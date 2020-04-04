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 За рубежом от коронавируса умерли уже 5 наших граждан, - МИД

По состоянию на 20:00 3 апреля от коронавирусной инфекции за рубежом умерли 5 граждан Украины, выздоровели – 11.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД в Telegram

Отмечается, что четверо украинцев выздоровели в Японии, по двое граждан вылечились в Италии и Польши, по одному в Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии.

Кроме того, 166 украинцев получают лечение за рубежом: 16 в Греции, по четыре в Германии, Польше и Доминиканской Республике и трое в Австрии. Наибольшее количество наших граждан лечатся в Италии – 121 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции от коронавируса умер украинец, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/n3186742
 
 
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хто бы спорил - папередники.
были бы клованы, не прошел бы вирус...
а у нас по 1000 душ + в день кончаются - тоже мабуть буржуины..

а от были бы клованы, не прошел бы вируc - дайте етому криворогатому по морде хто.....
и от меня с носка - спасиба....
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кацапятские зеленые новости - все путем!
слушаем....
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Мертвые пусть презжают на родину, а остальные - предохраняются, лечатся и выздоравливают там, где они есть.
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сарказм идиотический, как и новость...

никто не знает и знать не хочет скока украинцев умерло не в Украине...
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Скільки вже померло тут теж знати не хочуть.
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тока бороться - не с прикакцапленой муйней песни, тока бороться...
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Пороховата навіть на могилі умудриться висратись.
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хлебальник - гнида кацапская закрой, тебя тут все занают....
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если кто из нас когда на кацапские писки и воняловоло поведется - цена нам - ноль....
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