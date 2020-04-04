 Это сравнимо с траншем МВФ, - член Набсовета Приватбанка Сульжик о новом иске банка против Коломойского. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил: "В последний момент юристы разрешать это сказать или нет. Два часа назад, это ноовсть о ней можно говорить. Мы, Приватбанк подал новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка - господ Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это как раз сравнимо со всем траншем МВФ. Этот иск связан с сомнительными трназакциями, которые были проведены в Приватбанке в периоде с 2013-2016 годы. И на этот раз они не одни. Потому что в судах о которых мы говорили - в Лондоне, США мы судимся только с бывшими владельцами, сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления. Также две компании на Кипре - PrimeCap Limited и DuxtonLimited, которые также принадлежат также господам Коломойскому, и они связаны с владельцами этих компаний. И, я хочу сказать мы уже сейчас, государственный Приват. ведет четыре крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля, сейчас Кипра".

Отвечая на вопрос "почему на Кипре?", Сульжик заявил: "Мы считаем, что сомнительные операции проходили там. Это был вывод денег из банка.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Приватбанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев Боголюбова, Коломойского,