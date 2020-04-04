 В НАТО сообщили подробности новых инициатив по Украине и Грузии: увеличится участие обеих стран в учениях

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в письменном ответе пресс-офиса НАТО на запрос Укринформа относительно подробностей пакета мер, принятого в четверг на телеконференции министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

"Министры иностранных дел НАТО приняли дальнейшие инициативы, которые укрепляют партнерство с Грузией и Украиной. Это является частью ответа НАТО на развитие ситуации по безопасности в Черноморском регионе. Грузия сможет участвовать в проектах, которые были предложены Украине - таких как Региональная программа безопасности авиационного пространства (Regional Airspace Security Programme) и платформа НАТО - Украина по противодействию гибридной войне (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Украина сможет участвовать в мероприятиях Школы по строительству оборонных институтов (Defence Institution Building School) и в деятельности Совместного центра обучения и оценки НАТО - Грузия.

"Мы также увеличим участие обеих стран в учениях, которые проходят под эгидой стран-союзниц и НАТО в регионе Черного моря, для развития возможностей и взаимосовместимости", - говорится в сообщении.

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