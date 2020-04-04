 Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков

Об этом он сказал журналистам в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно - помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, около 100 из них находятся в больницах Италии и их лечат итальянские медики", - сказал Аваков.

По его словам, украинские медики из Минздрава и МВД помогут и Италии, и Украине. "Для нас неоценим опыт, который получат наши медики", - добавил глава МВД.

Он добавил, что украинские медики, которые летят в Италию – это добровольцы. "Они сами вызвались", - сказал Аваков.

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Среди украинских медиков, которые в течение двух недель будут выполнять свою работу в Италии - анестезиологи, реаниматологи, инфекционистов, терапевты, а также медицинские сестры.

Аваков уточнил, что полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивает украинская сторона, Италия предоставляет работу и проживание.

В свою очередь, посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия поблагодарил украинскую сторону: "Мы очень нуждаемся в этой помощи... Это важный вклад... К сожалению, Италия сейчас на первом месте в этом кризисе".

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По его словам, это также большой опыт в организации медицинской системы и поддержке украинской диаспоры в Италии.