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 В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"С 13:00 субботы (4 апреля), до 6:00 понедельника (6 апреля) в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей", – написал он.

Осачук попросил всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

"Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – призвал чиновник.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 апреля на Буковине зафиксирован 171 случай коронавируса. В медицинских учреждениях области находится 101 пациент, из них у 48 человек подтвержден коронавирус, остальные имеют подозрение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего случаев заболевания COVID-19 за вчерашний день зарегистрировано в Черновицкой области, - ГСЧС. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3186738
 
 
 Топ комментарии
 
и что эти двое суток дадут,кроме ажиотажа в магазинах?
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разведка доложила, шо у вируса начался период брачных игр и именно в это время он будет особенно усиленно размножаться. и именно на территории области. здесь у него токовище!
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В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей.

Это нарушение гражданских прав. Такое можно чудить только в 2 случаях : ВП или ЧП по всей стране. Вы хотите нарушить Закон , да В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 326
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и что эти двое суток дадут,кроме ажиотажа в магазинах?
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это будет репетиция для всей страны...100%...а скажут что сделано во благо...а благими делами сами знаете...
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"Свєта, но нафіга всьо ето?" (с)
Власть пробует, какие издевательства сожрёт мууудрый народ. Какой смысл в этом маразме? Коллективная истерика? Так психиатора вызывайте мэру, а не людей гробьте, скоты зелёные. В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1264
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не понимаю сути спора, как и ограничений на такой промежуток времени,
ведь это будет правда до обеда армагедон в магазинах
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Дед вообще с дуба рухнул. Это преступление против здоровья людей. Человек явно не соответсвует своей должности.
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Карантин карантином а робити що думаєте?
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разведка доложила, шо у вируса начался период брачных игр и именно в это время он будет особенно усиленно размножаться. и именно на территории области. здесь у него токовище!
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А шо будет в 6:00 понедельника (6 апреля)!!!??? В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 8749
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"- Чем же все это окончится? - Будет апрель.
- Будет апрель, вы уверены? - Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель".
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В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей.

Это нарушение гражданских прав. Такое можно чудить только в 2 случаях : ВП или ЧП по всей стране. Вы хотите нарушить Закон , да
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Может быть будут дезинфицировать город? можно просто ж обьяснить.
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у нас так не умеють...сначала сеють панику а потом "пожинають"...и жалуются шо рейтинг у плинтуса... В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 4046
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Для пущей важности режим нужно вводить с 13:01:43 04.04.2020 по 6:07:23 06.04.2020.
И не забыть вручить коронавирусу именные часы.
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Явное обострение, только чего и у кого? допустим, все честно отсидят дома, а в 6,00 в понедельник ломанут за хлебом...... вируса не будет или хлеба не будет?
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Вместо того чтобы строго карантинить и за это время провести (можно почти принудительно) массово тесты (т.е. отделить больных от здоровых) выдумывают вп, чп, кч, и еще куй знает что !!!
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Полнейший дебилизм властей либо какой-то эксперимент...
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одно другому не мешает: дебилы любят дебильные эксперименты
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Им проще сделать один большой концлагерь, а шоп не возбухал никто, назвали его страной
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А якщо у когось зуб заболить,то як бути?
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Лука. Останній диктатор Європи, виявивсь останнім демократом Європи.
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не только. Швеция не вводила никаких карантинов. в Азии этого не делала Япония, например. там просто лечат и работают, хоть народ и мандражирует. обычно власть гасит панику. но власть зелёной плесени наоборот - её разгоняет. 100 случаев на Киев - это ни хрена не эпидемия.
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безглузде рішення. Або на весь час, або взагалі навіщо? 6 квітня все одно всі зустрінуться з усіма.. Півтори доби жорсткого карантину це маячня.
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Для керманичів міст, щоб перевірити реакцію людей. Іншого пояснення я не бачу. Можливо, помиляюсь.
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біс їх знає тих керманичів. Тільки логіки в цьому немає, як на мене. Півтори доби це взагалі ні про що. Жодна країна таких експерементів не влаштовує. Вже або реальний карантин, або напівкарантин, який в нас зараз. Тільки цей напівкарантин також геть не дієва міра.
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і яка реакція може бути в наляканих людей, які ще й бачать кожного дня, як державні мужі не в змозі хоч щось дієве зробити в цій країні. Добавляться ці ідіоти.
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Скоро у нас народ начнет палками мочить зевладу как индусы и евреи ортодоксы начали своих п...ть. По-другому она ничего не понимает.
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