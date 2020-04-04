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 Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн

Во всем мире от COVID-19 умерли 59 131 человек, вылечились – 225 942 человек. Всего с начала вспышки коронавируса подтвердили 1 097 909 случаев заражения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В США подтвердили 276,9 тыс. случаев заражения. В Италии и Испании обнаружили по 120 тысяч больных. В Германии диагностировали более 91 тысячи заражений, в Китае – 82,5 тысяч, во Франции – 65,2 тысяч, в Иране – 53,1 тысяч, в Великобритании – 38,6 тысяч, в Турции – 20,9 тысяч.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии – 14,6 тысяч. За ней следует Испания, там 11,1 тысяч смертей. Кроме того, во Франции – 6,5 тысяч смертей, в Великобритании – 3,6 тысяч, в Иране – 3,3 тысяч.

Лидером по количеству людей, которые выздоровели остается Китай – 76 760 человек. Также около 30 тысяч вылечились в Испании, 24,5 тысяч в Германии, почти 20 тысяч в Италии. В Иране преодолели болезнь около 18 тысяч, во Франции – 14,1 тысяч, в США – 9,7 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рубежом от коронавируса умерли уже 5 наших граждан, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3186744
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп предложил носить самодельные маски( из американских ответов Трампу)Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн - Цензор.НЕТ 8754
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В день от туберкулёза в мире умирает 4 400 человек... Где сопли-вопли визги и концлагеря для всех жителей страны?
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В Украине, от туберкулеза, 11 человек в день.
А разносчики ходят без ограничений.
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а тубдиспансеры ликвидируют за ненадобностью... Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн - Цензор.НЕТ 336
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Разносчики будут до тех пор, пока не создадут вакцину, если она к тому времени будет актуальна. И что нам, умирать от страха?
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Ольга Княжицкая Нет, надо закрыть тубдиспансеры, где больных вылечивали. И будем играть в рулетку.
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Интересный факт- за Африканские страны вобще молчек.Везет неграм.
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Ну,не то шо бы жары,а солнечных лучей,точнее ультрафиолетовых лучей.
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и они тоже. но вирусу плохо уже при +26. вне организма. а вот при минусах может сохраняться долго.
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Трамп предложил носить самодельные маски( из американских ответов Трампу)Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн - Цензор.НЕТ 8754
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Какое это имеет отношение к Украине ? В Украине число заболевших и умерших абсолютно минимально.
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За это же время в Китае естественной смертью (без коронавируса) умерли 4 000 000 человек
В мире - 15 000 000, из них от коронавируса 59 131.
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У меня также математическая формула получилась)) ещё бы одного и х..й сообразить что а троих
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