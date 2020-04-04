 МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Об этом сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, возникшие вследствие COVID-19", - сказано в заявлении.
Он призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком для создания рынка земли: "В то же время мы призываем власть продолжать работу с ВБ для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".
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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.
В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.
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скоро будет начальников ЖЕКов назначать...
Пам'ятай чужинець - тут господар українець!
ага.., - два раза...
построил мудрый нарид себе страну...
Нужньі ДЕЛА.
Порядка 80 стран подали заявки в Международный валютный фонд из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВФ.
Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что обычно запросы в таком количестве не поступают, ожидается, что в ближайшее время появятся новые заявки.
Фонд уже одобрил заявку от Киргизии. Какие ещё страны обратились за помощью, МВФ не уточняет.
По данным NYT, в основном в организацию обратились страны с развивающейся экономикой, они запросили у фонда порядка 20 миллиардов долларов на экстренные кредиты с нулевой и низкой процентной ставкой.