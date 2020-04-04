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Все про:банки (1698) законопроект (2372) Арахамия (282)

 В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия

Ко второму чтению в законопроект по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже внесены 5000 поправок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос, когда ожидать принятия законопроекта в целом, Арахамия отметил: "Сейчас трудно определиться, потому что сегодня было подано 5 тысяч поправок. В "земле" (законопроект об открытии рынка земли), для сравнения, было 4018 - и это заняло больше месяца рассмотрения. и это еще не конец, потому что есть срок до конца недели, когда депутаты и фракции могут подавать еще правки. То есть я не исключаю вариант, когда будет 10 тысяч правок в этот законопроект".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев

По словам Арахамия, есть три сценария развития ситуации.

"Первый - это договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали. Я думаю, это маловероятный сценарий, потому что это группы сопротивления так называемые. Второй сценарий - выносить в Раду только таблицу, которая принята комитетом и не рассматривать поправки в зале (есть такая регламентная норма, статья 119, как юристы сейчас говорят). и третья стратегия - 3, 4, 5, 10 ночей сидеть и правки проходить в таком режиме, как мы делали по земле ", - отметил депутат.

Он подтвердил, что на его коллег пытаются влиять, чтобы они не голосовали во втором чтении "банковский" законопроект.

"Конечно, пытаются влиять - и влияют. Это наша реальность. Это не только фракция "Слуга народа", это все фракции без исключения. Идет активное воздействие - кого-то запугивают, кого запутывают, кого пытаются купить. С этим надо жить, но я уверен , что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы преодолеть эти проблемы", - подчеркнул Арахамия.

Также читайте: "Батькивщина" и ОПЗЖ объединились ради Коломойского, - ЦПК

Источник: https://censor.net.ua/n3186741
 
 
 Топ комментарии
 
Внесла поправки ботоксная старуха йуля?
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Покатайте бабу Жульку и Бойка с Мертвечуком в мусорном баке пару раз вокруг Киева. И вопрос решится за один день
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Внесла поправки ботоксная старуха йуля?
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БенеБанда никак не успокоится. Скоро за них Госдеп по-серьезному возьмется, поэтому им нужно слить Украину х-лу как можно скорее.
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другими словами ермак со связями в москве, тегеране, с хизболлой
Госдеп устраивает ?
а если Госдеп поддержит Тимошенко ?
а если поддержит Коломойского ?
пока видим, что Зеленского, продавшего ворованые
маски и землю поддержали сцявик и Порошенко,
каждый в своих интересах ...
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Есть еще вариант, огласить список кто и какие поправки внес и разобрать етих упырей на запчасти. Чтобы народ знал кто есть кто
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Покатайте бабу Жульку и Бойка с Мертвечуком в мусорном баке пару раз вокруг Киева. И вопрос решится за один день
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ну да, 200000га в одни руки вас не торкает,
баба Юля больше волнует ...
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баба йуля всегда мечтала распродать гос земли.. как и комунальные. Напомнить её закон о земле? В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1925 - так ниже ссылка:..
1. Суб'єктами ринку земель є власники та покупці земельних ділянок (прав на них):
громадяни та юридичні особи України;
територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади;
іноземні громадяни та особи без громадянства;
іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;
іноземні держави.
2. Об'єктами ринку земель, що виставляються для продажу, є:
земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;
земельні ділянки відповідного цільового призначення та функціонального використання, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;
земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду;
право на оренду земельної ділянки на встановлений строк оренди або речове право;
об'єкт іпотеки або застави.
Тобто збиралась продавати ВСЕ і ВСІМ."С любой сторони і в любом колічєствє"
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это всё лирика
нельзя узаконить беззаконие
земля буден национализирована, ибо разворована,
это не фантики в огородных банках
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это всё ФАКТЫ, в отличии от вашей лирики в попытке отмазать йулю и пропихнуть воровство земли беней и йулей В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4360
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кстати, идея.. пора вашу квартиру национализировать.. давно пора В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9842
а что - раз землю у селян и фермеров - можно, то заодно и квартиры у фанатов йули В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1571 - ибо они тоже "украдены" В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9842
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а ты что - за неё деньги платила или получила бесплатно - по приватизации? в сущности - не важно, национализировать - и точка! В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9049
а то ведь селяне НЕ получили квартир.. в отличии от городских.. В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9800
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это факт того, что зелебобики йули НЕ способны самостоятельно думать В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1148
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йуля+ж*опо блок+рабы урода объединились против антиколомойского закона и закона о земле..
Совпадение - такая тесная дружба?)) или всё как прежде - "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие и стрелять в сторону расеской армии!"(с)йуля-2014
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вы ничего не попутали ?
за продажу ворованой земли проголосовали
Сцявик, Порошенко и СлугиУрода,
это банда по интересам, но продажные каждый по своему,
ОПЗЖ поотив по своим причинам, они , по решению сходки, собирают
голоса тех, кто недоволен узаканиванием торговли краденым,
Тимошенко ЗА РЫНОК ЗЕМЛИ, но предлагает для начала провести АУДИТ
короче, зеленский оказался пустышкой, куклой на верёвочной тяге
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сначала прочтите закон, а потом определитесь - что за "ворованная земля".. В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4176
БЕЗ закона - своровали 60% земли.. и Беня заинтересован ВОРОВАТЬ её дальще - потому он и выступает ПРОТИВ закона.
йуля и ж*опо блок - тоже ЗА воровство земли - каждый со своим интересом.
И да, напомню закон йули:
Ось на сайті ВР зберігся законопроект,який намагалась протиснути Юля в далекому 2008:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
Багато цікавого. Наприклад ця стаття :
Стаття 3. Суб'єкти та об'єкти ринку земель
1. Суб'єктами ринку земель є власники та покупці земельних ділянок (прав на них):
громадяни та юридичні особи України;
територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади;
іноземні громадяни та особи без громадянства;
іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;
іноземні держави.
2. Об'єктами ринку земель, що виставляються для продажу, є:
земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;
земельні ділянки відповідного цільового призначення та функціонального використання, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;
земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду;
право на оренду земельної ділянки на встановлений строк оренди або речове право;
об'єкт іпотеки або застави.
Тобто збиралась продавати ВСЕ і ВСІМ."С любой сторони і в любом колічєствє"
Ну а шо ? Ну заробляє так бабуся онукам і правнукам !
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а это - ЕЩЕ раз зелиблобикам:
https://www.youtube.com/watch?v=BFqrzFBCSuU

Ринок землі: шукаємо зраду разом!
и немного текста - по фактам:

Тому, оскільки з нації читачів і слухачів, ми давно перетворилися в націю письменників, глашатаїв і експертів, і вникати в тему більшість не збирається - я просто пройдуся по основним пунктам.
- Олігархи скуплять землю?
Ні. Обмеження продажу встановлено в 100 гектарів. Це дозволить вільну купівлю-продаж землі дрібними власниками.
- Землю скуплять нишком, за нал, і на підставних осіб?
Ні. При такій низькій квотою, обов'язковий продаж за безнал, і обов'язкову перевірку походження коштів- це настільки проблематично, що овчинка не варта вичинки.
- Завтра почнуть скуповувати землю?
Ні. До відкриття ринку більше року.
- Землю скуплять великі агрохолдинги?
Ні. Юридичні особи не зможуть купувати землю до 2023 року. До цього терміну є багато часу і можливостей відпрацювати захисний механізм і чіткі правила.
- Державу Україна розпродадуть. Країна залишиться без землі?
Ні. Державна і комунальна земля в продажі не будуть. До часу, коли ця можливість відкриється, ніхто не заважає відпрацювати потрібний захисний механізм. Або взагалі не робити цього.
- Землю скуплять іноземці?
Ні, це питання буде вирішуватися на референдумі. А прикордонні ділянки іноземці не зможуть купити і після нього, незалежно від результату референдуму.
- Землі орендарів, які обробляють землю викуплять спекулянти?
Ні. Орендарі мають переважне право на землю.
І три роки. ТРИ РОКИ, на те, щоб відрегулювати будь які огріхи.
По суті, це «м'який старт» питання про ринок землі. Який потрібен цивілізованій державі. Але який необхідно вводити обережно, саме через нестачу цієї самої цивілізованості.
Це «обережно» стало можливим завдяки величезній кількості осудних правок. Левова частка яких була внесена, до речі - Європейською Солідарністю.
І тим, хто зараз носиться з транспарантом - «Порошенко і ЄС об'єдналися зі "Слугами народу" і продають Україну» я нагадаю просту річ.
Це був єдино можливий варіант компромісу.
Якщо хтось не розуміє, що без десятимільярдної допомоги від міжнародних установ ми не пройдемо етап карантину і падіння економіки - мені шкода.
Якщо через місяць народ, у якого закінчаться гроші і запаси, вийде на вулицю - земля буде популярна тільки у вигляді місць поховання (навіть, без врахування статистики вірусу).
Тому, що більшість вийде не встановлювати ту владу, яку особисто ви вважаєте справедливою. А добувати їжу по вертикалі Дарвіна.
А так, є можливість пройти це період з мінімальними втратами.
Сконцентрувати всі на захист від загрози вірусу. Захистити медиків, створити захисну систему і наситити її обладнанням.
І не угробити армію, яка продовжує тримати фронт.
Допомогти протриматися малозабезпеченої частини країни.
Тому, що це питання виживання - хто не зрозумів. Тому, що ЄС, Порошенко, та і мені, власне - було б вигідним (або приємним), щоб «слуги» завалили все своїми руками. І не заважати їм остаточно довести все до хаосу і розвалу. Тобто - дати їм можливість зробити повне політичне самогубство.
Тільки, от біда - країна теж, швидше за все, не виживе.
Разом з усіма хто в білому, і хто в чорному, синьому і зеленому.
Тому, як не спокусливо, замість власної політичної вигоди були обрані ті самі «державні інтереси». Точніше, інтереси загального виживання.
І було зроблено все, щоб під цим прапором не протягли нічого, що завдасть всім нам незворотної шкоди.
Так що, більшість це зрозуміє вже за сьогодні.
Хтось пізніше. Хтось взагалі не зрозуміє, і буде сипати войовничими прокльонами далі.
Але у всіх буде шанс вижити з мінімальними втратами. А значить - мета досягнута.

Сподіваюсь на вас. Бережіть себе.
Від будь-якої зарази - від вірусної та інформаційної.
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не передёргивайте, торговать краденным не хорошо,
ваши доводы это пустые слова,
меньше увлекайтесь копипастом
цель была 200000га в руки, и она практически достигнута,
мне всё равно, что делает зеленский с порошенко,
в любом случае они объединившиеся торговцы краденным у Народа Украины
увы увы увы
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не передергивайте...
цель 200К га была у бени, и он хочет ее добится с помощью поправок йули и Ко)). А нынешний закон ЗАПРЕЩАЕТ более 100 га сейчас и 10К га - потом

А в своё время йуля так и хотела распродать ВСЮ землю (включая гос и коммунальную) - как и прописала в СВОЕМ законе
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п.с. мои доводы - это ФАКТЫ, в отличии от визгов фанатиков йули, которые НЕ способны даже прочитать закон В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1083, не говоря уже о том, чтобы вспомнить закон о разбазаривании земли - который пропихивала (и пропихивает сейчас) - бабко йулька))
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торговать ворованным не хорошо,
смысл читать закон, который
приведёт к национализации ?
Порошенко зря слыгался с зеленским,
он всё же посолиднее, чем кукла Ярмака, был ...
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"смысл читать закон"(с) senia

так вот оно что... фанаты йули НАСТОЛЬКО тупые - что даже закон "не читали, но осуждаем".. браво, зелебобики! В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3424
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что , к слову, значит ваше «зеленбобик» ?
артефакты методические ь?
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а фиг вас знает, зелебобики - какие там у вас артефакты в моСхе.. когда вы голосовали во втором туре за зелю, а сейчас истерите - по методичкам бени В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9883
что, дефолт продвигаете - на радость бени и йуле, та и фуйлу кремлевскому? В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3956
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те в методичке нет чётких ответов,
вы поняли, что зебобик и Порошенко голосуют вместе,
но не нашли красивого ответа в своём учебнике тролля
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йуля и бойко с медведчуком - голосуют вместе, чтобы удовлетворить беню.. совпадение? В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5947
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senia.. ты сначала научись ЧИТАТЬ законы.. В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3596
фактически ты призналося, что тупо работаешь по методичкам йули+бени+медведчука.. даже НЕ понимая ни смысла закона, ни фактов.. а лишь тупо постя тезисы из проросийских методичек.. как типичный троль бабки йули В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5127
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вы мне надоели со своим копипастом, и вашими законами
удачи
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неа, это ты банально призналося в своей тупости и НЕ способности работать с фактами..
всё что могут тролли бабки йульки - ораль и игнорировать реальности.. ибо - еще тупее зебилов)
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удачи вам и вашим ..... , не болеть и много денег
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Соєвим ботам дали нову мєтодічку? Пьйотр ліксєічь нівчом нівінават, то всьо Йюйка ваговка!)))
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Ну зачем ты ету мразоту бабу Ягу да еще наночь глядя. Ета тварь уже 30 лет сосет кровь с 50 миллионов людей и тащит страну обратно в болото
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Ше рошен купив 100500 ватних паличок,щоб пороховаті було чим очі протирати від божої роси))
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04.04.2020 года в тяжелом состоянии госпитализирована с подозрением на коломойсковирус Тимошенко Юлия Владимировна, глава пророссийской партии "Родина"!!!
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это вы радуетесь ?
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Це в нього нова методичка))) Одмиваєм Пецю, обсираєм Юлю)))
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На самом деле правки нужны. Этот закон - это смерть инвестициям . Его обязательно нужно править.
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К сожалению зеленкин наивен. Однако наивность в политике сродни преступлению
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Там самого закона на ПОЛ СТРАНИЧКИ!
Текста "поправок" в десятки раз больше оригинала...

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Всё по плану. Потому этот закон и не приняли "в целом", теперь его можно завирусить тысячами "поправок" и благополучно похоронить.
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Виконані обіцянки Зеленського:
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні.
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ОПЗЖ внесли в закоеопроект про землю 3000 поправок, щоб його не змогли розглянути. Тут певно вони теж руку доклали. Хочуть дефолту
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Тоді є простіший варіант - визнати опзж коллаборантами, посадити і не розглядати поправок. Профіт
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может для начала провести аудит и разобраться, откуда появились
наделы по сто тысяч гектар ?
какой закон ?
это просто кидалово
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пока что кинули моСх зелебобикам йули - в отхожее место.
Ибо они даже не читали принятый закон.. но - орут какой "смысл читать закон"(с) senia В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия - Цензор.НЕТ 787
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Ну так покажите класс мастера турборежима! Одна секунда на тупую поправку вполне достаточно. Все отклонить.
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Баба Йуля хотела продать Украину ***** целиком или хотябы несколькими большими кусками. Никто уже не помнит как ходили разговоры продать крым Рашке за долги за газ по договорам подписанные бабой Йулей?
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Один соєвий дебіл, через свою непомірну жадність, заварив кашу з найбільшим банком України, а тепер звинувачує " праклятих зєбілав")))
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Мы знаем что в Днепре много не жадных людей. Возможно больше чем в Израиле.
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Мало. Надо 5 миллионов поправок внести, а лучше 5 трилионов. зеленский хочет и ***** сесть, чтобы беню не обидеть и рыбку съесть, получить транш мвф.
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