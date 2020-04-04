 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 214 заболевших, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал мэр города Виталий Кличко.
"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек. Это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет. 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заболели коронавирусом еще двое медиков", - написал Кличко.
Мэр отметил, что 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя!", - подытожил Кличко.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на 10:00 субботы в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли от болезни.
Данные с видеокамер будет в частности передавать в правоохранительные органы, передает "Слідство.Інфо".
За 65 млн гривен столица должна получить 400 видеокамер марки Hikvision для так называемого "термального скрининга". Стоимость одного такого устройства - 125 тысяч гривен без НДС. Все камеры должны установить в течение 17-25 апреля.
Глава департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров добавил, что данные с камер будут поступать к представителям Национальной полиции, Муниципальной стражи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также они будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.
"Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", - пояснил чиновник.
Отмечается, что камеры для столицы без конкурса предоставит компания "Интевро". Эта фирма впервые получила такой большой заказ на публичных закупках. За предыдущие три года с ней заключили ряд незначительных договоров на общую сумму не более одного миллиона гривен.
кто то съел мышку и понеслось...! - да?
ну это же бред..
китайцы ели этих летучих мышей столетиями...
там букф что пипец...!
- Я считаю, что этого нельзя исключать. Он ведёт себя очень необычно. В мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей. Мы обычно можем по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус её вызывает. Конечно, не на 100%, но мы можем сказать: если симптомы выглядят вот так, то это, скорее всего, какой-то из вирусов гриппа, когда понос - другой тип вируса, когда сыпь - мы ищем герпесвирусы. Поэтому, когда мы знаем, что болезнь вызывается коронавирусом, у неё будет определённое течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни.
https://www.svoboda.org/a/30525376.html
я старался понимаешь... - отвечал...
пальцы ломал на клавиатуре...
в Украине тоже так...