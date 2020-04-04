 В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 66 случаев;
▪️ Волинская область - 17 случаев;
▪️ Днипропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 9 случаев;
▪️ Закарпатская область - 24 случая;
▪️ Запорожская область - 28 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 94 случая;
▪️ Кировоградская область - 19 случаев;
▪️ г. Киев - 195 случаев;
▪️ Киевская область - 77 случаев;
▪️ Львовская область - 14 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 8 случаев;
▪️ Ривненская область - 31 случай;
▪️ Сумская область - 37 случаев;
▪️ Тернопольская область - 135 случаев;
▪️ Харькавская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 8 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 206 случаев;
▪️ Черкасская область - 61 случай;
▪️ Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.
В ИТАЛИИ КОРОНАВИРУС ЛИШИЛ ЖИЗНИ БОЛЕЕ 70 ВРАЧЕЙ
Только сегодня от Covid-19 дня умерло два врача.
Об этом со ссылкой на Федерацию врачей Италии FNOMCEO сообщает ANSA.
«По данным федерации гильдии врачей FNOMCEO, число смертей от коронавируса среди итальянских врачей возросло до 73», - говорится в сообщении.
Сегодня, 3 апреля, в Италии погибли еще двое врачей: кардиолог Риккардо Пэрис, и врач общей практики Доминик Мусафири.
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
https://giperboloid.info/pandemija-ne-dlja-togo-shhob-zminiti-kilkist-ljudej-a-dlja-togo-shhob-zminiti-ihnju-svidomist/
Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились, выяснили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте bioRxiv.
«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», - сказано в исследовании. Специалисты изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса, и 39 - до вспышки. Как оказалось, до распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
наша медицина впереди планеты всей...
смертность больше 50%....
вот она жопа...!!!
из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3186755
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
Напоминаю, что глобальные потепления случались и раньше, да такие, что в Якутии грецкие орехи росли (как скажет любой палеонтолог).
Открыла тут журнал "Наука и Жизнь" 1989 года - а там опаньки, обещали поднятие уровня воды на 1м 40 см. Але, как там, города затопило, нет? Как странно, 30 лет прошло, где же обещанное?
А в Украине известной своим активизмом, от активистов ни слуху ни духу.