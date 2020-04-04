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 Политика Украины
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Все про:Стерненко (64) Трепак (86) Венедиктова (99) Офис генерального прокурора (210)

 Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко, произошел серьезный конфликт, - экс-заместитель генпрокурора Трепак

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила Виктору Трепаку о необходимости сообщить о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщил сам бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак

"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - сообщил он.

По словам Трепака, он был поражен такой постановкой вопроса. "Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная его обстоятельств?", – добавил бывший зам.

Он ответил Венедиктовой, что оснований для объявления подозрения нет, а значит оно будет незаконной.

"Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией", – утверждает Трепак.

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После разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет".

После того генпрокурору направили рапорт с аргументацией касательно отсутствия оснований для сообщения о подозрении Стерненку.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.

Также, 25 марта в Офисе Генерального прокурора прошла встреча Венедиктовой с миинистром МВД Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко, на которой обсуждали состояние досудебного расследования по делу Павла Шеремета.

Рядом с делом Шеремета на совещании названо актуальным и резонансным дело активиста Стерненка, на которого было совершено несколько покушений, и в ходе одного из которых погиб нападавший.

Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака – его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненка обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186745
 
   
 Топ комментарии
 
Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении"

Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н. КОГО ВИ ОБРАЛИ, ЗЕбіли?!?
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Т.е. на чувака было 3 покупшения, одно из них с огнестрелом, нападавших было двое, он оборонялся и ему что теперь, зелемордая прокурорша убийство или превышение шьет????
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Реванш регіоналів.

Все просто.
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Помнится, Стерненко попу рвал против Порошенко. Надеюсь, теперь он счастлив.
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Ви бачите різницю між проросійським Порошенком і проросійським Зеленським? Дивно... хіба що другий не засновував проросійські проекти для захоплення влади в Україні - СДПУ(о) та ПР.
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Ылита выродилась в извращенцев вернее мы сами их выростили. Требуется прополка.это механизм отзыва всех посадовцив в громадах на референдумах.Киевских центральных тоже
Голосовать за того у кого такой законопрект будет эфективней. Остальное сами научимся делать не сразу но быстро и качествено бо пересичным это понравится. Дальше суспильный договор и Республика громад.
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Вот реально как 95 квартал ПРИВЁЛ К ВЛАСТИ ОТКРОВЕННЫХ ВРАГОВ НЕЗАВИСИМОЙ
УКРАИНЫ
ВЕНЕДИКТОВУ под суд
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.Источник: https://censor.net.ua/n3186745
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лайна у прокуратурі повно... скоро вили та лопати ************...
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Доизбирались 73% дебилов. Хуже не будет. Теперь ждите чёрное будет белым, главное сколько бабла будет в того кто будет на чёрное говорить что это белое. Так и с резонансным делом в Харькове, Зайцева-Мажорка уже становится потерпевшей, ей под кайфом мешали на большой скорости прокатится по Сумской улице.Маргиналы у власти, а какая разница, кто прокурор и кто виноват, главное деньги, деньги и кто их больше занесёт.
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Прохосос, вам запрещено критиковать Зеленского! Ты забыл, что у вас нова коалиция?
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а ничего другого наверняка никто от слугоуродовской ...зды и не ожидал!
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Интересно, как его шуточки на политическую тематику будут восприниматься после ухода из политики?
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Стерненко ввязался в бытовую ссору, переросшую в драку, в которой он ударил оппонента своим ножом. Это уголовное дело в любом случае, а дальше разбираться по обстоятельствам.
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"....а дальше разбираться по обстоятельствам."
Тю дурний. Нахіба ще "разбіраца", коли ти вже в усьому розібрався?
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Сергій Стерненко

@sternenko

·10 ч

Нардеп Саша Дубінський проводить особистий прийом в фейсбуці

Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку, стався серйозний конфлікт, - ексзаступник генпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 6156
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Разговор тупого малолетки у этого Стерненко.
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Кто я, в нике написано, а вот кто ты?
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Сашок, тебе Стерненко в штаны насрал? Или тебя во время ,,одесского шашлыка" подкоптили?
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нет парень, ты не прав тут путена точно не хватает, а если ты считаешь, что не хватает пети, то ты или лахта или ольгинский заробитчанин, кста, скока за высер ныне башляют? поделись.
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Чего ты спамишь, ссыкло? Ты в курсе, что у партии ЕС и СН в парламенте коалиция сложилась? Ты хоть включи «Прямый» телеканал, или «П'ятый». Дожились, порохоботы не смотрят телеканалы Порошенко.
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Ця болячка ще щось базікати буде??? За пів року нічого не зробив, а лише отримував мзду від своїх ставлеників, а тепер почав тявкати !!! Нічого доброго трепаком не називають!!! Згинь хвороба !!!
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Удаляют потому что ты малоросс, высказываешь ватные идеи и тем вредишь Украине. Даже ник у тебя с намёком.
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У твоїх висерах все не так, бо ти пуйломовна тварина попав на український сайт та ще й права качаєш прихвостень окупанта.Від тебе корзломордого тхне пуйлом.
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Це просто статистика!
Як тільки Трепак десь прийнятий на посаду- мовчить як риба в акваріумі. Як тільки звільняють -починається "злив компромату"! Цікаво а чи не можна зливати перебуваючи на посаді в фсбу,гейплокулатулі інформацію про цих чиновників ? А може "корпоративна етика" забороняє.
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Венедиктова ничем не отличается от других сепаров, как Медведчук, Рабинович, и т.п. И Зеленский с Ермаком и СН тоже коллаборанты и коррупционеры! фу мерзость!
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НЕВЖЕ ЗЕ-ОРДА ДУМАЄ ЩО ЦЕЙ ЗЛОЧИН ЇМ ТАК МЕНЕТЬСЯ!? ЗЕБІЛИ, ЧАС ІДЕ НЕВПИННО. ПОМСТА БУДЕ ЖОРСТОКА.
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Трепак просто идиот? Этот Стерненко человека убил.
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Желаю мучительной смерти каждому, кто в здравом уме и твердой памяти избирал зеленую мразь.
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патамушта нацианальнасть не имеет значения лишбычеловекбылхорошим...
украинцы так и выбирают себе командиров... Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку, стався серйозний конфлікт, - ексзаступник генпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 3362




Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку, стався серйозний конфлікт, - ексзаступник генпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 2506 Микола Бульба

@SantaNikol

·3 ч

Це жах! Україна - єдина в світі країна, де небезпечно бути українцем. Чим більше ти любиш свою країну, тим більший ти ворог. Поважаєш гімн - ти нацист, любиш мову - ти неонацист, поважаєш своїх героїв - ти фашист, викриваєш зрадників - ти неофашист, не довіряєш владі - ти хунта.
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Зубожілі волали про активістів у тюрмах при Пороху, отримуйте тепер дійсно активісів у тюрмах...
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Чому Зеля і його ручні прокурори садять і нищать українських патріотів і так ***************** окупантів???? Зеля, а чи не пора тобі і твоїм ручним прокурорам на Ростов до Януковича? Ти ж повністю маєш позицію російських окупантів, як і твої ручні прокурори і Єрмаки...
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"пОРТНОВА" входит во вкус. Не удивлюсь, если она активистов Майдана называет "майданутыми".
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обнуленному сцарю рабсеи с обнуленной,а то и отрицательной стоимостю нефти , нужны разные "жопопоклонские" и коленопреклонные слуги в разных странах,а особенно в Украине...
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Портновско -Аваковские гаденыши. Самозахист - это преступление, а покушение на убийство активиста - это пострадавший. Теперь для титушни так. Рыговские сволочи, превратившиеся в зеленую блевотину.
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Сухого гілля для сепаратистів в Україні вистачить на всіх.
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Хлопцю тільки виповнилось 25 років, а ця скажена свора вже так його боїться, що ладна на усілякі злочини
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Класс. Убийство человека не является основанием для выдвижения подозрения. Трепак точно прокурор, или он как Юга - плокулол ?

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При ЗЕ ни х....... я не будет, ни кого не посадят, Порошенко индульгенцию купил, теперь он приговор ЗЕ. Порохоботы, схамэнится, ЗЕ ваш президент и вы все клоуны 95 квартала. НУ, так вышло. Шо то героя Гончаренка не слышно? Петруха рот прикрыл?
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