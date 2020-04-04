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 МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Международный валютный фонд приветствует принятие законопроекта о банках и ожидает его принятия в целом, а также принятия поправок в госбюджет на 2020 год.

Об этом сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, возникшие вследствие COVID-19", - сказано в заявлении.

Он призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком для создания рынка земли: "В то же время мы призываем власть продолжать работу с ВБ для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

Также на Цензор.НЕТ: Более 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в связи с коронавирусом, - директор Георгиева

Источник: https://censor.net.ua/n3186759
 
 
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МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7741

скоро будет начальников ЖЕКов назначать...

Пам'ятай чужинець - тут господар українець! МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7741

ага.., - два раза...
построил мудрый нарид себе страну...
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А давай ты будешь руководить? Хочешь? Денег дашь?😮
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В переводе на понятный:Разоешить продажу более 10 тыс га в одни руки.Запрет на бесплатную передачу гражданам земельных участков,разрешить продажу иностранцам и секвестировать на 35% все социальные статьи бюджета!От така муйня,малята
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Пустое "я_не_лох" на МВФ не действует.
Нужньі ДЕЛА.
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Около 80 стран обратились в МВФ из-за пандемии COVID-19.

Порядка 80 стран подали заявки в Международный валютный фонд из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВФ.
Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что обычно запросы в таком количестве не поступают, ожидается, что в ближайшее время появятся новые заявки.
Фонд уже одобрил заявку от Киргизии. Какие ещё страны обратились за помощью, МВФ не уточняет.
По данным NYT, в основном в организацию обратились страны с развивающейся экономикой, они запросили у фонда порядка 20 миллиардов долларов на экстренные кредиты с нулевой и низкой процентной ставкой.
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Уж лучше МВФ руководит чем Слуги народа
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