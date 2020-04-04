 Украина думает над возможностями собственного производства аппаратов ИВЛ, - замглавы ОП Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Мы собрали всех импортеров аппаратов ИВЛ из Европы и Китая, переговорили с ними. Один из крупных швейцарских импортеров попросил нас о письме от президента и звонке от президента в Швейцарию, чтобы нам для Украины выделили большую квоту аппаратов ИВЛ. Нам не удалось сделать 500 аппаратов, мы сделали немного меньше, но они в апреле-мае будут доставлены в Украину", - рассказал он
Тимошенко указал, что ведется работа с другими импортерам и производителями этих аппаратов.
"Параллельно мы пытаемся запустить качественное производство аппаратов в Украине, но, к сожалению, на сегодняшний день пока работает единственное производство, которые делает аппараты ИВЛ", - сказал он.
В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что концерн "Укроборонпром" когда-то было предприятие, которое производило аппараты ИВЛ, и они бесплатно предоставили документацию всем, кто хочет производить, но оказалось, что там не хватает нескольких важных деталей.
"Привлекли две крупные инженерные компании: Ajax Systems, которая производит сигнализации, и Sherp, которая делает вездеходы, которые предоставили всех своих инженеров и конструкторов, чтобы дочертить все конструкторские документы, и мы предоставим их всем украинским производителям, которые хотят делать аппараты ИВЛ", - отметил он.
02.04.20 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко https://censor.net.ua/ua/news/3186215/respiratorni_masky_vyvezly_do_ispaniyi_po_12_grn_za_shtuku_zaraz_tsina_takoyi_masky_blyzko_150200_grn
Ипать колотить! У них мозги есть???? Сигнализация + вездеход = аппарат ИВЛ ! Театр абсурда!!!
Или у вас есть варианты получше?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BF_(%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4)
http://www.utasco.com/dykhatelnaya-apparatura
Чому б не заплатити їм, а не швейцарцям? Не думаю, що вони відмовились би працювати в три зміни за достойну винагороду.
В чому справа? Чому шукають де попало, а власного виробника ігнорують?