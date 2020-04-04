 В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера".
Отвечая на вопрос, когда ожидать принятия законопроекта в целом, Арахамия отметил: "Сейчас трудно определиться, потому что сегодня было подано 5 тысяч поправок. В "земле" (законопроект об открытии рынка земли), для сравнения, было 4018 - и это заняло больше месяца рассмотрения. и это еще не конец, потому что есть срок до конца недели, когда депутаты и фракции могут подавать еще правки. То есть я не исключаю вариант, когда будет 10 тысяч правок в этот законопроект".
По словам Арахамия, есть три сценария развития ситуации.
"Первый - это договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали. Я думаю, это маловероятный сценарий, потому что это группы сопротивления так называемые. Второй сценарий - выносить в Раду только таблицу, которая принята комитетом и не рассматривать поправки в зале (есть такая регламентная норма, статья 119, как юристы сейчас говорят). и третья стратегия - 3, 4, 5, 10 ночей сидеть и правки проходить в таком режиме, как мы делали по земле ", - отметил депутат.
Он подтвердил, что на его коллег пытаются влиять, чтобы они не голосовали во втором чтении "банковский" законопроект.
"Конечно, пытаются влиять - и влияют. Это наша реальность. Это не только фракция "Слуга народа", это все фракции без исключения. Идет активное воздействие - кого-то запугивают, кого запутывают, кого пытаются купить. С этим надо жить, но я уверен , что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы преодолеть эти проблемы", - подчеркнул Арахамия.
Госдеп устраивает ?
а если Госдеп поддержит Тимошенко ?
а если поддержит Коломойского ?
пока видим, что Зеленского, продавшего ворованые
маски и землю поддержали сцявик и Порошенко,
каждый в своих интересах ...
баба Юля больше волнует ...
1. Суб'єктами ринку земель є власники та покупці земельних ділянок (прав на них):
громадяни та юридичні особи України;
територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади;
іноземні громадяни та особи без громадянства;
іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;
іноземні держави.
2. Об'єктами ринку земель, що виставляються для продажу, є:
земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;
земельні ділянки відповідного цільового призначення та функціонального використання, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;
земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду;
право на оренду земельної ділянки на встановлений строк оренди або речове право;
об'єкт іпотеки або застави.
Тобто збиралась продавати ВСЕ і ВСІМ."С любой сторони і в любом колічєствє"
нельзя узаконить беззаконие
земля буден национализирована, ибо разворована,
это не фантики в огородных банках
а что - раз землю у селян и фермеров - можно, то заодно и квартиры у фанатов йули - ибо они тоже "украдены"
а то ведь селяне НЕ получили квартир.. в отличии от городских..
Совпадение - такая тесная дружба?)) или всё как прежде - "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие и стрелять в сторону расеской армии!"(с)йуля-2014
за продажу ворованой земли проголосовали
Сцявик, Порошенко и СлугиУрода,
это банда по интересам, но продажные каждый по своему,
ОПЗЖ поотив по своим причинам, они , по решению сходки, собирают
голоса тех, кто недоволен узаканиванием торговли краденым,
Тимошенко ЗА РЫНОК ЗЕМЛИ, но предлагает для начала провести АУДИТ
короче, зеленский оказался пустышкой, куклой на верёвочной тяге
БЕЗ закона - своровали 60% земли.. и Беня заинтересован ВОРОВАТЬ её дальще - потому он и выступает ПРОТИВ закона.
йуля и ж*опо блок - тоже ЗА воровство земли - каждый со своим интересом.
И да, напомню закон йули:
Ось на сайті ВР зберігся законопроект,який намагалась протиснути Юля в далекому 2008:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
Багато цікавого. Наприклад ця стаття :
Стаття 3. Суб'єкти та об'єкти ринку земель
1. Суб'єктами ринку земель є власники та покупці земельних ділянок (прав на них):
громадяни та юридичні особи України;
територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади;
іноземні громадяни та особи без громадянства;
іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;
іноземні держави.
2. Об'єктами ринку земель, що виставляються для продажу, є:
земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;
земельні ділянки відповідного цільового призначення та функціонального використання, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;
земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду;
право на оренду земельної ділянки на встановлений строк оренди або речове право;
об'єкт іпотеки або застави.
Тобто збиралась продавати ВСЕ і ВСІМ."С любой сторони і в любом колічєствє"
Ну а шо ? Ну заробляє так бабуся онукам і правнукам !
https://www.youtube.com/watch?v=BFqrzFBCSuU
Ринок землі: шукаємо зраду разом!
и немного текста - по фактам:
Тому, оскільки з нації читачів і слухачів, ми давно перетворилися в націю письменників, глашатаїв і експертів, і вникати в тему більшість не збирається - я просто пройдуся по основним пунктам.
- Олігархи скуплять землю?
Ні. Обмеження продажу встановлено в 100 гектарів. Це дозволить вільну купівлю-продаж землі дрібними власниками.
- Землю скуплять нишком, за нал, і на підставних осіб?
Ні. При такій низькій квотою, обов'язковий продаж за безнал, і обов'язкову перевірку походження коштів- це настільки проблематично, що овчинка не варта вичинки.
- Завтра почнуть скуповувати землю?
Ні. До відкриття ринку більше року.
- Землю скуплять великі агрохолдинги?
Ні. Юридичні особи не зможуть купувати землю до 2023 року. До цього терміну є багато часу і можливостей відпрацювати захисний механізм і чіткі правила.
- Державу Україна розпродадуть. Країна залишиться без землі?
Ні. Державна і комунальна земля в продажі не будуть. До часу, коли ця можливість відкриється, ніхто не заважає відпрацювати потрібний захисний механізм. Або взагалі не робити цього.
- Землю скуплять іноземці?
Ні, це питання буде вирішуватися на референдумі. А прикордонні ділянки іноземці не зможуть купити і після нього, незалежно від результату референдуму.
- Землі орендарів, які обробляють землю викуплять спекулянти?
Ні. Орендарі мають переважне право на землю.
І три роки. ТРИ РОКИ, на те, щоб відрегулювати будь які огріхи.
По суті, це «м'який старт» питання про ринок землі. Який потрібен цивілізованій державі. Але який необхідно вводити обережно, саме через нестачу цієї самої цивілізованості.
Це «обережно» стало можливим завдяки величезній кількості осудних правок. Левова частка яких була внесена, до речі - Європейською Солідарністю.
І тим, хто зараз носиться з транспарантом - «Порошенко і ЄС об'єдналися зі "Слугами народу" і продають Україну» я нагадаю просту річ.
Це був єдино можливий варіант компромісу.
Якщо хтось не розуміє, що без десятимільярдної допомоги від міжнародних установ ми не пройдемо етап карантину і падіння економіки - мені шкода.
Якщо через місяць народ, у якого закінчаться гроші і запаси, вийде на вулицю - земля буде популярна тільки у вигляді місць поховання (навіть, без врахування статистики вірусу).
Тому, що більшість вийде не встановлювати ту владу, яку особисто ви вважаєте справедливою. А добувати їжу по вертикалі Дарвіна.
А так, є можливість пройти це період з мінімальними втратами.
Сконцентрувати всі на захист від загрози вірусу. Захистити медиків, створити захисну систему і наситити її обладнанням.
І не угробити армію, яка продовжує тримати фронт.
Допомогти протриматися малозабезпеченої частини країни.
Тому, що це питання виживання - хто не зрозумів. Тому, що ЄС, Порошенко, та і мені, власне - було б вигідним (або приємним), щоб «слуги» завалили все своїми руками. І не заважати їм остаточно довести все до хаосу і розвалу. Тобто - дати їм можливість зробити повне політичне самогубство.
Тільки, от біда - країна теж, швидше за все, не виживе.
Разом з усіма хто в білому, і хто в чорному, синьому і зеленому.
Тому, як не спокусливо, замість власної політичної вигоди були обрані ті самі «державні інтереси». Точніше, інтереси загального виживання.
І було зроблено все, щоб під цим прапором не протягли нічого, що завдасть всім нам незворотної шкоди.
Так що, більшість це зрозуміє вже за сьогодні.
Хтось пізніше. Хтось взагалі не зрозуміє, і буде сипати войовничими прокльонами далі.
Але у всіх буде шанс вижити з мінімальними втратами. А значить - мета досягнута.
Сподіваюсь на вас. Бережіть себе.
Від будь-якої зарази - від вірусної та інформаційної.
ваши доводы это пустые слова,
меньше увлекайтесь копипастом
цель была 200000га в руки, и она практически достигнута,
мне всё равно, что делает зеленский с порошенко,
в любом случае они объединившиеся торговцы краденным у Народа Украины
увы увы увы
цель 200К га была у бени, и он хочет ее добится с помощью поправок йули и Ко)). А нынешний закон ЗАПРЕЩАЕТ более 100 га сейчас и 10К га - потом
А в своё время йуля так и хотела распродать ВСЮ землю (включая гос и коммунальную) - как и прописала в СВОЕМ законе
смысл читать закон, который
приведёт к национализации ?
Порошенко зря слыгался с зеленским,
он всё же посолиднее, чем кукла Ярмака, был ...
так вот оно что... фанаты йули НАСТОЛЬКО тупые - что даже закон "не читали, но осуждаем".. браво, зелебобики!
артефакты методические ь?
что, дефолт продвигаете - на радость бени и йуле, та и фуйлу кремлевскому?
вы поняли, что зебобик и Порошенко голосуют вместе,
но не нашли красивого ответа в своём учебнике тролля
фактически ты призналося, что тупо работаешь по методичкам йули+бени+медведчука.. даже НЕ понимая ни смысла закона, ни фактов.. а лишь тупо постя тезисы из проросийских методичек.. как типичный троль бабки йули
удачи
всё что могут тролли бабки йульки - ораль и игнорировать реальности.. ибо - еще тупее зебилов)
Текста "поправок" в десятки раз больше оригинала...
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні.
наделы по сто тысяч гектар ?
какой закон ?
это просто кидалово
Ибо они даже не читали принятый закон.. но - орут какой "смысл читать закон"(с) senia