которые добавляются каждый день, больше сотни. Власть неэффективно, мягко говоря, использовала эти два месяца. Не была создана законодательная база, тогда еще были на складах и ИВЛ, и средства защиты - сейчас этого всего уже нет", - подчеркнул Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Украине ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

"Знаете, сколько мы законтрактовали костюмов? Все, что было в Китае на 1.5 месяца - 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя вдвое больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тысяч костюмов - мой Фонд и "Рошен", - отметил Порошенко.

"Сегодня на самолете благодаря Петру Алексеевичу - они закупили 10 000 костюмов - они приехали, мы помогли самолетом, они приехали сюда", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Порошенко подчеркнул, что защита врачей - это приоритет номер один для всех в ситуации эпидемии.

"Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил на скорую, оказывал услуги, его надо защитить. Потому что если врачи в течение первой недели заболеют - в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить. Вы знаете, сколько у нас врачей-эпидемиологов - инфекционистов, вирусологов? Меньше 3 тысяч всего. Сейчас надо переучивать врачей других специальностей на срочных курсах для того, что мы были способны дать отпор пандемии", - убежден Порошенко.

Читайте также: 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186769
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч хтось Україні допомагає...
Дивно, що ним виявився той самий барига та мородер. Замглавы ОП Тимошенко поблагодарил Порошенко за гуманитарную помощь - Цензор.НЕТ 9649
 показать весь комментарий
 
а солнцеликий зе не хочет купить хотя бы 1 маску? ну ради приличия))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дурень думкою радіє вже цілий рік.
 показать весь комментарий
 
 
А перша леді преЗЕдента хоч пляшечку зеленки передала? Кажуть що він її з дітьми аж у Швецію відправив. Цікаво, від коронавірусу ховає, чи на всякий випадок заплутує сліди, якщо прийдеться тікати.
 показать весь комментарий
 
 
Второе. Обсирается в турборежиме по всем фронтам
 показать весь комментарий
 
Швеція не закрита, там все працює, але хворих не так вже й багато. Скоріше за все він свою сімейку Адамсів відправив у Ізраїль, на історичну батьківщину.
 показать весь комментарий
 
Началась новая кампания по обливанию дерьмом Тимошенко и восхваления Порошенко. Петр Ляксеич начал избирательную кампанию?
 показать весь комментарий
 
 
Никто ***** Капительман не обливает дерьмом. Она в дерме Каломойского живёт. Чего стоит голосование её фракции за антиКоломойский закон.
 показать весь комментарий
 
 
Вы сначала почитайте этот так называемый антиколомойский закон по которому Коломойскому могут делать компенсацию за отбор банка, а потом постите.
 показать весь комментарий
 
Твоя жулька нах никому не интересна со своим асфальтным рейтингом,непроходящей хитрожопостью и неуёмной жаждой власти.
 показать весь комментарий
 
 
Своего Пороха-псевдопатриота засунь себе в дупу. Его песня спета.
 показать весь комментарий
 
После того, что сделал Порошенко с Супрун с украинской медициной, ему нужно последние трусы снять и отдать людям. А оно пиарится на продуктах.
 показать весь комментарий
 
аку..ть целый зам завхоза поблагодарил...)))
а шо там купил на свои мультиЛимонЭр моника???
видрсики??7 )))))))))
мог хоть шо то от продажи должностей пустить на благотворительность )))0
 показать весь комментарий
 
Дурдом после 5 лет патужных риформ остается надеяться на гум помощ...приплыли...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх