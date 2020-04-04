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 Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что медицинские маски нужны прежде всего работникам сферы здравоохранения и призвал американцев использовать иные средства защиты. Сам он носить маску не собирается.

Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Медицинские маски стоит поберечь для медицинских работников, которые работают с инфицированными пациентами. ... Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют добровольное использование немедицинских масок. Это временная добровольная мера," - сказал Трамп.

По его словам, такие средства защиты "можно приобрести в Интернете или сделать дома своими руками из подручных материалов".

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Президент США отметил, что сам не будет носить маску, ведь это - добровольная, а не обязательная мера.

"Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. ... Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом "Резолют" (рабочий стол президента. - Ред.) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня", - добавил Трамп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186758
 
   
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Літом будемо ходити голяка, але в масці по закону, бо грошей окрім маски не вистачить більше на одяг.Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам - Цензор.НЕТ 8229
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Правительство Грузии взяло на себя оплату коммунальных услуг граждан за март, апрель и май.
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Грудь, это то что помещается в мужскую ладонь
- остальное вымя...

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только маски переводит, на лице было бы достаточно
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Она маски периодически меняет местами Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам - Цензор.НЕТ 8187
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наверное Трамп по примеру зеленского все маски в китай продал ...
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США оказались полностью неготовы к эпидемии, средств защиты не хватает даже медикам.
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буду краток - Трамп мудак...
бездарный клоун по американски...
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ещё один клован .. все эти тряпки абсолютно до сраки !
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Масок потрібно дуже багато.
Промислові потужності не справляються. Тому беріте голку та нитку і вперед.
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У мене вже з місяць є. Я викреслив викройку по відео з Ютубу, а дружина зшила на машинці. Причому багаторазова з змінним вкладишем.
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Они же тупыыые!(Задорнов)
До нього тільки дійшло. Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам - Цензор.НЕТ 4978 У нас вже давно люди самі ш"ють маски. Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам - Цензор.НЕТ 9298
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Ты их еще "пиндосами" назови, вата запорожская!
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