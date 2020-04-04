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 Политика Украины
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 Это сравнимо с траншем МВФ, - член Набсовета Приватбанка Сульжик о новом иске банка против Коломойского. ВИДЕО

Независимый член набсовета "ПриватБанка" Роман Сульжик рассказал о новом иске банка против бывших его владельцах - Коломойском и Боголюбове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил: "В последний момент юристы разрешать это сказать или нет. Два часа назад, это ноовсть о ней можно говорить. Мы,  Приватбанк  подал новый иск в юрисдикции Кипра  против бывших владельцев Приватбанка - господ Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это как раз сравнимо со всем траншем МВФ. Этот иск связан с сомнительными трназакциями, которые были проведены в Приватбанке в периоде с 2013-2016 годы. И на этот раз они не одни. Потому что в судах о которых мы говорили - в Лондоне, США мы судимся только с бывшими владельцами, сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления. Также две компании на Кипре - PrimeCap Limited и DuxtonLimited, которые также принадлежат также господам Коломойскому, и они связаны с владельцами этих компаний. И, я хочу сказать мы уже сейчас, государственный Приват. ведет четыре крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля, сейчас Кипра".

Отвечая на вопрос "почему на Кипре?", Сульжик заявил: "Мы считаем, что сомнительные операции проходили там. Это был вывод денег из банка. 

 Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Приватбанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев Боголюбова, Коломойского,

Источник: https://censor.net.ua/n3186739
 
   
 Топ комментарии
 
Тимошонка очень старалась его защитить
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Походу Беню принялись затаптывать в грязь. Здесь нужно или Беню брать под арест или он начнет срать на Украину и сильно.
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Коломойский доигрался, если за него возьмется США никакие ему Израили не помогут.
Коломойский выбрал журавль в небе.
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Походу Беню принялись затаптывать в грязь. Здесь нужно или Беню брать под арест или он начнет срать на Украину и сильно.
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Коломойский доигрался, если за него возьмется США никакие ему Израили не помогут.
Коломойский выбрал журавль в небе.
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Він вибрав Зеленського з надією все відіграти і ще більше грабанути. А отримав із Зелі як з козла молока.
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кстати, здесь один комментатор из Израиля убедительно развеял миф, что Израиль своих не выдаёт.
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Коломойский выбрал журавль в небе.(с)
Коломойша этого журавля создал, потом нарид за того жужуравля голоснув..
все!!! кто не спрятался... оказалась вся страна((((((((((((((((((((((
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Совсем змею загнали и зажали - теперь будет плеваться ядом во все стороны пока не издохнет обессилив.
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Приємна новина. А рік тому, не чекаючи другого туру бєня рвонув з Ізраїлю в Україну, повен рішучості, відчував що бога за бороду вхопив. Тоді в аеропорту до нього вистроїлась черга чолобитних за державними посадами. А пройшов рік і у бєні під ногами земля ходором ходить, а у його маріонетки влада з рук упливає.
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Скоро в ПриватБанк поступит звонок из ОП и начнутся движухи по смене менеджмента.
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