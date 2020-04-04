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 Автомобили будут дезинфицировать на въезде в Сумы, - мэр Лысенко

На въездах в Сумы обустраивают дезинфекционные барьеры.

Об этом в обращении к горожанам заявил городской голова Сум Александр Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже несколько дней мы проводим не только дезинфекцию жилого фонда и всех учреждений, находящихся в городе, но и его территорию. Я думаю, то, что мы установили на въездах в город контрольно-пропускные пункты, то, что мы сейчас готовимся обустроить их дезбарьерами для того, чтобы проводить обработку машин, которые заезжают в город, - это правильно. А также сегодня важно обрабатывать территорию больниц, инфекционных больниц, обрабатывать подходы к ним, тротуары. Я считаю, что, если мы не будем проводить дезинфекционные мероприятия, то мы не остановим инфекцию", - сказал Лысенко.

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По его словам, на изготовление и содержание дезинфекционных барьеров для КПП депутаты городского горсовета выделили из бюджета Сумской городской ОТГ 1,5 млн гривен. Еще более 110 тыс. гривен уйдут на то, чтобы подключить КПП к энергосети.

Полицейские, медработники, работники областного управления Госпотребслужбы и нацгвардейцы, которые дежурят на этих пунктах, первыми будут обследовать транспорт и людей, прибывающих в областной центр, и будут вести единую базу данных прибывших.

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Как сообщалось ранее, решением исполкома от 26 марта в Сумах на въездах в город оборудованы 7 контрольно-пропускных пунктов. 28 марта жителям города запретили выходить на улицу без надобности.

Источник: https://censor.net.ua/n3186757
 
 
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так це "короновірус" - чи бактероологічна зброя- може хтось про щось недоговорює...- який "розумний, та живічий "Вірус" - вчепившись за колеса , і нічого йому не страшно - виживає та подорожуе Автомобили будут дезинфицировать на въезде в Сумы, - мэр Лысенко - Цензор.НЕТ 2455
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На Закарпатье наводнения были при Кучме поводом денег заработать, в Суммах вирус.
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ти не можеш з тексту статті запам"ятати, як правильно місто пишеться?
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Ви би краще "Московський патріархат" продезинфікували!!!
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На деньги потраченные на всю эту имитацию профилактики, вместе с деньгами на матюкальники мчсниам, лучше бы закупили маски и бесплатно раздавали.
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Толку ноль, а свежая копеечка на распиле бабла - чинушам.
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Вмрус вирусом, а бюджет надо осваивать.
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