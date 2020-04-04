 За рубежом от коронавируса умерли уже 5 наших граждан, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД в Telegram
Отмечается, что четверо украинцев выздоровели в Японии, по двое граждан вылечились в Италии и Польши, по одному в Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах и Германии.
Кроме того, 166 украинцев получают лечение за рубежом: 16 в Греции, по четыре в Германии, Польше и Доминиканской Республике и трое в Австрии. Наибольшее количество наших граждан лечатся в Италии – 121 человек.
были бы клованы, не прошел бы вирус...
а у нас по 1000 душ + в день кончаются - тоже мабуть буржуины..
а от были бы клованы, не прошел бы вируc - дайте етому криворогатому по морде хто.....
и от меня с носка - спасиба....
слушаем....
никто не знает и знать не хочет скока украинцев умерло не в Украине...