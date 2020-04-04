 20 украинских врачей поехали в Италию для оказания помощи, - Ляшко

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам. После их возвращения в Украину, все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине", - сказал Ляшко.

Он пояснил, что если ситуация в Украине будет стабильной, и не возникнет крайней необходимости привлекать медицинских работников к помощи, то их смогут отправить на обсервацию.

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"В то же время, если потребуется помощь, те силы и средства, которые будут у этой бригады, то есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в больнице", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Украине уже используют практику, когда медицинские работники проживают в учреждениях, где оказывают помощь. Ляшко отметил, что в учреждениях здравоохранения организованы места для отдыха врачей, а также больницы обеспечены питанием для своих работников.

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