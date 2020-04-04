 Замглавы ОП Тимошенко поблагодарил Порошенко за гуманитарную помощь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он, в частности, рассказал, что контрактирование медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. В частности, часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи. По словам Порошенко, это доказывает, что запас медицинских товаров и оборудования надо было делать заранее, когда коронавирус еще не охватил весь мир.

"Господь подарил Украине как минимум два месяца перед тем, как у нас начался пик эпидемии. Сейчас он начинается. 10 дней назад у нас были считанные больные, у нас сегодня - за тысячу больных. И количество больных, которые добавляются каждый день, больше сотни. Власть неэффективно, мягко говоря, использовала эти два месяца. Не была создана законодательная база, тогда еще были на складах и ИВЛ, и средства защиты - сейчас этого всего уже нет", - подчеркнул Порошенко.

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"Знаете, сколько мы законтрактовали костюмов? Все, что было в Китае на 1.5 месяца - 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя вдвое больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тысяч костюмов - мой Фонд и "Рошен", - отметил Порошенко.

"Сегодня на самолете благодаря Петру Алексеевичу - они закупили 10 000 костюмов - они приехали, мы помогли самолетом, они приехали сюда", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Порошенко подчеркнул, что защита врачей - это приоритет номер один для всех в ситуации эпидемии.

"Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил на скорую, оказывал услуги, его надо защитить. Потому что если врачи в течение первой недели заболеют - в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить. Вы знаете, сколько у нас врачей-эпидемиологов - инфекционистов, вирусологов? Меньше 3 тысяч всего. Сейчас надо переучивать врачей других специальностей на срочных курсах для того, что мы были способны дать отпор пандемии", - убежден Порошенко.

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