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 За минувшие сутки наемники РФ 16 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Согласно утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу утром, террористы в пятницу, 3 апреля, открывали огонь по позициям украинских воинов из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибров 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов. В частности, утром в пятницу боевики выпустили 43 мины 82-го калибра в районе Павлополя, а после обеда применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С направления Каштановый НВФ вечером обстреляли украинские опорные пункты вблизи Авдеевки, выпустив восемь мин калибра 82-мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия. В штабе добавили, что анализируя опасность, которая возникла в результате применения боевиками минометов, подразделения ООС приняли исчерпывающие меры для прекращения обстрела.

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Вблизи Красногоровки боевики дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в течение суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе Опытного дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" за сутки зафиксировано шесть обстрелов: вблизи Новотошковского из артиллерии калибра 122-мм было выпущено 20снарядов и 26 мин калибра 120-мм; в районе Орехово боевики применили минометы калибров 120-мм - 6 мин, 82-мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов; по опорным пунктам у Новозвановки противник выпустил 10 мин 82-го калибра; из минометов калибра 120-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли позиции возле Луганского.

"Во время обстрелов за прошедшие сутки наши военнослужащие проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было", – подчеркнули в штабе.

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По предварительным данным украинской разведки, 3 апреля военнослужащие из состава ООС ликвидировали трех боевиков.

"С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – проинформировали в штабе.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – добавили в пресс-центре.

Источник: https://censor.net.ua/n3186743
 
 
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Нехай Господь оберігає наших воїнів.
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Весна пришла... В военных училищах "самой миролюбивой страны мира" - выпускные экзамены для очередной порции "пушечного мяса"... Перед выпуском необходима "полевая стажировка"... Вот одна из причин усиления обстрелов... Пару лет назад ВСУ начала практику участия в прохождении стажировки будущими офицерами российской армии. Результат был успешным, воистину "сногсшибающим" и ошеломляющим - некоторые выпускники досрочно были выпущены из училищ, сразу одев "парадные мундиры" из хорошей российской сосны... Пора возобновить "практику сотрудничества"... Наев ведь, возвратился...
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можна навіть з поганої сосни )
кацапам личать дерев'яні дошки
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Можна... Однокурсник колишній, що залишився служить у Росії, розповідав про Чечню: "Зустрічали якось колону... Проходжу мимо "КамАЗів", а з них живицею пахтить свіжою... Заглянув, а там гроби стоять. Питаю, чого з сирої сосни? Та ще й з сучкуватих дощок? А мені у відповідь: "А какая разница? ИМ - всё равно...Родственники захотят - купят получше...". А зараз, в "Лугандонії", так-сяк зіб"ють, сатином "кумачовим" обіб"ють, і не видно...Та ще й гроші скажені вимагають від рідні, за домовину - дешевше з своєю приїхать...
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Шановний Захисник Вітчизни! За кожен постріл зі сторони окупантів, обов язково поціль путінського урода! Слава Україні!
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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