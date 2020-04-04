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 Киевские новости
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 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 214 заболевших, - Кличко

В Киеве по состоянию на утро 4 апреля 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек. Это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет. 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заболели коронавирусом еще двое медиков", - написал Кличко.

Мэр отметил, что 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя!", - подытожил Кличко.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на 10:00 субботы в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли от болезни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186763
 
 
 Топ комментарии
 
"туповатый боксёр" владеет немецким и английским языками, а остроВатный Alex Bender только русским матерным
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Лучше б закупили апараты ИВЛ и маски а это явно направлено на установление тотальной слежки
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у туповатого боксера заболевших больше чем по статистике Минздава ..кому верить?
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На жаль приходиться вірити туповатому боксеру. "Минздрав" каже що у Миколаївські області ЖОДНОГО хворого немає хоча в інтернеті люди пишуть зовсім інше - просто не хочу нагнітати.
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"туповатый боксёр" владеет немецким и английским языками, а остроВатный Alex Bender только русским матерным
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Він навіть фєню не вивчив. Русского матерного нема, а є його версія староболгарської мови з додаванням китайських та монгольських слів.
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4 апреля 2020Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи.
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Это капля в море по сравнению с тем, что оно украло.
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Але ж ти вкрав у десять разів більше!
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В Киеве на 65 млн закупили видеокамер, чтобы искать зараженных COVID-19

Данные с видеокамер будет в частности передавать в правоохранительные органы, передает "Слідство.Інфо".

За 65 млн гривен столица должна получить 400 видеокамер марки Hikvision для так называемого "термального скрининга". Стоимость одного такого устройства - 125 тысяч гривен без НДС. Все камеры должны установить в течение 17-25 апреля.
Глава департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров добавил, что данные с камер будут поступать к представителям Национальной полиции, Муниципальной стражи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также они будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.

"Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", - пояснил чиновник.
Отмечается, что камеры для столицы без конкурса предоставит компания "Интевро". Эта фирма впервые получила такой большой заказ на публичных закупках. За предыдущие три года с ней заключили ряд незначительных договоров на общую сумму не более одного миллиона гривен.
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Лучше б закупили апараты ИВЛ и маски а это явно направлено на установление тотальной слежки
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да ясень пень что это биологическое оружие искусственного происхождения..
кто то съел мышку и понеслось...! - да?
ну это же бред..
китайцы ели этих летучих мышей столетиями...
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Прочитайте повний текст інтерв'ю та заперечуйте професіоналу.😁
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да вы издеваетесь...!
там букф что пипец...!
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Я же це прочитав, хоча староболгарська мова не є мені рідною.😮
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- То есть вы всё-таки считаете, что этот вирус может иметь искусственное происхождение?
- Я считаю, что этого нельзя исключать. Он ведёт себя очень необычно. В мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей. Мы обычно можем по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус её вызывает. Конечно, не на 100%, но мы можем сказать: если симптомы выглядят вот так, то это, скорее всего, какой-то из вирусов гриппа, когда понос - другой тип вируса, когда сыпь - мы ищем герпесвирусы. Поэтому, когда мы знаем, что болезнь вызывается коронавирусом, у неё будет определённое течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни.
https://www.svoboda.org/a/30525376.html
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Це інтерв'ю дуже цікаве, повний текст за посиланням.
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зачем пост снес...?
я старался понимаешь... - отвечал... 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 214 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 9548
пальцы ломал на клавиатуре...
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Не копіювалося активне посилання, бо з телефона пишу.
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ВСЕ на борьбу с вирусом ,Ответим ЖЕЛЕЗНЫМ ЗДОРОВЬЕМ на попытки инфицирования !!!
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Залізне здоров'я буде, якщо замінити шийку бедра залізним протезом.
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черта национального характера...
в Украине тоже так...

25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 214 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 4061
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А где же взять ум у Кличко и Ко, чтобы понять что после 24 апреля опасность заражения вирусом в Киеве никуда не денется . И если количество зараженных увеличиться после 24 апреля, то будут задавать вопрос - а зачем это все надо было .
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