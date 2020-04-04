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 Политика Украины, Здоровье
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 Украина думает над возможностями собственного производства аппаратов ИВЛ, - замглавы ОП Тимошенко

Украина договаривается о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких из-за рубежа, но и думает над возможностями организации качественного производства их на своей территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы собрали всех импортеров аппаратов ИВЛ из Европы и Китая, переговорили с ними. Один из крупных швейцарских импортеров попросил нас о письме от президента и звонке от президента в Швейцарию, чтобы нам для Украины выделили большую квоту аппаратов ИВЛ. Нам не удалось сделать 500 аппаратов, мы сделали немного меньше, но они в апреле-мае будут доставлены в Украину", - рассказал он 

Тимошенко указал, что ведется работа с другими импортерам и производителями этих аппаратов.

"Параллельно мы пытаемся запустить качественное производство аппаратов в Украине, но, к сожалению, на сегодняшний день пока работает единственное производство, которые делает аппараты ИВЛ", - сказал он.

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В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что концерн "Укроборонпром" когда-то было предприятие, которое производило аппараты ИВЛ, и они бесплатно предоставили документацию всем, кто хочет производить, но оказалось, что там не хватает нескольких важных деталей.

"Привлекли две крупные инженерные компании: Ajax Systems, которая производит сигнализации, и Sherp, которая делает вездеходы, которые предоставили всех своих инженеров и конструкторов, чтобы дочертить все конструкторские документы, и мы предоставим их всем украинским производителям, которые хотят делать аппараты ИВЛ", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3186740
 
 
 Топ комментарии
 
они производство масок тряпочка-две-веревочки наладить не могут а гонят из китая, а тут аппараты делать. звездуны
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з масками вони не довго думали - вмить все оформили
02.04.20 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко https://censor.net.ua/ua/news/3186215/respiratorni_masky_vyvezly_do_ispaniyi_po_12_grn_za_shtuku_zaraz_tsina_takoyi_masky_blyzko_150200_grn
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От продали всі, що були, то зараз, напевно, почнуть продавати апарати ШВЛ, начебто нашого виробництва. Варіант?
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поки ви надумаєте, вже не буде кого рятувати
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Головне, щоб було куди продавати: напевно маски закінчилися...
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Ajax Systems, которая производит сигнализации, и Sherp, которая делает вездеходы ..... Источник: https://censor.net.ua/n3186740

Ипать колотить! У них мозги есть???? Сигнализация + вездеход = аппарат ИВЛ ! Театр абсурда!!!
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Ну, там, наверное, ещё есть люди, умеющие чертить чертежи и схемы.
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Для того, чтоб создать, а не просто начертить, нужно знать и понимать устройство! Более того, это медицинское изделие и здесь своя идеология. Вы бы полетели на самолете который проектировали железнодорожники?
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Навіщо так уж сильно розуміти? Є вже готова деталь, на яку втрачена документація. Її можна обміряти і начертити. Потім перевірити в дії.
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Написано же - не хватает всего несколько частей - возможно для того, чтобы сконструировать эти части вполне хватит квалифицированных инженеров из других областей.
Или у вас есть варианты получше?
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Ну, космические ракеты проектировали, вообще то, бывшие авиамоделисты.
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А в чому проблема, хлопче? Конструктор він і а Африці конструктор. Зробити виробничу документацію зі зразка деталі він вміє. Він же вчився не тільки деталі всюдихіда чи охоронної сигналізації розробляти. Коли є реальне замовлення можна і щось інше розробити
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Ну так все ж таки є виробництво тих апаратів ШВЛ в Україні, не повний же голяк

http://www.utasco.com/dykhatelnaya-apparatura

Чому б не заплатити їм, а не швейцарцям? Не думаю, що вони відмовились би працювати в три зміни за достойну винагороду.

В чому справа? Чому шукають де попало, а власного виробника ігнорують?
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Думати тре було лва місяці тому, а ви зайняті всі були - маски з держрезерву розпродавали...
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они производство масок тряпочка-две-веревочки наладить не могут а гонят из китая, а тут аппараты делать. звездуны
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Украине надо думать,как побыстрее избавиться от зелеплесени,пока эта плесень Украину не уничтожила.
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