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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3681) НАТО (6704)

 В НАТО сообщили подробности новых инициатив по Украине и Грузии: увеличится участие обеих стран в учениях

Новые инициативы Североатлантического альянса в отношениях с Украиной и Грузией укрепят их совместимость с НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в письменном ответе пресс-офиса НАТО на запрос Укринформа относительно подробностей пакета мер, принятого в четверг на телеконференции министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

"Министры иностранных дел НАТО приняли дальнейшие инициативы, которые укрепляют партнерство с Грузией и Украиной. Это является частью ответа НАТО на развитие ситуации по безопасности в Черноморском регионе. Грузия сможет участвовать в проектах, которые были предложены Украине - таких как Региональная программа безопасности авиационного пространства (Regional Airspace Security Programme) и платформа НАТО - Украина по противодействию гибридной войне (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Украина сможет участвовать в мероприятиях Школы по строительству оборонных институтов (Defence Institution Building School) и в деятельности Совместного центра обучения и оценки НАТО - Грузия.

"Мы также увеличим участие обеих стран в учениях, которые проходят под эгидой стран-союзниц и НАТО в регионе Черного моря, для развития возможностей и взаимосовместимости", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3186768
 
   
 Топ комментарии
 
НАТО и УКРАИНА должны быть ЕДИНЫ ....ВМЕСТЕ и НАВСЕГДА !!! В НАТО сообщили подробности новых инициатив по Украине и Грузии: увеличится участие обеих стран в учениях - Цензор.НЕТ 2017
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Потому что это - процесс, а не одностайное голосование за прокурора венедиктову с подачи выкидыша петросяна
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Грузию тоже не взяло даже за два срока президенства Саакашвили.
Нужно достичь необходимого уровня и все будет.

США: мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.


Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила во время видеоконференции для журналистов.

"Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО", - заявила Гатчисон.
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НАТО и УКРАИНА должны быть ЕДИНЫ ....ВМЕСТЕ и НАВСЕГДА !!!
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разве НАТО забрало ваше ядерное оружие? Если нет, то какой спрос от НАТО. Ведь вас иваны развели как котят с лазеров, вот от них и тогда спрашиваите, скажите - братик, отдай наши игрушки ядерные, хотим поиграться.
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Есть вариант, что и других подписантов развели, т.к. был шанс Украине стать членом Совбеза...
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Вот ответь на вопрос почему при пете НАТО не взяла Україну в НАТО?
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Потому что это - процесс, а не одностайное голосование за прокурора венедиктову с подачи выкидыша петросяна
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Это процесс переходящий в бесконечность ((
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быстро тока кошкиипуца... рассказать тебе анкдот про стааарого мудрого быка и молодого бычка?
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Это ты врачам которые людей лечат анекдоты рассказывай прямо сейчас . Пусть не торопятся , а то торопятся по вашему только кролики и коты ((
В очереди это поможет поднять настроение тех кто будет занимать последними
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Грузию тоже не взяло даже за два срока президенства Саакашвили.
Нужно достичь необходимого уровня и все будет.

США: мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.


Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила во время видеоконференции для журналистов.

"Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО", - заявила Гатчисон.
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Они заявляли то же самое в апреле 2008 года в Бухаресте . А должны были предоставить ПДЧ .ПДЧ это НЕ членство . Это дорожная карта по приобретению членства в Альянсе . В результате этих фатальных просчетов Альянса Грузия и Украина утратила контроль над частью своих территорий из за иностранной агрессии . И у этих просчетов есть свои конкретные авторы .И да от этих ,,авторов" зависит будет или не будет Украина членом Альянса в будущем .
А эти ,,авторы" настаивают на том что были правы тогда и что ,,не злить путена и помочь сохранить ему лицо" единственно верная стратегия .
Поэтому на НАТО надейся , а сам НЕ плошай
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В 2009 КОЕ-КТО из вьісокопоставленньіх украинских политиков-чиновников заявлял:

"Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, абсолютно открыто подходя к вопросу сотрудничества с НАТО.Но есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг.Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет.Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."
По-сути, это бьіл отказ вступать в НАТО и даже от ПДЧ.
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Это было до нападения на Грузию .рф тогда не воспринимали как врага . И отдельные политики могли себе позволить болтать необдуманные вещи. А я говорю про позицию ряда ключевых стран НАТО , которая не поменялась на сегодняшний день.Это же абсолютно разные вещи
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Вьіступление в Мюнхене в феврале 2009 года бьіло уже ПОСЛЕ нападения на Грузию.
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Это не имеет особого значения . Сила инерции мышления и сила набирающей обороты рассейской сми пропаганды делали своё дело .Да и времени на изменение мировоззрения прошло слишком мало -пол года всего прошло
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Адекватньіе люди, политики, партии делали правильньіе вьіводьі и заявления по собьітиям в Грузии СРАЗУ же, по горячим следам, осуждая оккупацию россией.
Другие не захотели прозреть даже через пол года.
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Перечень таких прозорливых в студию ? Маккейн . Буш. Качиньский Лех . Президенты стран Балтии.... Ещё кто ? Сара Пэйлин .....Ещё пару европейских журналистов кажется Анри Леви и пару рассейских диссидентов Борис Немцов и др. .И всё пожалуй
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В Украине в августе 2008 года тоже бьіли политики и партии, которьіе четко назьівали россию оккупантом.
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Только ,,Наша Україна" Ющенко . И то сам Ющенко молчал и НИЧЕГО не делал , чтобы хотя бы остановить прорассейские шабаши по всей стране и помешать рассейской пропаганде в кино и на сми
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И кто из них был во власти в Украине и принимал решения?
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Тимошенко тогда вообще вела себя как неомеркелистка . Она ОШИБОЧНО считала что рф можно было интегрировать в Европейское пространство наряду со странами Восточного партнерства . НО эту ошибку тогда допускали почти все европейские лидеры . Известно ли вам что до агрессии 2014 года рф и ЕС вели переговоры о безвизе притом что рф НЕ была подключена к Восточному партнерству , а следовательно и не выполняла НИКАКИХ условий ЕС кроме тех договоренностей которые они перетирали между собой на разных х.йловских валдайских и селигерских посиделках с черной икрой и нефтегазовыми бонусами ...Вот такое тогда было время
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Все это не означает, что действительно разумньій ?, дальновидньій ?, патриотичньій ? учитьівающий опьіт Грузии ?, УКРАИНСКИЙ политик, должен бьіл в угоду другим странам и политикам делать заявления, которьіе понравятся им, но будут противоречить жизненньім интересам своей страньі.

2014 год доказал, что такое поведение бьіло крайне ошибочньім.
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В то время МНОГИЕ известные политики действовали ошибочно .НО некоторые так и не прозрели до сих пор .Я имею в виду западных политиков , а вы упорно намекаете на некоторых украинских .Я вам скажу так , что не следует в чужом глазу мусор искать , когда собственным глазам бревна торчащие видеть правду мешают -это я не вас кстати имел в виду если что , а тех нечестных политиков что грязью поливают своих коллег сегодня за их старые просчеты , рассказывая красивые сказки своим сторонникам и не говоря им правды
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Проследите начало цепочки обсуждения, речь завели как раз о наших политиках.
Поэтому я и рассуждаю в предложенном формате.
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НАТО повинно бути за выдновлення ядерного потенцыалу Украъни
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с какого перепуга вам что должно НАТО, ну ок, на основание каких пунктов статут НАТО или по каким другим соображениям? Видишь, не проходит тута кацапско идиотские мысли, они без основании, увы.
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песенка про нато будет длится вечно
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Танковые учения НАТО на красной площади? Не плохо бы
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Вы хотите противостоять Расии БЕЗ НАТО?
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Да .Это единственный ПОКА из возможных вариантов . Других пока НЕТ! НО соевые в упор не хотели признавать этого факта и все 5 лет кормили свои 16% красивыми сказками про НАТО
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Кто такие соевые? Это такие безмозглые, которые решили, что НАТО придёт и выгонит паРашу #пятьлетназад потому, что они так решили, что вступить в НАТО можно было #пятьлетназад?
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Вырвать из бумажек и совка - может НАТО
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НАТО спешит и падает, желая срочно принять страну в которой лохторат всегда готов сменить Ющенко на убийцу-Януковича, а Гетмана на Блазня...
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Kirill Rodnoi



Мелкий бизнес в Германии получит от государства по €5 тысяч, а мелкий бизнес в РФ получит парад победы над Германией.
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при том не над Германией а как они твердят, над Хитлером, и фашистами.
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