 Минздрав 4 апреля опубликует рекомендации по правилам похорон умерших от коронавируса, - Ляшко

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время рабочей поездки в Тернопольскую область, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Завтра мы обнародуем алгоритм относительно процесса - с момента летального исхода до самого погребения. Он будет базироваться на рекомендациях ВОЗ, которые были обнародованы на этой неделе. Это все будет завтра на сайте Минздрава Украины", - отметил Ляшко.

Как сообщалось, во время рабочей поездки в Тернопольскую область главный государственный санитарный врач, в частности, встретился с членами штаба борьбы с коронавируса, посетил Козивскую райбольницу, пообщался с работниками инфекционного отделения и медиками Центра скорой помощи.

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