 В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 66 случаев;

▪️ Волинская область - 17 случаев;

▪️ Днипропетровская область - 14 случаев;

▪️ Донецкая область - 8 случаев;

▪️ Житомирская область - 9 случаев;

▪️ Закарпатская область - 24 случая;

▪️ Запорожская область - 28 случаев;

▪️ Ивано-Франковская область - 94 случая;

▪️ Кировоградская область - 19 случаев;

▪️ г. Киев - 195 случаев;

▪️ Киевская область - 77 случаев;

▪️ Львовская область - 14 случаев;

▪️ Луганская область - 3 случая;

▪️ Одесская область - 26 случаев;

▪️ Полтавская область - 8 случаев;

▪️ Ривненская область - 31 случай;

▪️ Сумская область - 37 случаев;

▪️ Тернопольская область - 135 случаев;

▪️ Харькавская область - 1 случай;

▪️ Херсонская область - 8 случаев;

▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;

▪️ Черновицкая область - 206 случаев;

▪️ Черкасская область - 61 случай;

▪️ Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

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