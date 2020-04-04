 Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Посольства Украины в США.
"Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем им не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен", - отметили в дипломатическом представительстве.
При этом заметили, что у Tesla много заявителей. "Но мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на реальный результат, учитывая динамическую статистику распространения коронавируса в мире", - подчеркнули в пресс-службе.
Также там добавили, что сейчас все посольства Украины нацелены на поиск дополнительной гуманитарной помощи для отечественных больниц в борьбе с Covid-19: "Это как раз один из тех случаев, когда любая помощь имеет значение, ведь коронавирус – это новый вызов для всех".
"Ще й онукам вистачить".
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира, оказались непригодными для лечения тяжелых форм заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Financial Times.
Как выяснило издание, аппараты, которые закупил Маск и вместе с наклейкой лого Tesla на коробках передал в больницу Нью-Йорка, - это BPAP-машины (Bilevel Positive Airway Pressure), которые используются для лечения апноэ во сне путем поддержания постоянного дыхания. Журналисты отмечают, что эти аппараты также можно использовать для больных с легкой формой COVID-19, но не в интенсивной терапии, для которой требуются аппараты ИВЛ.
Журналисты хайпуют))
Макс онанирует
Твой Роскосмос с иконой на борту после молитвы на Марс уже выдвинулся)))
Как там на кацапии обстановка?
Вашей конторе бюджет не режут?
учите матчасть, иван степанов.
Пинка дала Супрун. Доктор смерть её называют.
Это лучше чем доктор клоун.
Твои зелёные людишки читают все СМИ и особенно комментарии.
Знай, что в лучшем случае для тебя (по времени), а именно после твоей каденции в 2024 году будут возбуждены уголовные дела в отношении твоей государственной измены, разворовывании бюджета страны и других преступлений совершёнными тобой и твоими подельниками. РФ, ***** и ОРДЛО не спасут никого из ОПГ "95 квартал"
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Надеюсь это произойдёт намного раньше.
- сейчас за все, что ввозят, надо заносить Ермаку
- а если гуманитарка, то заносить нечего
- а Ермак говорит: если "нечего", то идите нахер- если бабла не вижу, то через границу не пройдет
- потому гуманитарку решено оформлять как закупку из бюджета, чтоб с этой закупки Ермаку все-таки дать на лапу (а иначе не провезешь ничего).
Справа в тому, що хоча апарати штучної вентиляції легенів, подаровані Tesla, дійсно були схвалені для використання пацієнтами з коронавірусом, вони не є обладнанням, яке може використовуватися в реанімаціях, заявив глава корпорації ResMed Мік Фарелл.
Виконавчий директор ResMed Мік Фарелл підкреслює, що машини були розроблені п'ять років тому і не є інвазивними. Ці машини, звані Bi-PAP, призначені для використання пацієнтами з незначними випадками пневмонії і іншими захворюваннями, при яких пацієнт може дихати сам, нехай і за допомогою машини.
Апарати Bi-PAP використовують лицьову маску для доставки повітря - цей принцип відрізняється від машин, які використовуються пацієнтами з коронавірусом в відділеннях інтенсивної терапії. Такі люди потребують подачі повітря безпосередньо в їх легені, чого не можуть досягти машини Bi-PAP навіть після внесення модифікацій.
Крім того, дихальні апарати, подібні до тих, які були подаровані Tesla, можуть забруднювати навколишнє середовище вірусами. Це пов'язано з тим, що їхні трубки не потрапляють в легені пацієнта, а постійна взаємодія дихання пацієнта з маскою для обличчя робить можливим перенесення коронавірусу.
Проте, як вважає керівник ResMed, апарати Bi-PAP можуть використовуватися пацієнтами з коронавірусом, і насправді вони допомагають професіоналам керувати ранніми стадіями захворювання.https://nv.ua/ukr/techno/innovations/pandemiya-koronavirusa-tesla-kupila-ne-ti-aparati-shvl-50079835.html
1. бубачка отказался принимать масковскую гуманитарку
2 отказался потому, что Ермак хочет бабла за ввоз каждой партии товара, а с гуманитарки бабла не взять
3 и теперь журнашлюхи начинают свист, что "зелен виноград".
Люди все бачать Зеля...
НІКЧЕМИ !!!!!