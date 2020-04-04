 20 украинских врачей поехали в Италию для оказания помощи, - Ляшко

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам. После их возвращения в Украину, все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине", - сказал Ляшко.
Он пояснил, что если ситуация в Украине будет стабильной, и не возникнет крайней необходимости привлекать медицинских работников к помощи, то их смогут отправить на обсервацию.
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"В то же время, если потребуется помощь, те силы и средства, которые будут у этой бригады, то есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в больнице", - сказал Ляшко.
Он добавил, что в Украине уже используют практику, когда медицинские работники проживают в учреждениях, где оказывают помощь. Ляшко отметил, что в учреждениях здравоохранения организованы места для отдыха врачей, а также больницы обеспечены питанием для своих работников.
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04.04.20 09:31
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Это сегодня. Ты откажись, чего берешь помощь? Сам справляйся.
А знаешь, как "ЕС" расшифровывается?
"европейская солидарность".
Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков
С рашкой не сближаются, а торгуют, если это вгодно.
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Ce lo faremo! (Мы сможем... ).
Народ, НИХРЕНА НЕ ПРОЧИТАВ новость, усердно мечет своё гавно......
""Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи"
-Нет.
-Будут."