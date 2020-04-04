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 Политика Украины, Здоровье
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 В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 66 случаев;
▪️ Волинская область - 17 случаев;
▪️ Днипропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 9 случаев;
▪️ Закарпатская область - 24 случая;
▪️ Запорожская область - 28 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 94 случая;
▪️ Кировоградская область - 19 случаев;
▪️ г. Киев - 195 случаев;
▪️ Киевская область - 77 случаев;
▪️ Львовская область - 14 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 8 случаев;
▪️ Ривненская область - 31 случай;
▪️ Сумская область - 37 случаев;
▪️ Тернопольская область - 135 случаев;
▪️ Харькавская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 8 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 206 случаев;
▪️ Черкасская область - 61 случай;
▪️ Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте также: Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн

Источник: https://censor.net.ua/n3186755
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо бубачке за короновирус!
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
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Вижу экспоненциальный рост, маскируемый дёрганной политикой выявления (тестирования). То, что пик пройдём 14-го, не вижу. Видать, 14-го мудрая власть введёт новые садистские ограничения. "Чтоб не было воздушно-капельной передачи, нужно просто перестать дышать" (с) В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9284
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ему малоросню не жалко....
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
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50%, что помрешь на хлопский розум. даже немного больше.
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Що у нас буде якщо буде таке як в Італії.....

В ИТАЛИИ КОРОНАВИРУС ЛИШИЛ ЖИЗНИ БОЛЕЕ 70 ВРАЧЕЙ

В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3723

Только сегодня от Covid-19 дня умерло два врача.
Об этом со ссылкой на Федерацию врачей Италии FNOMCEO сообщает ANSA.
«По данным федерации гильдии врачей FNOMCEO, число смертей от коронавируса среди итальянских врачей возросло до 73», - говорится в сообщении.
Сегодня, 3 апреля, в Италии погибли еще двое врачей: кардиолог Риккардо Пэрис, и врач общей практики Доминик Мусафири.
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Вижу экспоненциальный рост, маскируемый дёрганной политикой выявления (тестирования). То, что пик пройдём 14-го, не вижу. Видать, 14-го мудрая власть введёт новые садистские ограничения. "Чтоб не было воздушно-капельной передачи, нужно просто перестать дышать" (с) В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9284
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Надо с одной стороны готовиться к запуску экономики в карантинном режиме, чтобы предприятий работали, но в максимальной изоляции, а с другой - карантин надо ужесточать для адыхающих на природе, любителей прогулок и поездок ради веселья.
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Спасибо бубачке за короновирус!
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
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Оманське Брехло пишається цим. Виконав обіцянку повернути всіх додому. Піар понад усьо.
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как говорил кутузов, "хотелось бы хоть одним глазом взглянуть на реальное число инфицированных"
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до дыбилов не доходит, что надо сидеть дома, чтобы остановить инфекцию. тупорылые будут лазить гулять по шашлыкам и т.п. это называется естественный отбор! заболевшие коронавирусом получают инвалидность считай и по легким и по центральной нервной системе и мозга повреждения и энцефалит. Вирус реально можно победить за 2 недели, если все будут сидеть дома 2 недели, но найдутся конечно куча имбицилов, которые будут шастать! Предлагаю их палками бить, как в Индии и Африканских странах! Потому что они вредят всем своим поведением! Уголовные сроки давать и т.д. По самому жестяку надо действовать! Потому что если сюсюкаться, то это затянется на долго!
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Приличный % смертности на кол-во выявленных фактов инфицирования. Грустно.
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Про фізичний імунітет нам стало відомо не так давно. У 1908 році за роботи з імунології Нобелівськими лауреатами стали І. Мечников та П. Ерліх. Про моральний імунітет нам стало відомо на тисячі років раніше. Це було так давно, що більшість із нас вже й забуло про нього.

https://giperboloid.info/pandemija-ne-dlja-togo-shhob-zminiti-kilkist-ljudej-a-dlja-togo-shhob-zminiti-ihnju-svidomist/
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У нас множество дебилов постят фото кошек в фейсбуке, типо это чему то??? способствует во время карантина.

Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились, выяснили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте bioRxiv.
«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», - сказано в исследовании. Специалисты изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса, и 39 - до вспышки. Как оказалось, до распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
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А у нас привезли звідти собачку і піару було повні штани.
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так в чому тварини винні? ось у Нідерландах кішка заразилась від хазяїна. а передачу від тварин людині -не зафіксовано. пропонуєте знищувати тварин? а може людей краще? планета тільки подякує.
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статистика что пипец...
наша медицина впереди планеты всей...
смертность больше 50%....
вот она жопа...!!! В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1838

из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3186755
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Не надо было тебе уроки прогуливать.
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Зебуїн йде по слідам свого плєшивого брату по нєразуму
В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5786

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ему малоросню не жалко....
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
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В Ухане просто взяли и заварили двери в подьездах.А службы доставки привозили жратву,ее с балконов на веревочке вверх тащили.+Уголовная ответственность за нарушения.Так победим.Иначе никак
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У нас таких служб не існує, лише бла-бла.
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у нас тебе двери заварят а еду не привезут
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Коронавирус слабо работает, леваки снова за глобальное "потепление" принялись и нас в левацких газетенках. "Наша песня хироша, завои сначала"
Напоминаю, что глобальные потепления случались и раньше, да такие, что в Якутии грецкие орехи росли (как скажет любой палеонтолог).
Открыла тут журнал "Наука и Жизнь" 1989 года - а там опаньки, обещали поднятие уровня воды на 1м 40 см. Але, как там, города затопило, нет? Как странно, 30 лет прошло, где же обещанное?
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ты думаешь что в твоих проблемах виноваты "леваки"? ещё сша тебе в лифте кнопки пожгли...
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На Волині вже три тижні жодного дощу. То може вода пішла в оті 1м 40см.
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Ровно месяц назад в Украине (официально) был 1 заболевший. Спустя 2 недели (18 марта) - 14 чел. Сегодня - почти 1100. Такими темпами через 2 недели будет 12 тыс., а к концу апреля дотянемся до 100 тыс. А какое количество смертей Украина может ожидать в таких условиях? Спасибо "заботливой" партии монобольшинства за то, что дала возможность завезти в страну тысячи бацилло-гастарбайтеров и посадили всю страну на жесткий карантин!
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Не було тестів - не було проблем. Вірус тут був ще восени, а уряд катався на самокатах і казав шо всьо ОК.
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Заметил одну вещь. По Рашке и Беларуси рыщут полчища активистов в поисках больных, "аномальных вспышек заболеваний", неправдивых отчетов, неготовых больниц, нехватающих оборудований, жалующихся врачей. Залезают в каждую дырку в ****** о которых никто никогда не слышал.
А в Украине известной своим активизмом, от активистов ни слуху ни духу.


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Патамушта про це говорять лише активісти, а Лука каже що всіх вилікує трактор.
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Но ведь в Беларуси на душу населения выявили больше больных чем в Украине.
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Николаевская область опять ноль случаев? Везучие или брехучие?
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Лука вообще гений медецины.Так и говорит-хавайте лук и горилку,всем заразам капут
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