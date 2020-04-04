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 Количество сообщений о подозрении на COVID-19 за последние сутки выросло почти вдвое, - Ляшко

За 2 апреля врачам поступило 636 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом. Скорая помощь выехала на 112 вызовов из-за подозрения на COVID-19 и госпитализировала 90 человек.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь. Это почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки", - сказал он.

По словам Ляшко, за прошедшие сутки бригады экстренной медицинской помощи осуществили 9158 выездов. 112 из них было по подозрению на COVID-19, и 90 человек после таких выездов госпитализировали.

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Кроме этого, мобильные медицинские бригады 386 раз выезжали для забора образцов для исследования биологического материала. По результатам этих выездов отобрано 678 образцов для проведения в дальнейшем ПЦР-диагностики больным и тем, кто был в контакте с больными.

Источник: https://censor.net.ua/n3186761
 
 
 Топ комментарии
 
Начните столько же, сколько о короновирусе, вещать из каждого утюга про НЛО, и вы получите столько же свидетелей, видевших НЛО, если не больше.
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у меня в гараже.
обращайтесь.
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Просто тести з'явились. Але не в такій кількості, як було заявлено.
Десь зникли ті 250 тисяч...
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Начните столько же, сколько о короновирусе, вещать из каждого утюга про НЛО, и вы получите столько же свидетелей, видевших НЛО, если не больше.
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Просто тести з'явились. Але не в такій кількості, як було заявлено.
Десь зникли ті 250 тисяч...
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Ой шо будет, не в сказке рассказать, не пером описать.
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Объясните ктото, плиз: "сообщение о подозрении"(с) это человек заболел, или таки еще нет?
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и нафига нужна статистика на какомто новоязе, когда непонятно, что это означает?
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Никак не могут в Украине раскрутить Коронавирус, Билл Гейтс вас уволит.
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Почалось! Нас спасет только летняя температура воздуха.
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Та да давай нагнетай все в намордниках спортом нельзя работать нельзя на солнышко вышел огромный штраф. Скоро средства закончатся будут с вами тварями бороться какая разница подыхать от вируса от голода или произвола полицаев
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Не сам пришел, а его привели для управления "народными массами".
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Больницы Беларуси переполнены пациентами с диагнозом пневмония. Начали умирать врачи. Естественный отбор называется.
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Зайди на білоруські сайти. Які проблеми?
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Беларусская система здравоохранения не уничтожила систему Семашко, которая и была изначально создана для борьбы с инфекциями, а развила ее с учетом научного прогресса.. Поэтому у беларусов, в отличие от нас, имеются все основания для успеха в купировании вспышки и лечении заболевших.
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Украинцы переживут любой вирус ибо НЕТ в Мире нации сильней !!!
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Мало, пора новых носителей запускать, иначе, чего доброго, захлестнется волна!
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Тестами ее помогут поддержать. Ссылки я привел выше.
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і глаза в нього круглі як блюдца, хоч картину пиши Крік-2
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