 В НАТО сообщили подробности новых инициатив по Украине и Грузии: увеличится участие обеих стран в учениях

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в письменном ответе пресс-офиса НАТО на запрос Укринформа относительно подробностей пакета мер, принятого в четверг на телеконференции министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.
"Министры иностранных дел НАТО приняли дальнейшие инициативы, которые укрепляют партнерство с Грузией и Украиной. Это является частью ответа НАТО на развитие ситуации по безопасности в Черноморском регионе. Грузия сможет участвовать в проектах, которые были предложены Украине - таких как Региональная программа безопасности авиационного пространства (Regional Airspace Security Programme) и платформа НАТО - Украина по противодействию гибридной войне (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)", - говорится в сообщении.
Кроме того, Украина сможет участвовать в мероприятиях Школы по строительству оборонных институтов (Defence Institution Building School) и в деятельности Совместного центра обучения и оценки НАТО - Грузия.
"Мы также увеличим участие обеих стран в учениях, которые проходят под эгидой стран-союзниц и НАТО в регионе Черного моря, для развития возможностей и взаимосовместимости", - говорится в сообщении.
В очереди это поможет поднять настроение тех кто будет занимать последними
Нужно достичь необходимого уровня и все будет.
США: мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.
Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила во время видеоконференции для журналистов.
"Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО", - заявила Гатчисон.
А эти ,,авторы" настаивают на том что были правы тогда и что ,,не злить путена и помочь сохранить ему лицо" единственно верная стратегия .
Поэтому на НАТО надейся , а сам НЕ плошай
"Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, абсолютно открыто подходя к вопросу сотрудничества с НАТО.Но есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг.Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет.Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."
По-сути, это бьіл отказ вступать в НАТО и даже от ПДЧ.
Другие не захотели прозреть даже через пол года.
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
2014 год доказал, что такое поведение бьіло крайне ошибочньім.
Поэтому я и рассуждаю в предложенном формате.
Kirill Rodnoi
Мелкий бизнес в Германии получит от государства по €5 тысяч, а мелкий бизнес в РФ получит парад победы над Германией.